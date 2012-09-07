Во Владивостоке, на острове Русский, началась основная фаза саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum). Этот межгосударственный форум создан для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Специально на вопрос «Экономика должна быть экономной?» отвечают…

Георгий Гречко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза:

«Все знают, что русские люди очень закаленные»

- Не понимаю, почему у нас смеялись над этой фразой! Экономика действительно должна быть экономной, и даже когда цены на нефть были высокими, нельзя было вкладывать доходы в американские ценные бумаги. Ведь деньги – это кровь экономики, а мы обескровливали свою страну и питали нашими деньгами Америку, которая на них же создавала оружие против нас. На мой взгляд, ни наши госчиновники, ни тем более монополисты не слушают наших руководителей. То есть, конечно, они их слушают, но делают все наоборот.

Я раньше зимой ездил отдыхать, скажем, на Кубу в дом отдыха, который Фидель Кастро построил для космонавтов, а платил только за перелет. Или же в горы - кататься на горных лыжах. Сейчас же я не могу себе этого позволить. Посмотришь на все это по телевизору – и пустишь скупую мужскую слезу…

Я - мальчишка военного времени. Что мы выращивали у себя на огороде (это было на Украине), тем и питались: картошка, огурцы, кукуруза… Во время войны два года подряд утром я ел вареную картошку, днем жареную, а вечером печеную. Знаете, на картошку у меня всегда хватит денег. А если я на ней вырос, и у меня хватило здоровья для того, чтобы три раза слетать в космос, то мне сейчас никакой кризис не страшен!

Я живу в городке космонавтов возле ВДНХ, и у меня есть 10 соток, где растут яблони. Я мгновенно могу превратить этот садик в огород и начать выращивать свою любимую картошку. Все знают, что русские люди очень закаленные.

Михаил Жванецкий, писатель:

«После прожекторов и аплодисментов попадаешь ночью в такой поезд…»

- У меня так получается, что я экономлю в поездах и трачу в городах. Езжу в ледяных поездах с тюремными одеялами и с простынками вместо полотенца. После прожекторов и аплодисментов попадаешь ночью в такой поезд и едешь, например, из Екатеринбурга в Тюмень - и таким образом потихоньку экономишь...

Работа у меня специфическая, и я почти не трачу. Куда-то приезжаешь, а устроители тебя и накормят. А вот если где и экономят, так это у меня дома. Правда, на питании я никакой экономии не чувствую, а вот из одежды ни я, ни мои близкие очень давно уже ничего не покупали.

А едим мы хорошо – и у себя, и у друзей. Я считаю, что надо поправляться, чтобы дольше худеть. Надо в гостях поедать буквально все, и плевать на похудание, потому что оно само произойдет. Я же вырос в советские времена и уверен, что пока есть еда, ни о каком кризисе не может быть и речи! Так что для меня еда – это главное, а одежды всегда хватит. К тому же ею можно обмениваться, как это происходит между новорожденными, когда одежда просто передается по кругу и не успевает изнашиваться.