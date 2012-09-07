«Может, Владимир Владимирович теперь сам высидит еще одного журавля…»

Как известно, президент России Владимир Путин принял участие в проекте «Полет надежды», который направлен на сохранение редкого вида журавлей - стерхов. Одетый во все белое (дабы не распугать птицу) Путин в качестве руководителя стаи совершил полет на дельтаплане, а потом, переодевшись, полетел дальше – на саммит АТЭС. Двумя месяцами ранее швейцарский изобретатель Ив Росси поставил своеобразный рекорд: на своем ранце-крыле он семь минут летел рядом с пассажирским самолетом. Видимо, рожденный ползать, Борис Немцов выразил о полете Путина мнение, что это прогрессирующая неадекватность и, отчасти, - отвлекающий маневр. Специально для «АН» на вопрос «Почему некоторые люди не летают как птицы?» отвечают…

Александр Проханов, писатель:

«Все граждане России – это птахи небесные, птицы, журавли…»

- Все граждане России – это птахи небесные, птицы, журавли… Так что, будучи журавлем по своему рождению, могу сказать, что мне нравится полет президента. И я бы очень хотел, чтобы после этого множилось наше журавлиное племя! Может быть, Владимир Владимирович или кто-то еще теперь усядется в журавлиное гнездо и сам высидит еще одного журавля…

Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист России:

«…просто обычные козлы»

- У меня самое хорошее отношение к этому. Мне очень понравилось это мирное и доброе путешествие президента. Я бы и сам так хотел слетать! Наш президент работает красиво. А те, кто в Интернете высказывают по этому поводу какие-то гадости, просто обычные козлы.

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Я и сам очень люблю животных»

- У меня к этому полету президента нормальное отношение, ведь я и сам очень люблю животных. Вот кто-то говорит, что лучше бы Путин занялся чем-то другим, чем этими журавлями. Но если бы он был простым человеком и занялся журавлями, то никто бы этого не заметил, и лишь окружающие сказали бы, мол, вот молодец!

Но с президента и спрос больше. Все хотят, чтобы все было сейчас, и причем только то, что нужно именно им. Но я не критикую президента по этому поводу и считаю, что это был нормальный шаг с его стороны. Все-таки надо иногда подумать и о наших «братьях меньших». А если бы Путин и на дельтаплане прилетел на АТЭС, это тоже было бы нормально. Что ж, дельтаплан, мотоцикл - это ближе к народу, хорошо…

Хирург (Александр Залдостанов), лидер мотоклуба «Ночные волки»:

«Это не сидящий в четырех стенах чиновник»

- У меня позитивное отношение к этому полету президента. Если бы у меня была возможность, то я бы тоже хотел так полетать. А то, что сейчас в блогах по этому поводу происходит очередное бурление говна, так в этом нет ничего удивительного. Они все время там что-то пишут и не перестанут писать гадости, что бы он ни сделал. Хорошо или плохо ты делаешь - они всегда будут писать гадости. На это не надо обращать никакого внимания. Да и, насколько я знаю, из нормальных людей этого никто не читает.

Пусть пишут, я думаю, что ему это абсолютно без разницы. Хорошо, что у нас живой президент, который ездит, летает и вообще живет полной жизнью. Это не сидящий в четырех стенах чиновник или какой-нибудь блогер. Короче говоря, мне очень понравился этот полет!

Руслан Хасбулатов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академию имени Г.В. Плеханова, бывший председатель Верховного Совета России (1991-1993 гг.):

«Я не вижу во всем этом какой-то политической подоплеки»

- Мне понятно это человеческое любопытство, и я отношусь к этому нормально. Если уж предоставилась такая возможность, то вот так слетать, по-моему, очень интересно. Конечно, непривычно, когда первое лицо государства то на подводной лодке, то за штурвалом самолета, а теперь еще и на дельтаплане летит впереди журавлей… Ну, веселится человек, живет в свое удовольствие!

А если кто-то считает, что Путин так отвлекает людей от происходящего в стране, то это уж слишком надуманно. Наверное, Путин просто загорелся этим делом, тем более что он имеет отношение к спорту, серьезно им занимался, и это остается на все жизнь.

По-моему, ему чисто по-человечески было это интересно попробовать, и у него был такой эмоциональный интерес. И я не вижу во всем этом какой-то политической подоплеки.

Я бы и сам так полетал. Да я и летал в юношеские годы, правда, не с журавлями, а на самолете, поскольку начинал свою жизнь в военном училище. Уж не знаю, романтик я или нет? Если во мне и была романтика, то ее потом из меня выколотили…