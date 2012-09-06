«Для детей открывается окно не в мир, а в ад!»

Правительство РФ поручило обеспечить передачу частот, которые использует для эфирного вещания телеканал «Звезда», Общественному телевидению России. Технически передача будет проходить через аннулирование семи лицензий «Звезды». Вещание Общественного телевидения должно быть запущено 1 января 2013 года. Поэтому необходимо, чтобы оформление документов и решение организационно-технических вопросов завершились к концу декабря 2012 года. Специально для «АН» на вопрос «Как сделать наше телевидение еще лучше?» отвечают…

Оксана Барковская, главный редактор телекомпании «Формат-ТВ»:

«Народ после работы приходит домой, включает телевизор, а там такой кошмар!»

- Я придерживаюсь позиции, что далеко не все программы на каналах ТНТ, НТВ, Первом канале и даже «России» стоит показывать в то время, когда телевизор могут включить дети. То есть, когда их родителей нет дома, и они могут бесконтрольно включать телевизор.

Я бы ввела ограничения на ряд программ, потому что они могут просто исковеркать детскую психику. У себя дома на том телевизоре, который доступен для всех членов моей семьи, я просто «стерла» несколько каналов с тем, чтобы мои дети не имели возможность смотреть некоторые программы.

По-моему, во всех этих новых ограничениях, типа, «передачи для детей шестнадцати лет-плюс», «восемнадцати лет-плюс» нет никакого толку, и, по большому счету, все это глупость! Получается, что мои дети, которым семь и восемь лет, теперь не могут посмотреть по телевизору на собственного папу, который ведет программу «Военная тайна», потому что она предназначена для детей категории «16+».

Недавно один знакомый кинодокументалист сказал мне, что днем на канале НТВ шел документальный фильм о гейшах, где они рассказывали о том, как, извините, тренируют свои интимные места, а вот волку из мультфильма «Ну, погоди!» курить «запретили». Так что это непродуманный и не проработанный закон.

Народ после работы приходит домой, включает телевизор, а там такой кошмар! Я много общаюсь с детскими психологами, и они в один голос говорят, что дети в возрасте 10-12 лет находятся в дикой депрессии. Они смотрят то, что предлагает наше телевидение, и получается, что для них открывается окно не в мир, а в ад. Все же это надо как-то регулировать.

Анатолий Лысенко, генеральный директор Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио:

«Нужна вдумчивая и четкая политика»

- Нужно изменить содержание. Ведь если мы просто будем бездумно тиражировать каналы, сложившиеся сегодня и практически не имеющие лица, это будет просто бессмысленно. Нужна вдумчивая и четкая политика: какие каналы нам нужны, что государство берет на себя и тому подобное. Условно говоря, государство берет на себя каналы по образованию, культуре, детский и некий информационный.

Так что нужна вдумчивая политика, касающаяся не только техники. Технику-то мы всегда сделаем, а вот то, что касается содержания, контента и того, кто в первое время его будет готовить…

Жанна Эппле, актриса:

«Совсем другие вкусы и критерии нравственности»

- У каждого человека свой критерий нравственности, и у каждой передачи есть свой зритель. А вообще иногда становится просто страшно оттого, что сейчас показывают по телевизору. И все равно это очень тонкий момент, что нравственно, что безнравственно, а что ханжество... Сейчас молодежь другая, и у нее совсем другие вкусы и критерии нравственности.