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«Японский народ не слишком заботит ”проблема Курильских островов”»

5 сентября 2012, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Японский народ не слишком заботит ”проблема Курильских островов”»
www.ptr-vlad.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Японией по вопросам, связанным с заключением мирного договора, но опираясь на законность и реалии, закрепленные в уставе ООН. Специально для «АН» на вопрос «Что ближе России – Южные Курилы или "северные территории"?» отвечают…

 

Евгений Наздратенко, губернатор Приморского края (1993-2001гг.):  

«Россия не такая уж большая страна, чтобы от нее периодически что-то урезать»

- Хорошо бы, чтобы островитянам подкинули еще деньжат на развитие производства и некий комфорт. Но даже не это главное. Как поется в старой народной песне – «мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь!», то есть любовь и внимание государства к каждому гражданину. Россия не такая уж большая страна, чтобы от нее периодически что-то урезать. Мы и так ничего к ней в последнее время не прирастили, а только уступали.

Прожив большую часть своей жизни в реальной близости к Японии, я часто общался  с совершенно разными людьми - от государственных деятелей и бизнесменов до японских школьников, очень любивших отдыхать в нашем детском оздоровительном лагере «Океан», и точно знаю, что японский народ не слишком-то заботит «проблема  Курильских островов». С гораздо  большим интересом люди обсуждают возможности дальнейшего экономического сотрудничества с Россией и, особенно, с ее пограничными территориями.

Японскому бизнесу ближе и интереснее результаты экономического сотрудничества с нами. Отару, Немора, Вакканаи – эти японские города поднялись на глазах, выросли из маленьких рыбацких деревушек на побережье Японского моря благодаря  тому, что мы ремонтировали свои рыболовные суда в доках Японии, продавали и хранили в их холодильниках добытую рыбу, покупали японскую технику. Мы обменивались делегациями, снимали фильмы, делали совместные телепрограммы, устраивали фестивали детского и народного творчества, ездили отдыхать друг к другу в гости и чувствовали себя добрыми соседями.

Моря, которые нас разделяют, на самом деле не очень большие водоемы, а вот интересы наших двух стран пересекаются там очень тесно. История любых пограничных государств, как правило, полна взаимными  территориальными претензиями. Но правительства научились цивилизованно решать эти проблемы и жить в предлагаемых обстоятельствах, хорошо понимая, чем грозит миру любая пограничная напряженность. 

Виктор Озеров, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края в Совете Федерации, председатель комитета СФ по обороне и безопасности:

«А ведь мы делаем шаги навстречу»

- Сейчас есть юридически зафиксированные границы государств, в том числе России (как правопреемницы СССР) и Японии. В 1956 году в Сан-Франциско мы говорили Японии, что в качестве акта доброй воли, возможно, отдадим 2 острова, но при этом подчеркивали, что вы заключаете с нами мирный договор, что на вашей территории не будем американских военных баз и т.п.

Япония – это не то государство, которое можно извне подтолкнуть на какие-то действия. По-моему, это происходит внутри страны, ведь там достаточно часто меняются премьер-министры и приходят люди, «подогретые» парламентской деятельностью, которые не имеют большого политического опыта и, видимо, хотят самоутвердиться. 

А ведь мы делаем шаги навстречу даже в том, что касается и формулировок. Например, мы говорим «День окончания Второй мировой войны», а не «День победы над милитаристской Японией»…

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:

«Японцам есть, что приобретать, а нам есть, что терять»

- Почему Япония так борется за эти острова? Да, у этой страны есть проблема с территорией, но, с другой стороны, это же богатейшие рыбой и полезными ископаемыми острова. То есть японцам есть, что приобретать, а нам есть, что терять. Вот только мы, имея все это, что-то никак ничего не приобретем! В течение последних полутора десятков лет мы палец о палец не ударили для того, чтобы вложить в острова деньги и нормализовать работу жителей Курил.

Там очень трудно выживать, не развита социальная инфраструктура; там очень суровый климат, потому что сами острова находятся на семи ветрах… То есть проблем хватает. Государству нужно было вкладывать туда средства, строить рыбодобывающие и рыбообрабатывающие предприятия, и тогда Курилы завалили бы всю Москву отличной продукцией! Мы бы питались в столице нашей Родины не какой-то поганой китайской рыбой, а хорошей, выловленной у нас на Курилах! Там необходимо развивать рабочие места, а уж Курилы сами себя окупят с лихвой.

 

 

 

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