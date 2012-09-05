Специалист по "оранжевым" технологиям, по совместительству являющийся послом США в России, Майкл Макфол, олицетворяя само гостеприимство, призывает российских туристов как можно чаще приезжать в США после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима между Россией и Америкой 9 сентября 2012 года. Специально для «АН» на вопрос «С чего это вдруг такое «радушие»? Может, за этой фальшью скрывается банальное желание выгоды, а то и просто боязнь?» отвечают…

Михаил Таратута, журналист-международник:

«Американцы и к России, и к русским абсолютно безразличны»

- Конечно, США находятся от нас очень далеко, но то, что поездка туда будет стоить того, это уж точно! Американцы по-настоящему боялись нас во времена СССР, и поэтому у них огромная любовь к Горбачеву, ведь именно он освободил их от страха. Правда, сейчас эта сумасшедшая любовь несколько ослабла, но все равно…

После Горбачева и всех последующих событий, которые были у нас в стране, закончился страх Америки перед СССР и Россией. Для американцев осталась в прошлом та непредсказуемость, которая, по их мнению, могла от нас исходить. Сегодня мы для них не представляем никакой угрозы – ни идеологической, ни экономической, ни военной. Но если американцы и к России, и к русским абсолютно безразличны, то у нас очень не любят американцев! Здесь сыграла роль и пропаганда, и менталитет, и то, что все беды идут извне.

Я в США работал 12 лет, и, хотя корпункт находился в Сан-Франциско, понятно, что ездил по всей Америке и видел всю реальность их страха. Скажем, в СССР все мы с шуточками посещали занятия по гражданской обороне, а вот американцы относились к этому очень серьезно.

Сегодня они не ощущают в нас врага, однако по-прежнему видят нас как немножко не цивилизованных людей. А мы их не боимся и никогда не боялись!

Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным делам, кандидат экономических наук:

«Американцы теперь тоже хотят извлечь из этого выгоду»

- Не думаю, что кто-то кого-то боится. Может быть, просто мы наконец-то дождались того дня, когда возобладает здравый смысл? Ведь абсолютно все понимают, что никому не нужна политизация контактов между простыми гражданами. Наоборот, нужно создавать условия для свободного обмена.

Европа уже давно облегчила для россиян визовый режим, некоторые страны вообще отменили его, а пятилетние визы уже не являются чем-то экстраординарным. Так что, видя, что Европа выигрывает (даже по количеству посещающих ее туристов), американцы тоже решили ослабить визовый режим? Здесь я больше бы говорил даже о прагматизме. То есть американцы теперь тоже хотят извлечь из этого выгоду.

Александр Михайлов, начальник ЦОС ФСБ России (1993-1996 гг.), генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

«…и мы выигрываем, делая мощный рывок»

- Не думаю, что кто-то кого-то боится, а просто американцы создают видимость того, что Россия для кого-то представляет угрозу. США продолжают очередной виток гонки вооружений с тем, чтобы поставить в сложное положение нашу экономику. США часто пытались поставить нас в такую ситуацию, забывая, что Россия из сложностей всегда извлекает выгоду! Как только начинается гонка вооружений, то у нас сразу происходит вложение денег в ноу-хау – и мы выигрываем, делая мощный рывок. Немцы в период холодной войны перестали поставлять нам трубы большого диаметра, а мы моментально наладили собственное производство и уже не знали проблем с нефтепроводом.

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«Мы помогаем крупным собственникам сохранить свою собственность»

- Нам было бы неплохо подумать о том, как вылечить нашу, а не американскую экономику. Да, Америка «тянет» за собой мир или какую-то его часть, но при этом есть и такие страны, которые вообще не хотят никуда «тянуться», например, Россия. Американцы всеми силами лечат экономику, а мы только помогаем крупным собственникам сохранить свою собственность.