Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приняла решение включить в список производителей, поставляющих бутилированное вино из Молдавии в Россию, еще одно молдавско-российское совместное предприятие. Специально для «АН» на вопрос «Что лучше – вино пить или запрещать?» отвечают…



Светлана Тома, заслуженная артистка Молдавии, заслуженная артистка России:

«Домашним вином лечили»

- Я – приверженец сухого вина. Когда мы жили в своем доме в Молдавии, то папа из винограда сам делал вино. Поэтому я знаю, что это такое! Домашнее вино всегда было очень легким, но и его разбавляли чистой водой, и это у нас называлось «шприц». А пить неразбавленное бутылочное вино считалось моветоном, но, правда, еще в буржуазные годы.

Домашним вином лечили. Каждую весну и осень мама делала смесь из молотых орехов, меда и измельченных до сока листьев алоэ, добавляла туда вина, типа «Кагор», и давала нам с сестрой перед едой по десертной ложке для того, чтобы организм был крепким.

Молдавские сухие вина просто замечательны! Раньше были знаменитые пуркарские вина, потому что их делали в районе села Пуркарь. Было «Черное Пуркарское» и «Красное Пуркарское», и считалось, что первое, более тяжелое – для мужчин, а второе, полегче – дамское. Это прекрасное сухое вино из серии «Каберне». Настоящие ценители всегда понимали, что это такое!

Договоренность о поставках вина – это, конечно, прекрасно! Но самое главное, чтобы между нашими государствами был мир и хорошие, стабильные, добрые отношения. А если за это поднять бокал сухого молдавского вина и сопроводить его прекрасным российским тостом, например «Многие лета!», то наверняка между Молдавией и Россией всегда будут добрые, светлые и доверительные отношения!

Зураб Соткилава, оперный певец, народный артист СССР:

«Запрещать – это большая глупость!»

- Если запрещать вино, то заработает теневая экономика, и будет еще больше фальсифицированных алкогольных напитков. И в России начнется сплошное отравление людей. Запрещать – это большая глупость! Одно время выпускали столько подделок, что иногда шампанское и ароматизаторы в туалете Большого театра пахли одинаково.

Надо вообще за качеством следить, а не придумывать какие-то вещи. Да, я согласен, что было очень много фальшивых «Хванчкары» и «Киндзмараули». Этих вин очень мало производят в Грузии, а в России они продаются везде. Такое «вино» делается за 30 минут, вот рецепт: литр уксуса, литр воды, спирт, сахар и ароматизатор.

Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», бывший зампред Госдумы (1996-2000 и 2004-2007 гг.), доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ:

«Здоровье народа только выиграет»

- Если грамотно вести войны с алкоголем, то они приведут к здоровому образу жизни! Здоровье народа только выиграет, если его перестанут травить халтурой и подделками.