«Без конкуренции власть просто деградирует!»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает изменения в законе «О государственной гражданской службе». Предполагается, что предельный возраст высокопоставленных чиновников (категория «руководители», относящаяся к высшей группе должностей) по решению президента РФ может быть повышен с 65 до 70 лет. Специально для «АН» на вопрос «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет?» отвечают…

Евгения Чирикова, лидер движения «В защиту Химкинского леса»:

«Дело не в возрасте, а в профессиональных качествах человека!»

- По-моему, это какое-то дежа-вю. Поскольку я уже давно живу на этом свете, то помню, как во времена моего детства выглядело ЦК КПСС. Мне кажется, что сейчас наша страна стремительно несется в ту же сторону, ведь власть без конкуренции просто деградирует. Думаю, что нас ждут старцы, которых мы когда-то на заре своей жизни уже видели. То есть люди моего поколения наблюдали этих старцев, и теперь они тоже готовят себе такую же веселую старость. Я помню, как в старости выглядел Леонид Ильич Брежнев. Честно говоря, это было не самое лучшее зрелище на свете.

Что касается того, что в законопроекте говорится о «целях сохранения на гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава», то, по-моему, профессионализм не зависит от возраста, пола, веса и вероисповедания. На самом деле, для того чтобы решать вопросы, связанные с профессионализмом, должны быть другие требования. И они должны быть связаны с предметной областью, но никак не с возрастом.

И вообще дело не в возрасте, а в профессиональных качествах человека! То есть, если он хороший специалист, то какая разница, сколько ему лет – восемнадцать или семьдесят? Вот пусть он и работает. Но профессионалов все-таки ищут по-другому.

Например, мы уже сейчас начали задумываться над командой профессионалов и формировать администрацию городского округа Химки. Мы это делаем для того, чтобы, в случае победы, у нас была команда. Кстати, никаких возрастных ограничений у нас нет.

Эдуард Лимонов, писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия»:

«…вот и хочет, чтобы у него был соответствующий фон»

- Я думаю, что Путин хочет оправдать себя и построить для себя подходящий фон, состоящий из 70-летних людей, которые будут его выгодно оценивать. То есть, он собирается сидеть до 72-х лет, вот и хочет, чтобы у него был соответствующий фон.

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета федерации по социальной политике:

«Решения предполагается принимать персонально по каждой кандидатуре»

- Когда кто-то говорит, что этот закон Путин сделал под себя, это, конечно же, полная чушь! Если заниматься не демагогией, а реальной политикой, то очень хорошо видно, что президент, прежде всего, проявляет заботу о сохранении высоко опытного кадрового потенциала, решения о котором будут приниматься в штучном режиме. Это же действительно нужно для принятия важнейших, стратегических решений по вопросам государственного строительства, оборонного комплекса, безопасности, развития крупнейших энергетических или региональных проектов.

Безусловно, речь идет о выборности, с точки зрения подходов по тем или иным решениям и по личностям. Поэтому здесь и речи не идет ни о каком всеобъемлющем применении. Это действительно решение, которое позволит продолжать приносить стране пользу абсолютно подготовленным и высоко квалифицированным индивидуумам.

У меня нет никаких сомнений, что этот закон будет принят. В соответствии с предложенным законопроектом, такие решения предполагается принимать персонально и отдельно по каждой кандидатуре, исходя из того опыта и потенциала, которым располагает тот или иной руководитель.

Это же не решение, которое будет приниматься по отношению абсолютно ко всем, безотносительно к их системе участия в высшем государственном управлении. Такие решения будут приниматься абсолютно индивидуально и лично президентом. Это говорит о том, что те наиболее профессиональные, опытные управленческие кадры, которыми располагает страна, должны быть востребованы на самом высшем уровне. Потенциал, выращенный государством, обязательно должен быть использован до самого завершения.

Егор Лигачев, депутат Госдумы III созыва, член Политбюро ЦК КПСС в 1985-1990 гг.:

«Во времена Политбюро ЦК КПСС такие вопросы решались отдельно»

- Думаю, что это делается ради сохранения нынешнего состава чиновников, которые разрушили и развалили страну. Бесспорно, что они это делают «под себя». Что ж, теперь дело Думы…

Во времена Политбюро ЦК КПСС такие вопросы решались отдельно, но такого закона не было и в помине. Тогда было сочетание и молодых людей, и зрелых, и тех, кто находился в преклонном возрасте.

Леонид Гозман, президент Союза правых сил:

«Как принцип – это возвращение к идее консервации»

- У меня отрицательное отношение к этому законопроекту. Этот закон приводит к тому, что Конечно, бывает, когда человек и в 69 лет может быть полон сил и его очень жалко терять.

Но как принцип – это, скорее, возвращение к идее консервации всего и вся и соответствует общей тенденции движения в прошлое и восхваления прошлого, а также поиск нашего будущего в прошлом. По сути, это отказ от модернизации и развития.