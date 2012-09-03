Нагнетается кампания по поводу возможного лишения полномочий пока еще депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже определился: он и его фракция проголосуют за лишение мандата. Раздаются голоса, что подобную практику нужно применять не избирательно, а ко всем депутатам, вне зависимости от «партии приписки». Специально для «АН» на вопрос «Чем займутся сокращенные депутаты?» отвечают…

Александр Невзоров, публицист, бывший ведущий телепрограммы «600 секунд», депутат Госдумы I-IVсозывов:

«… ведь у нас столько обочин на трассах!..»

- Сокращенные депутаты могут заняться чем угодно, ведь у нас столько обочин на трассах!.. Что касается того, что все они, якобы, миллионеры, то это, по-моему, просто глупости! И, тем не менее, все депутаты откуда-то пришли. Вот они и уйдут туда, откуда пришли. Мир, который изрыгнул депутата, снова его охотно примет. Не надо дергаться по этому поводу: они просто вернутся обратно. И никогда не будут бедствовать.

Что касается членов партии ЛДПР, то я их неплохо знаю, и они кажутся мне слегка невменяемыми. Владимир Вольфович – это гениальный актер, который может сыграть кого угодно, даже невменяемого.

Магомед Толбоев, депутат Госдумы Iсозыва, заслуженный летчик-испытатель, полковник:

«Там нет ни одного рабочего, крестьянина, тракториста, машиниста или доярки»

- Все они такие богатые. Там нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина, тракториста, машиниста или доярки. Все они миллионеры, начиная от республики Якутии-Саха и Бурятии и заканчивая Дагестаном.

Все и везде продано насквозь, и места в законодательных собраниях регионального уровня тоже стоят очень дорого! Если все избранные и недоизбранные на своих региональных уровнях депутаты отомрут, то народу станет только легче дышать. Мне за них просто стыдно, ведь они только издеваются над людьми.

Олег Малышкин, депутат Госдумы IV созыва, кандидат в президенты России-2004:

«Вот я своей матери дом и построил»

- Сокращенные депутаты будут передавать свой законотворческий опыт на местах. Уверен, что работу надо начинать снизу, приобретать опыт и уже потом этим опытом делиться. Я теперь не являюсь депутатом Госдумы, и у меня появилось время. Вот я своей матери дом и построил.