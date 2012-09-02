2-9 сентября 2012 года во Владивостоке, на острове Русский, проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum). Этот межгосударственный форум создан для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На долю участников АТЭС приходится около 54% мирового ВВП, 44% оборота международной торговли, более 40% объема прямых иностранных инвестиций и около 40% населения мира. Специально для «АН» на вопрос «Какие перспективы у России и АТЭС?» отвечают…

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

«Это и есть один из самых растущих регионов»

- Поскольку АТЭС – это регион, где производится до двух третей всемирного ВВП, то, безусловно, Россия должна позиционировать себя как динамично растущая экономика, в том числе и этого региона. Но сложность состоит в том, что это и есть один из самых растущих регионов, учитывая ту же роль экономики Китая и других стран региона.

На мой взгляд, саммит АТЭС 2012 года будет неким рубежом, благодаря которому Россия должна будет не только географически, но и по состоянию экономики показать свое лидирующее положение в этой группе стран.

Сейчас все говорят о необходимости поиска модели, которая ушла бы от неолиберализма, но не была бы чисто командно-административной. Здесь очень важен опыт и континентального Китая, и Сингапура. Несмотря на то, что Сингапур – это маленький остров с особой историей, в том числе и с историей прорыва, но и Гонконг – это тоже особый случай. Экономическая система Гонконга не похожа ни на современный Китай, ни на либеральную модель развития Великобритании, чьей колонией он был 100 лет.

Сейчас и Сингапур, и АТЭС в целом интересны нам с точки зрения выстраивания общей модели управления посткризисной экономикой и управления инновационным развитием. Коль скоро мы бьем себя кулаком в грудь и говорим, что не пойдем по либеральному пути, то и надо использовать модели такого типа, где рынок сочетается с достаточно высокой ролью государства. Здесь очень важно сочетание присущего нам централизма с рыночными началами.

Константин Косачев, председатель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), бывший председатель комитета Госдумы по международным делам (2004-2011 гг.):

«Это та структура, где России искренне рады»

- Без России просто невозможно представить себе Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому я считаю, что никаких ограничителей и никаких лимитов здесь не существует. АТЭС – это не площадка, где мы за что-то боремся и где должны защищать свои интересы. Но это площадка, где мы находим точки соприкосновения и вкладываем воедино все наши усилия.

Если говорить об отношениях России с АТЭС, то здесь просто блестящие и ничем не ограниченные перспективы, которые определяются потенциалом только самого АТЭС. Ведь это та структура, в которой Россию никто не ограничивает, где России искренне рады как равному партнеру в решении экономических, социальных и не в последнюю очередь политических проблем региона, объединяющего соответствующие страны.