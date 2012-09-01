Сегодня в школу отправилось 1,5 млн. первоклассников. В День знаний для того чтобы напутствовать ребят, в школы приезжают ветераны, наши олимпийские чемпионы и даже президент России Владимир Путин. Естественно, этот день запомнится первоклашкам на всю оставшуюся жизнь! Специально для «АН» на вопрос «Какое 1-е сентября вам запомнилось больше всего?» отвечают…

Елена Ханга, телеведущая:

«Вместо белого я случайно надела черный фартук»

- В свой первый день в школе 1-го сентября вместо белого я случайно надела черный фартук. Подойдя к школе, я чуть не упала в обморок потому, что все были в белых! Одноклассники как-то смешно косились на меня. На следующий день я решила исправить ошибку пришла в белом фартуке, но все девочки пришли уже в черных… Помню, я опять расплакалась, и было столько эмоций!.. И всем такое мое появление опять показалось несколько странным...

Любовь Слиска, бывший первый заместитель председателя Госдумы:

«Он заявил: "Я просто хочу есть!"»

- Наверное, запомнилось, когда я в 1961 году пошла в 1-й класс. Помню, меня посадили на первую парту, и мне было очень неловко, потому что я сидела прямо напротив стола учительницы. Я не знала, как себя вести, куда спрятать руки и что вообще делать. А мой сосед по парте сразу после пятиминутного нахождения в классе начал есть яблоко. Он заявил: "Я просто хочу есть!" - и для меня это тоже было очень странно.

Александр Калягин, народный артист России:

«Но, повзрослев, мы поняли…»

- 1-е сентября - это всегда напряжение, и в какую-то эйфорию тут впасть очень трудно. Не важно, идет ли мой ребенок в школу или это чьи-то дети. Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого, - и я прекрасно помню то состояние. Взрослый думает, а что за учитель будет у его сына или дочери и что же вообще в будущем ждет его детей? Но, повзрослев, мы поняли, что, будучи детьми, сами больше нервничали, чем радовались, когда шли первый раз в первый класс.