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«Полиция – это всегда часть общества, то есть мы сами»

31 августа 2012, 23:49 [ «Аргументы Недели» ]

«Полиция – это всегда часть общества, то есть мы сами»
www.russia-today.ru

В МВД практически завершена «дорожная карта» структурных изменений, призванная стать основой для продолжения реформы министерства. Главным и  заключительным этапом станет качественное улучшение раскрытия и расследования преступлений. В том числе и для этого в МВД создадут объединенный банк данных региональных, межрегиональных и транснациональных преступных сообществ. Специально для «АН» на вопрос «Верите ли вы в реформу МВД, и приходилось ли вам сталкиваться с сотрудниками полиции?» отвечают…

 

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками (фракция «Справедливая Россия»), доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор полиции:

«Дорожную карту» реформирования МВД не нужно воспринимать как новую реформу»

- Надеюсь, что «дорожная карта» будет последовательным шагом вперед на пути укрепления социальных гарантий, профессионализма, культуры и этики наших полицейских. Но мы должны понимать, что полиция – это всегда часть общества, то есть мы сами.

«Дорожную карту» реформирования МВД не нужно воспринимать как вновь начинаемую реформу. На мой взгляд, нужно воспринимать ее как второй этап реформирования. Сегодня мы должны констатировать, что создана правовая основа и выведены пять четких целей реформы.
Например, необходим пересмотр и избавление от не свойственных системе МВД функций. Сокращен аппарат сотрудников внутренних дел, а объемы работы значительно возросли, что, естественно, не способствует улучшению качества работы. Также уголовно-исполнительной системе не передана функция конвоирования, да и, судя по всему, она и не будет передана, потому что так и не был до конца продуман инструментарий решения данного вопроса. Кстати, функция выдворения иностранных граждан тоже до сих пор остается за МВД, а ведь, согласно новому законодательству, она должна была отойти миграционной службе.  

Также в реформе ставилась задача создать антикоррупционное денежное содержание. Но мы получили неравномерное распределение денежного содержания и диспропорции. В некоторых подразделениях люди даже стали получать меньше, чем до реформы. Конечно, сегодня все это надо выравнивать.

«Дорожная карта» должна продолжить те здравые задачи, которые ставились на первом этапе реформы. Ведь нельзя же все сводить только к чистке кадров – так мы придем, скорее, к антиреформе.

Юрий Лоза, певец, композитор, поэт:

«Гаишники проверяют документы и говорят: «Давай, Юрок, счастливого пути!»

- Как правило, милиционеры ко мне относятся очень уважительно. Но я же не рядовой член общества, и они меня знают. Ни для кого не является секретом, что милиционеры с артистами разговаривают совершенно по-другому. Никакого хамства со стороны представителей органов внутренних дел я вспомнить абсолютно не могу. Наоборот, они иногда просят автографы, а гаишники проверяют документы и говорят: «Давай, Юрок, счастливого пути!»

Когда несколько лет назад из моей студии украли аппаратуру, то милиционеры тем более меня «облизывали». Правда, вора я сам нашел, но они же его арестовывали! Просто я все организовал и сказал им, куда поехать и кого взять. Более того, дал им машины, накормил и напоил. Я с милицией в полном контакте. К тем, кого милиционеры знают, они и относятся положительно. 

Алексей Яблоков, профессор, член-корреспондент РАН, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия»:

 «Милиционеры так ничего и не зафиксировали»

- Года три-четыре назад мы обращались в милицию, и меня очень удивило, что наш случай просто не хотят фиксировать, хотя это было если не ограбление, то уж точно кража. Все происходило в Москве, и сотрудники отделения ну никак не хотели оставлять в книге дежурств запись о нашем обращении. Дело кончилось тем, что милиционеры так ничего и не зафиксировали. А из положительного опыта в общении с представителями органов внутренних дел могу вспомнить, что у меня в последнее время вообще нет никаких контактов с милицией.

Александр Адабашьян, режиссер, художник:

«Были случаи, когда милиционеры олицетворяли саму любезность»

- У меня был случай, когда, мягко говоря, недостаточно вежливо общались со мной. И случалось, что и вообще откровенно вымогали взятку за то нарушение, которого не было. Все это касается нашей доблестной ГАИ. Но и были случаи, когда милиционеры на самом деле олицетворяли саму любезность. Так что я бы не сказал, что милиция как-то очень сильно отличается от представителей каких-то других служб. Исходя из моего опыта, скажу, что приблизительно из десяти случаев общения с милицией – восемь были связаны с вежливостью и два – с хамством.  

    

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