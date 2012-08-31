«Преподаватели должны гореть желанием учить детей!»

Грядет новый учебный год. В этом году за парты сядут около 13,4 млн. детей (из них 1,5 млн. первоклассников). Идут последние приготовления, и школы проверяют не только функционеры из «горотделов», но даже кинологи с собаками. Специально для «АН» на вопрос «Какой должна быть школа?» отвечают…

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик РАН:

«Очень важна содержательная часть»

- Во-первых, школа должна быть хорошо обеспечена учителями, причем не только теми, кто закончил педагогические вузы, но и получившими классическое образование в университетах, а также учившимися и в других вузах. Но это обязательно должны быть такие преподаватели, которые именно горят желанием учить детей.

Во-вторых, школа должна иметь комфортную среду. То есть и учителя, и родители, и сама методика преподавания должны создавать комфорт для школьников. И, в-третьих, школа в буквальном смысле должна быть новой, она должна находиться в новом современном здании, быть оборудована в соответствии с современными требованиями, иметь новый инвентарь и тому подобное.

Само собой, в ней должны быть условия для детей с ограниченными возможностями. И, конечно, очень важна содержательная часть, а это включает в себя постоянно обновляемые и отвечающие современным реалиям методики.

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета федерации по социальной политике:

«У нас был слишком резкий переход от старой традиционной школы к новой…»

- Это должна быть такая школа, которая, сохраняя лучшие традиции, характерные для русской школы вообще, позволит учащемуся выйти в современную жизнь подготовленным к тем модернизационным схемам, которые предлагает сегодняшняя действительность. Он должен уметь творчески мыслить, обращаться с информационными технологиями, обладать широким кругозором и, главное, применить полученные знания и в вузе, и в своей дальнейшей деятельности.

Школа вообще должна учить так, чтобы из простых пареньков и девчушек, приходящих в первый класс, вырастал настоящий гражданин и патриот своей Родины! Как раз сейчас новая школа и должна поставить задачу сохранения и применения всего лучшего, что было в русской и советской школах. Сегодня нам нужно четко переосмыслить те традиционные формы, которые нужно будет перенести из нашей прошлой школы в школу современную.

На мой взгляд, у нас был слишком резкий переход от старой традиционной школы к новой, что уже и отразилось на нашей действительности. Отсюда, кстати, и появление соответствующих фильмов о школе.

Так что нужно сохранять все то, что позволяет человеку ориентироваться в нравственном и духовном смысле. Да, можно научить математике, информационным технологиям и так далее, но уроки нравственности и патриотизма школа прививать просто обязана. Почему мы помним первого учителя? Да потому что он – частичка Родины.

Елена Папанова, актриса театра и кино:

«Сейчас на уровне школы люди имеют откровенно слабые знания»

- Я бы взяла очень многое из того, что было в советское время, когда я сама оканчивала школу: например, преподавательский уровень. Учитель – это призвание, а сейчас преподавать нередко идут лишь потому, что негде работать. Конечно, хорошо, когда молодежь владеет компьютерами, но главное, чтобы у человека была духовность, и я бы из того времени взяла именно ее.

Сейчас нет ни пионеров, ни комсомольцев, но хотелось бы, чтобы и вне школы как-то была организована жизнь детей, чтобы они не шатались по улицам и подъездам, а занимались чем-то полезным, скажем, помогали старикам.

И еще. Я сама 7 лет преподавала актерское мастерство в Институте современного искусства на факультете режиссеров кино и телевидения, и у меня были ребята, которые не знали, кто такой Чацкий. То есть сейчас на уровне школы люди имеют откровенно слабые знания.