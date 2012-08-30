Президент России Владимир Путин сегодня реально спустился под землю и принял участие в церемонии открытия новой станции московского метрополитена - «Новокосино». Приятно сознавать, что это уже 186-я станция столичного метрополитена. То есть, если из-за проезда кортежа власть имущих и в этом районе Москвы на полсуток будут перекрывать все дороги, то можно будет, хорошо выматерившись, бросить машину, потом «нырнуть» в «Новокосино» и уже под землей, почти не матерясь, достичь цели. Специально для «АН» на вопрос «А вы метро часто пользуетесь?» отвечают…

Надежда Бабкина, певица, народная артистка России:

«В метро я спускаюсь совершенно одна»

- Я в метро спускаюсь в случае крайней необходимости, например, когда опаздываю на концерт. Только когда ты убеждаешься, что уже совсем опаздываешь, тогда и начинаешь понимать, что метро – это потрясающе удобный и очень необходимый вид транспорта! И хотя меня, извините, знает каждая собака, но ведь всегда есть варианты, потому что можно не выпячиваться, а просто встать лицом к окну. В метро я спускаюсь совершенно одна и без сопровождения. Вряд ли у кого из пассажиров возникнет мысль, что это именно я, а если кто-то вдруг и опомнится, то я уже уехала...

Юрий Стоянов, народный артист России:

«Плюс в метро только один: оно ездит без пробок»

- Из-за безумной вони и духоты в метро я испытал настоящий шок! И еще я там испугался педикулезно-завшивленных людей, которые являются разносчиками совершенно диких инфекций. Может быть, я переживал даже не за себя, а за тех, кто каждый день пользуются этим видом транспорта.

В Питере метро, конечно, менее помпезно, чем в Москве, но, может быть, лучше тратить больше средств не на понты, интерьеры и всю эту красоту, а на кондиционирование вагонов? Так что плюс в метро только один: оно ездит без пробок. Но зато там давка и унижение.

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России:

«У нас в метро до сих пор почему-то сохранена традиция чистоты»

- Конечно, я на метро езжу не каждый день, но бывает. Скажем, доезжаю до какой-то станции, оставляю машину и дальше - уже в подземке. По сравнению с советскими временами наше метро изменилось, но это, по-моему, объективный процесс. С одной стороны, стало очень много людей на земле, на трассах, что не позволяет комфортно пользоваться автотранспортом, с другой, большое количество пассажиров теперь и в подземке. То есть, нет принципа сообщающихся сосудов, и поэтому дискомфорт увеличивается буквально с каждым полугодием.

И, тем не менее, у нас в метро до сих пор почему-то сохранена традиция чистоты. Очень редко можно встретить человека, который в метро плюнет или бросит бумажку, а на улице это делают сплошь и рядом. В отношении чистоты мы, безусловно, выигрываем, скажем, у американского или французского метро.

Зато в нашем метро стало больше раздраженности. Если еще лет 15-20 назад пассажиры либо читали, либо обсуждали какие-то интересные темы, то теперь часто слышны крики возмущения, типа: «Руку опусти, ты что, не видишь, что я здесь стою!?» Правда, бывает, что люди умеют с иронией разряжать подобные ситуации.

Это как известный случай с Фаиной Раневской, когда она поскользнулась зимой, попыталась встать, а потом опять упала. Но московский люд (дело было на площади Маяковского) абсолютно равнодушно шел мимо. И тогда Фаина Георгиевна своим зычным голосом стала вещать: «Граждане, посмотрите на меня! Что же вы не обращаете внимания? Можно подумать, что каждый день народная артистка СССР у вас под ногами валяется…»