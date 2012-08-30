С начала сентября в школах Москвы стартует добровольное тестирование школьников на наркотики. На первом этапе для этого будет отобрано по одной школе в каждом столичном округе. В договоре с учебным учреждением сказано, что персональные данные ребенка, у которого тест на наркотики будет положительным, не будут переданы в администрацию школы, и об этом узнают только сам школьник и его родители. Специально для «АН» на вопрос «Какие меры нужны для борьбы с таким злом, как наркотики?» отвечают…

Александра Маринина, автор детективных романов:

«Укололся – и забылся»

- На мой взгляд, помимо каких-то специальных экономических, правоохранительных и других мер, для борьбы с этим злом нужна мощная педагогическая кампания, но направленная не на то, чтобы объяснять, что наркотики – это плохо. Все это и так понимают.

В чем смысл наркотика – получить удовольствие, не вкладывая труда и не тратя времени и усилий. Укололся – и забылся. А вот удовольствие, восторг и экстаз, которые получает человек, закончив трудную и интересную работу, просто потрясающи и ни с чем несравнимы! Так что с детства и нужно объяснять, что если хочешь себя уважать, ты не должен в этой жизни ничего получать просто так.

Игорь Трунов, адвокат, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, доктор юридических наук, профессор:

«Этот опыт у нас почему-то очень тяжело приживается»

- Исторические примеры «борьбы с алкоголем» и другой кампанейщины показывают печальную тенденцию, имеющую обратный эффект: увеличение количества потребляющих того продукта, который и пытаются запретить. Несмотря на то что ситуация, связанная с употреблением наркотиков у нас в стране, просто удручающа, я бы шел по пути либерализации этого рынка, по пути Голландии и других развитых стран Европы.

Анализ показывает, что это наиболее эффективный метод борьбы с этим злом. Все видят, какова ситуация в странах, где разрешена продажа легких наркотиков. Мало того, там даже дальше пошли: тем наркоманам, которые находятся на стадии ломки и, можно сказать, в предсмертных судорогах, государство обеспечивает бесплатную разовую «лекарственную дозу».

Что лучше – если наркоман умрет от этой ломки или же у него все-таки появится надежда на то, что он выживет? Это же не путь запрещения, который, как правило, не только не исправляет ситуацию, но и обостряет криминогенную обстановку. Короче говоря, велосипед уже давно изобретен, и у нас есть возможность анализа и применения того лучшего, что аккумулировал весь мировой опыт. Но этот опыт у нас почему-то очень тяжело приживается.

Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»:

«…напрямую крышуют наркодельцов»

- Надо выявлять наркотрафики и искоренять коррупцию в правоохранительных органах, которые не только не принимают надлежащих мер, но и в отдельных случаях напрямую крышуют наркодельцов! Кто-то предлагает легализацию наркотиков, но это в первую очередь ударит именно по молодому поколению. Даже если несовершеннолетним будет запрещено их употреблять и покупать, то все равно сам объем потребления наркотиков значительно увеличится.

В подавляющем большинстве стран Европы запрещены даже легкие наркотики, а когда лет 10 назад в Калифорнии на референдуме население высказалось за легализацию марихуаны, то Верховный суд США отменил итоги этого плебисцита. Голландия, видимо, является каким-то исключением, и я не знаю, почему легализация легких наркотиков (только марихуаны) там не приводит к массовой наркомании. У нас же начнется просто эпидемия! У нас в стране огромная проблема алкоголизма, а вопрос с наркоманией несовершеннолетних стоит особенно остро.

Александр Михайлов, бывший заместитель начальника Госнаркоконтроля, член Союза писателей РФ, генерал-майор ФСБ:

«Несмотря на все свои недостатки, сегодня наша пропаганда все-таки сделала свое дело»

- Если говорить о молодежи как о социуме в целом, то те ее представители, которые имеют в жизни какие-то амбиции, сейчас не очень-то и тянутся к теме наркотиков. У меня такое ощущение, что, несмотря на все свои недостатки, сегодня наша пропаганда все-таки сделала свое дело.