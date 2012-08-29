Сегодня в Лондоне стартуют ХIV летние Паралимпийские игры. Всего в 20 видах спорта выступят 4280 спортсменов из 166 стран, которые разыграют 503 медали. Сборная России намерена оказаться в тройке призеров, завоевав более десятка наград. А ведь цена, которой достаются эти победы, и повседневная жизнь спортсменов с ограниченными физическими возможностями, как правило, остаются в тени. 11 месяцев в году паралимпийцы проводят на тренировочных сборы. Некоторые спортсмены сейчас готовятся сразу к двум Играм - и в Лондоне, и в Сочи. Специально для «АН» на вопрос «Только государство должно помогать людям с ограниченными возможностями, или же меценаты тоже должны активно участвовать в этом?» отвечают…

Алена Апина, певица, заслуженная артистка России:

«Получился очень хороший праздник»

- Абсолютно все! И бабушки-старушки, и олигархи, и «звезды», и студенты, и – своим участием и присутствием - просто дети. У меня есть два-три знакомых олигарха, но они не те, которые плохие. И они делают хорошие вещи. Однажды я взяла телефонную книжку и обзвонила всех знакомых, предлагая помочь какому-нибудь детдому. Кто-то сказал, что это очень хорошо, но «к сожалению, меня в Москве не будет», кто-то уже запланировал другие дела, но кто обещал, пришли все.

Получился очень хороший праздник, каждый привез с собой игрушки, плюшки и все, что можно. И выбрали мы этот детдом «методом тыка» – по Интернету. Что-то спели, станцевали, все вместе побесились, а потом чай пили. Была очень хорошая атмосфера, хотя дети прекрасно знают, что они «немножко не такие, как другие». Но они не боятся говорить об этом, что меня, кстати, поразило...

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«И такие люди у нас в стране есть»

- Для этого в обществе должна быть поощряемость. Если говорить о состоятельных людях, то, скажем, в царской России благотворитель получал награды, ордена и даже дворянство. Например, купец, который не просто время от времени занимался благотворительностью, а строил больницы, приюты, училища, обязательно поощрялся и обществом, и государством.

Кстати, я что-то не слышала, чтобы в наше время кто-то из состоятельных людей построил на свои деньги больницу. А те большие больницы, которые в царское время были построены на деньги меценатов, до сих пор работают, и мы в них лечимся. И в целом заслуги такого купца или промышленника перед Отечеством, – это именно его заслуги как благотворителя, а не достижения в области извлечения прибыли. Тогда этим определялся его престиж в обществе, а у нас сейчас престиж определяется тем, сколько денег человек сумел взять из бюджета. Причем, чем больше, тем лучше, а уж если не вернул, то вообще молодец и достоин еще большего престижа!

И тем не менее сейчас люди готовы заниматься благотворительностью и оказывать друг другу помощь, другое дело, что у них для этого нет средств. В целом сегодня в нашем обществе все же есть такой настрой. Я даже сама это неоднократно наблюдала, когда мои одноклассники помогали пожилым учителям и тем одноклассникам, кто оказался в тяжелой ситуации.

К сожалению, у нас в обществе существовало недоверие к разного рода благотворительным фондам, особенно в первые годы их появления, потому что там очень часто были нечистоплотные люди. Но, с другой стороны, если бы во главе таких фондов стояли определенные люди, известные, которым можно верить, например, такие, как доктор Рошаль, то я была бы готова отдавать туда любые деньги. И такие люди у нас в стране есть, правда, их не очень много.

Лев Селезнев, президент Федерации физической культуры и спорта инвалидов России, вице-президент Паралимпийского комитета России:

«Мы закончили дискриминацию между здоровыми спортсменами и инвалидами»

- В свое время в Саратовской области губернатор Аяцков создал школу для детей-инвалидов. Там сейчас учится около 700 детей. Финансирует ее, прежде всего, областное Министерство социального развития, но одновременно активно помогает Министерство по физкультуре и спорту. Несколько лет назад я выступал в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее Паралимпийского комитета и с гордостью привел цифру, что из этой уникальной школы выходят около пятидесяти шести ребятишек, переставая быть инвалидами, и приходят уже в общеобразовательные школы как здоровые дети.

Там была воспитана двукратная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Наташа Попова. Она инвалид детства и даже не могла ходить, у нее очень тяжелый церебральный паралич. В той же школе была воспитана чемпионка Афинских Паралимпийских игр Евгения Трушникова, которую поначалу просто учили ходить! На Паралимпийских играх в Турине наши спортсмены-инвалиды завоевали тринадцать золотых медалей, а у ближайших преследователей немцев – всего лишь восемь. Нас даже тогда Путин принял в Кремле, сказав, что мы прославили Родину! И все призовые нам выплатили на уровне здоровых спортсменов. То есть мы закончили дискриминацию между здоровыми спортсменами и инвалидами.