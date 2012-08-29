Итак, в начале сентября традиционно начнет работу наша Госдума. Станет ли парламент «местом для дискуссий», будет ли оппозиция выдвигать конструктивные предложения, а «партия власти» прислушиваться к ним? Что ж, поживем – увидим. Ждать осталось недолго. Специально для «АН» на вопрос «А вы по депутатам соскучились?» отвечают…

Иван Рыбкин, председатель Госдумы I созыва, секретарь Совета безопасности России (1996-1998 гг.):

«Все проштамповывается и отправляется дальше»

- Вообще-то я в депутатах был столько лет, что скучать ни по депутатам, ни по депутатству как-то не приходится. Если работать в парламенте так, как надо и как мне довелось работать, то только тогда можно будет понять, что это очень непростой род деятельности, который требует огромного напряжения всех моральных, духовных и физических сил.

Когда-то я мечтал о том, чтобы абсолютное большинство законопроектов представляло правительство. Сейчас это происходит именно так, но самым главным и важным является то, что эти проекты почти не обсуждаются, и нет открытой дискуссии. Поэтому у меня и создалось ощущение, что все проштамповывается и отправляется дальше. А раньше такого не было в силу того, что абсолютное большинство депутатов имело ученые степени и звания в очень нужных для депутата сферах.

Артем Троицкий, музыкальный критик:

«…тех, кто непосредственно зарабатывает деньги депутатским промыслом»

- Очень трудно себе представить некую категорию граждан, находящихся в здравом уме и твердой памяти (за исключением родных и близких депутатов и их помощников, то есть тех, кто непосредственно зарабатывает деньги депутатским промыслом), которые могли бы по ним соскучиться. Раз за разом выбирается все более омерзительный паноптикум, и они для меня просто не существуют.

Наталья Фатеева, народная артистка России:

«У них за рубежом и активы, и дети»

- Во-первых, они защищают свои собственные интересы, а во-вторых, той корпорации, которая их наняла. Вот они и делают все, что ей нужно. Какое отношение к нам имеет Госдума? И вообще, какое к нам имеет отношение власть? По-моему, абсолютно никакого: им наплевать на всех нас, потому что они делают свои собственные дела.

Сейчас деньги – это самое главное для всех. Дума для меня – вообще пустое место! Главное желание нынешних людей во власти, в том числе и депутатов, – нахапать побольше собственности и легитимизировать это. Сколько живу, но такого кошмара в нашей стране еще не было! А при Сталине я была маленькая. Говорите, тогда людей убивали? Причем тут это? Сейчас плохо по-другому. Если что, все эти думцы и их хозяева сядут на самолеты и улетят в свои замки, а мы тут будем расплачиваться. Ведь у них за рубежом и активы, и дети.

Эдуард Воробьев, депутат Госдумы II-III созывов (бывший зампред Госдумы по обороне), генерал-полковник запаса:

«Нужно, чтобы депутатская работа была основным предназначением депутата»

- В Госдуме должны быть люди, имеющие профессиональную подготовку, а не те, кто там просто «отбывает номер». И нужно, чтобы депутатская работа была основным предназначением депутата. Но, с другой стороны, я считаю, что плохо, если, скажем, в комитете по обороне только одни военные. Там должны быть и военные специалисты, и представители родственных профессий - я в этом просто уверен! Ведь мнение других людей очень важно, даже если оно будет отличаться от большинства.

Я не приветствую пребывание в Думе, скажем, бардов или певцов. Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Или зачем у нас в Думе спортсмены? Я не хочу обижать этих людей, и они заслуживают всяческого уважения, но все же парламент не является их основной сферой деятельности. К сожалению, есть и такие депутаты, которые попадают только на первое заседание и на последнее. Они вообще снижают статус и уважение к Госдуме как к представительному органу власти!