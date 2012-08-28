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«Резко от алкоголя уходить нельзя – ни медицина, ни эволюция этого не любят»

28 августа 2012, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Резко от алкоголя уходить нельзя – ни медицина, ни эволюция этого не любят»
dic.academic.ru

Интернет-ресурсы не смогут обойти запрет продвижения алкоголя в Сети, даже если перерегистрируют свои страницы за пределами российской доменной зоны. В письме Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) разъясняется, что запрет касается рекламы, размещенной не только на интернет-сайтах, зарегистрированных в доменных зонах .su, .ru и .рф, но и на русскоязычных страницах сайтов в иных зонах, поскольку информация на данных страницах предназначена для потребителей в России. Специально для «АН» на вопрос «Как бороться с алкоголизацией населения?» отвечают…

Анатолий Трушкин, писатель:

«Без корчевки виноградников и без перевыполнения плана по денатурату»

- Резко от алкоголя уходить нельзя – ни медицина, ни эволюция этого не любят. Уходить надо через спорт. Для начала, скажем, возьмем шашки, где вместо фишек будут рюмки с красным и белым вином, - это и спорт, и немного алкоголя. А за «пьяными шашками» можно ввести шахматы, хоккей, пьяные автогонки и так далее. Так мы и оторвемся от алкоголя, а «по пьяному футболу» можем стать даже чемпионами мира. Самое главное, переходить не резко – без корчевки виноградников и без перевыполнения плана по денатурату. Победа будет за нами!

Виктор Ерофеев, писатель:

«Провинция и дальше пьет»

- Россия и так уже сильно проспиртована, а дальнейшее развитие алкоголизации, по-моему, идет, очень странно. С одной стороны, мы видим продолжающуюся деградацию сознания, а с другой – некоторое отрезвление столицы и больших городов. Так что я бы сказал, что провинция и дальше пьет, а города сохраняют алкогольный статус-кво.

Андрей Битов, писатель:

«Народ у нас пьет от тоски и от бесперспективности»

- Попытки введения «сухого закона» при Горбачеве были всего-навсего неким дипломатическим ходом, чтобы отвлечь народ от переворота, названного перестройкой. С самого начала было ясно, что эти попытки ни к чему не приведут. Я не думаю, что кто-то всерьез верил, что эти меры окажутся действенными. А вот, скажем, до революции гимназистов, которые употребляли алкоголь, отлавливали околоточные. Я думаю, что за трезвую молодежь можно побороться и милицейскими способами: ну не надо давать подросткам открыто пить пиво! Им лучше его вообще не пить.

Народ у нас пьет от тоски и от бесперспективности. Кому-то поздно начинать что-то осваивать, кто-то вообще не видит перспективу - вот и пьют. Но это было не только при нынешней власти: это было всегда. По-моему, прежде всего, нужно бороться с паленой водкой, потому что люди от этого просто погибают. И еще, может быть, стоит сделать водку дороже, хотя, с другой стороны, если сделать ее дороже, то ее еще больше начнут «палить». Круг замыкается: нужен еще больший контроль, а это означает большее количество взяток. К сожалению, борьба с чем-то у нас всегда выливается в увеличение коррупции. Весь вопрос в том, как вставить звено между тем и этим. Это и есть основной политический вопрос.

 

 

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