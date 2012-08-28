//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«Гудков подпадает под закон о лишении депутатского мандата»

28 августа 2012, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

«Гудков подпадает под закон о лишении депутатского мандата»
Фото с www.1tvnet.ru

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков ответил на обвинения в незаконном предпринимательстве, выдвинутые единороссами в адрес его отца, тоже «эсера» Геннадия Гудкова. В своем блоге Гудков-младший опубликовал пост, где рассказал про некоторых членов партии «Единая Россия», которые, по его мнению, совмещают работу парламентария с ведением бизнеса. Специально для "АН" на вопрос "Станет ли Геннадий Гудков обычным бизнесменом?" отвечают...

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Может, и в ЛДПР  найдется тот, кто занимается коммерческой деятельностью…»

- У Гудкова две коммерческие фирмы, и естественно, что он подпадает под закон о лишении депутатского мандата. ЛДПР всегда предлагала поступать так и в отношении других. Если депутат через месяц-два после избрания не прекратил свою коммерческую деятельность, то он автоматически лишается мандата, поскольку нарушил закон. Таким образом можно убрать   тех депутатов, которые продолжают это делать, а по спискам в парламент уже войдут другие и никакого коллапса при этом не наступит.

Мы с удовольствием это поддержим. Может, и в ЛДПР  найдется тот, кто занимается коммерческой деятельностью. Тогда пусть и его тоже лишают депутатского мандата! Так надо поступать со всеми, вне зависимости от их партийной окраски и неких политических нюансов. Депутат должен быть только депутатом. Одно дело, если он где-то прочитал лекцию или, скажем, написал стихи, раз он такая поэтическая душа. Но быть коммерсантом он не имеет никакого права! Все депутаты, которые нарушают закон и продолжают заниматься бизнесом, должны сложить мандаты. Я говорю об этом уже 20 лет, но, к сожалению, меня никто не слышит. А Гудков-младший и Пономарев просто опубликовали те данные, которые представлены депутатами в декларациях.


Дмитрий Гудков, член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству:

«Конечно, за всю жизнь можно на что-то и накопить…»

- Я являюсь реалистом и, конечно же, не ожидал, что те, про кого мы  писали, сразу поднимут руки вверх и скажут, что они во всем раскаиваются и сдаются. Понятно, что они будут рассказывать, что кто-то «всю жизнь копил», кто-то получил наследство и на самом деле не является гендиректором, а это ошибка в госреестре и т.п. Но мне абсолютно непонятна их реакция, что Гудков якобы все наврал. Ведь я ссылался на их официальные декларации и выписки, сделанные из официальной базы государственного реестра юридических лиц.

От себя я ничего не приписывал, более того, просто поздравил их с таким вот благосостоянием. Конечно, за всю жизнь можно на что-то и накопить, но две квартиры площадью 300 метров в центре Москвы, два участка (один из которых в Германии) стоят под сто миллионов рублей. Это ж сколько лет нужно копить, даже откладывая по 5 млн. в год и при условии, что совсем не есть и не пить? Дай бог, чтобы все так умели копить!

Но мы никого не обвиняем, и пусть они сами  оправдываются. «Единая Россия» обвиняет всех лидеров оппозиции и называет их преступниками, а сами прямо-таки все белые и пушистые! Но мы будем рассказывать, какие они на самом деле, чтобы все понимали, что никаких двойных стандартов здесь быть не может.

Геннадий Гудков, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»:   

«Раз четыре поколения Исаевых копили на его недвижимость, то ради бога!»

- Я не следователь и не собираюсь кого-то в чем-то уличать. Просто мы показали, что на сегодняшний день в не отрегулированном российском праве существуют серьезные проблемы. Либо мы договариваемся о том, что абсолютно всем можно владеть, скажем, какой-то фирмой и получать дивиденды, либо нужно четко внести в законодательство, что этого нельзя делать никому.

То, что сейчас предложила «Единая Россия», не просто двойной стандарт, а попытка расправы с представителями оппозиции. Мы очень убедительно доказали и показали (даже на примере этой «пятерки»), что существуют очень серьезные проблемы. И мы будем продолжать дальше это делать.

Я ни в чем не собираюсь обвинять Андрея Исаева, и это не входит в мои задачи. Но «Единая Россия» сама начала, то есть они начали делать разные заявления, писать «подметные» письма» и в продажных СМИ организовали против меня кампанию явной клеветы. Совершенно естественно, что в этих условиях мы показали всему нашему обществу, какое же это все лицемерие!  

Пусть они теперь выносят вопрос о досрочном прекращении моих полномочий, но, честно говоря, я не представляю, как они будут это делать. Ведь все, что они мне предъявляют сегодня, - это предпринимательская деятельность, а я всего лишь являюсь владельцем долей предприятия, и не более того. Все прекрасно понимают, что при моей депутатской гиперактивности у меня не то что  остается время заниматься бизнесом, а просто очень сложно что-то сказать вечером даже родным и близким. Можно спросить у прапорщиков, уж они-то прекрасно знают, что из Думы я очень часто ухожу после 12 часов ночи. 

Так что не надо придумывать того, чего нет. Они хотели скандала – мы им его устроили. Раз четыре поколения Исаевых копили на его недвижимость, то ради бога! Я же не возражаю, но пусть все будет честно сказано и отражено. Пусть все это преподносится честно, а не так, мол, ах, Гудков владеет 60% акций какого-то ср…ного, извините за непарламентское выражение, малого предприятия, и, ах, это криминал, а у самих нас десятки миллионов долларов, но это просто на семечки... Давайте не будем лицемерами, и не я первый это начал!

Если помните, кампания клеветы и обвинений началась против меня в мае месяце сразу после инаугурации. Не успели стихнуть раскаты фанфар, как у нас началось просто мочилово. У меня есть абсолютно достоверная и стопроцентная информация о том, что Володин дал команду «Единой России» 12 сентября голосовать за досрочное прекращение моих полномочий.

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

«Человек в самый тяжелый и ответственный момент бросил систему, в которой служил»

- Эти ребята (я имею в виду Гудковых) должны отдавать себе отчет в том, что у нас существует ответственность за заведомо ложный донос. И исходя из этого, они должны понимать, что если факты, которые они излагают, не подтвердятся после проверки, то это будет уголовная ответственность за то, что они, находясь в оппозиции, пытались использовать недобросовестную информацию и изначально шли на компроментацию тех или иных лиц.

Думаю, что прокуратура должна просто незамедлительно среагировать по той информации, которую представили Гудковы! И после проверки всей информации, которую они предоставят, и в случае неподтверждения, принимать в отношении них процессуальные решения. 

Исаев ответил, что та фирма, которую Гудков упоминает в качестве компроментирующего обстоятельства, имеет уставной капитал в 12 тыс. рублей, и, самое главное, что, кроме печати, в этой фирме нет не то что недвижимости, а вообще ничего!

Оговорюсь сразу: я далеко не ко всем политикам испытываю сегодня теплые чувства, и большинство из них для меня просто на одно лицо. И тем не менее, если человек невиновен и изначально скомпроментирован, это должно нести за собой ответственность как гражданского, так и уголовного характера.  То есть, за ложный донос.

У Гудкова-старшего была возможность остаться в правоохранительной системе, но он предпочел «поросеночка и домик в деревне». В 1989 году у спецслужб был самый тяжелый период, и нас тогда прессовали все, кто только мог, но Гудков тупо сбежал. То есть уволился и создал себе бизнес. Конечно, в те годы было как-то не до него, и это сейчас мы можем рассматривать все это как побег. Тогда уходили многие, но они уходили – и все. А сегодня человек, который в самый тяжелый и ответственный период просто взял и бросил систему, в которой служил, пытается учить нас жить!..  


 

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//новости партнеров

//LIVE

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Новости партнеров

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Новости СМИ2

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Новости МирТесен

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО
«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

Черноморский флот наблюдает за ежегодными учениями стран НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019», сообщил Национальный центр управления обороной России. О возне НАТО у наших границ размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации журналистам RT и Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ. О свободе слова по-британски размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ
«США настроены против всего мира и не готовы к исправлению»

«США настроены против всего мира и не готовы к исправлению»

Далай-ламе не понравились слова Дональда Трампа, что «Америка – на первом месте». Такая страна не должна думать только о себе, считает духовный лидер. О том, чьи интересы всегда учитывают США, размышляет экс-депутат Госдумы Иван ГРАЧЕВ...
«Вряд ли подумают на Путина, если этому Габунии кто-то даст по голове»

«Вряд ли подумают на Путина, если этому Габунии кто-то даст по голове»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави-2». Об эфирных дурачках размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Как известно, телеведущий Георгий Габуния в авторской передаче на «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. О смелости иных телеведущих размышляет ведущий телепрограммы «Однако» Михаил ЛЕОНТЬЕВ...
«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», задержанные накануне, заранее вынимали металлические пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег. О бронежилетах размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
5

"Он был тихий и спокойный, участвовал в Олимпиадах", 16 летний благополучный подросток зарубил всю семью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры