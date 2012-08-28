«Гудков подпадает под закон о лишении депутатского мандата»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков ответил на обвинения в незаконном предпринимательстве, выдвинутые единороссами в адрес его отца, тоже «эсера» Геннадия Гудкова. В своем блоге Гудков-младший опубликовал пост, где рассказал про некоторых членов партии «Единая Россия», которые, по его мнению, совмещают работу парламентария с ведением бизнеса. Специально для "АН" на вопрос "Станет ли Геннадий Гудков обычным бизнесменом?" отвечают...



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Может, и в ЛДПР найдется тот, кто занимается коммерческой деятельностью…»

- У Гудкова две коммерческие фирмы, и естественно, что он подпадает под закон о лишении депутатского мандата. ЛДПР всегда предлагала поступать так и в отношении других. Если депутат через месяц-два после избрания не прекратил свою коммерческую деятельность, то он автоматически лишается мандата, поскольку нарушил закон. Таким образом можно убрать тех депутатов, которые продолжают это делать, а по спискам в парламент уже войдут другие и никакого коллапса при этом не наступит.

Мы с удовольствием это поддержим. Может, и в ЛДПР найдется тот, кто занимается коммерческой деятельностью. Тогда пусть и его тоже лишают депутатского мандата! Так надо поступать со всеми, вне зависимости от их партийной окраски и неких политических нюансов. Депутат должен быть только депутатом. Одно дело, если он где-то прочитал лекцию или, скажем, написал стихи, раз он такая поэтическая душа. Но быть коммерсантом он не имеет никакого права! Все депутаты, которые нарушают закон и продолжают заниматься бизнесом, должны сложить мандаты. Я говорю об этом уже 20 лет, но, к сожалению, меня никто не слышит. А Гудков-младший и Пономарев просто опубликовали те данные, которые представлены депутатами в декларациях.



Дмитрий Гудков, член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству:

«Конечно, за всю жизнь можно на что-то и накопить…»

- Я являюсь реалистом и, конечно же, не ожидал, что те, про кого мы писали, сразу поднимут руки вверх и скажут, что они во всем раскаиваются и сдаются. Понятно, что они будут рассказывать, что кто-то «всю жизнь копил», кто-то получил наследство и на самом деле не является гендиректором, а это ошибка в госреестре и т.п. Но мне абсолютно непонятна их реакция, что Гудков якобы все наврал. Ведь я ссылался на их официальные декларации и выписки, сделанные из официальной базы государственного реестра юридических лиц.

От себя я ничего не приписывал, более того, просто поздравил их с таким вот благосостоянием. Конечно, за всю жизнь можно на что-то и накопить, но две квартиры площадью 300 метров в центре Москвы, два участка (один из которых в Германии) стоят под сто миллионов рублей. Это ж сколько лет нужно копить, даже откладывая по 5 млн. в год и при условии, что совсем не есть и не пить? Дай бог, чтобы все так умели копить!

Но мы никого не обвиняем, и пусть они сами оправдываются. «Единая Россия» обвиняет всех лидеров оппозиции и называет их преступниками, а сами прямо-таки все белые и пушистые! Но мы будем рассказывать, какие они на самом деле, чтобы все понимали, что никаких двойных стандартов здесь быть не может.

Геннадий Гудков, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»:

«Раз четыре поколения Исаевых копили на его недвижимость, то ради бога!»

- Я не следователь и не собираюсь кого-то в чем-то уличать. Просто мы показали, что на сегодняшний день в не отрегулированном российском праве существуют серьезные проблемы. Либо мы договариваемся о том, что абсолютно всем можно владеть, скажем, какой-то фирмой и получать дивиденды, либо нужно четко внести в законодательство, что этого нельзя делать никому.

То, что сейчас предложила «Единая Россия», не просто двойной стандарт, а попытка расправы с представителями оппозиции. Мы очень убедительно доказали и показали (даже на примере этой «пятерки»), что существуют очень серьезные проблемы. И мы будем продолжать дальше это делать.

Я ни в чем не собираюсь обвинять Андрея Исаева, и это не входит в мои задачи. Но «Единая Россия» сама начала, то есть они начали делать разные заявления, писать «подметные» письма» и в продажных СМИ организовали против меня кампанию явной клеветы. Совершенно естественно, что в этих условиях мы показали всему нашему обществу, какое же это все лицемерие!

Пусть они теперь выносят вопрос о досрочном прекращении моих полномочий, но, честно говоря, я не представляю, как они будут это делать. Ведь все, что они мне предъявляют сегодня, - это предпринимательская деятельность, а я всего лишь являюсь владельцем долей предприятия, и не более того. Все прекрасно понимают, что при моей депутатской гиперактивности у меня не то что остается время заниматься бизнесом, а просто очень сложно что-то сказать вечером даже родным и близким. Можно спросить у прапорщиков, уж они-то прекрасно знают, что из Думы я очень часто ухожу после 12 часов ночи.

Так что не надо придумывать того, чего нет. Они хотели скандала – мы им его устроили. Раз четыре поколения Исаевых копили на его недвижимость, то ради бога! Я же не возражаю, но пусть все будет честно сказано и отражено. Пусть все это преподносится честно, а не так, мол, ах, Гудков владеет 60% акций какого-то ср…ного, извините за непарламентское выражение, малого предприятия, и, ах, это криминал, а у самих нас десятки миллионов долларов, но это просто на семечки... Давайте не будем лицемерами, и не я первый это начал!

Если помните, кампания клеветы и обвинений началась против меня в мае месяце сразу после инаугурации. Не успели стихнуть раскаты фанфар, как у нас началось просто мочилово. У меня есть абсолютно достоверная и стопроцентная информация о том, что Володин дал команду «Единой России» 12 сентября голосовать за досрочное прекращение моих полномочий.

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

«Человек в самый тяжелый и ответственный момент бросил систему, в которой служил»

- Эти ребята (я имею в виду Гудковых) должны отдавать себе отчет в том, что у нас существует ответственность за заведомо ложный донос. И исходя из этого, они должны понимать, что если факты, которые они излагают, не подтвердятся после проверки, то это будет уголовная ответственность за то, что они, находясь в оппозиции, пытались использовать недобросовестную информацию и изначально шли на компроментацию тех или иных лиц.

Думаю, что прокуратура должна просто незамедлительно среагировать по той информации, которую представили Гудковы! И после проверки всей информации, которую они предоставят, и в случае неподтверждения, принимать в отношении них процессуальные решения.

Исаев ответил, что та фирма, которую Гудков упоминает в качестве компроментирующего обстоятельства, имеет уставной капитал в 12 тыс. рублей, и, самое главное, что, кроме печати, в этой фирме нет не то что недвижимости, а вообще ничего!

Оговорюсь сразу: я далеко не ко всем политикам испытываю сегодня теплые чувства, и большинство из них для меня просто на одно лицо. И тем не менее, если человек невиновен и изначально скомпроментирован, это должно нести за собой ответственность как гражданского, так и уголовного характера. То есть, за ложный донос.

У Гудкова-старшего была возможность остаться в правоохранительной системе, но он предпочел «поросеночка и домик в деревне». В 1989 году у спецслужб был самый тяжелый период, и нас тогда прессовали все, кто только мог, но Гудков тупо сбежал. То есть уволился и создал себе бизнес. Конечно, в те годы было как-то не до него, и это сейчас мы можем рассматривать все это как побег. Тогда уходили многие, но они уходили – и все. А сегодня человек, который в самый тяжелый и ответственный период просто взял и бросил систему, в которой служил, пытается учить нас жить!..



