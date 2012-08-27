«Я уверен, что у нас существует лобби педофилов!»

Как известно, коллегия Верховного суда РФ приняла решение сократить вдвое наказание Леониду Куваеву, гражданину США, признанному виновным по делу о педофилии. По данным следствия, большинство жертв Куваева страдали психическими расстройствами. Как правило, это были воспитанницы детских домов и школ-интернатов, которых он заманивал различными подарками, походами в ресторан и другими материальными благами. Следователи отмечали, что потерпевшие, в силу своих умственных способностей, психо- эмоционального состояния и возраста, просто не понимали, что в отношении них совершались преступления. И тем не менее, Верховный суд снизил Куваеву срок наказания с 20 лет заключения в колонии строгого режима на 10 лет лишения свободы в колонии общего режима! Примечательно, что праведники из блогосферы, «Твиттера» и прочих ЖЖ хранят по этому поводу гробовое молчание. Специально для «АН» на вопрос «Существует ли у нас в стране лобби педофилов?» отвечают…

Михаил Маркелов, депутат Госдумы:

"Даже в очень популярных соцсетях педофилы создают свои сообщества"

- Когда начнется думская сессия, я готов обратиться с запросом, на каком основании педофилу Куваеву был вдвое снижен срок? Как это ни прискорбно, но у нас существует лобби педофилов, и я просто уверен в этом! И сейчас эти люди пользуются безнаказанностью. Хотя многие либералы считают, что ужесточение мер не приведет к желаемым результатам, но я думаю, наоборот, чем строже у нас будут наказания за преступления в отношении детей, тем меньше будет самих таких преступлений. Я являюсь сторонником возвращения смертной казни за преступления в отношении детей! К сожалению, статистика говорит о том, что преступники сегодня не боятся законодательства.

Что касается гробового молчания блогосферы, то это говорит об определенных моральных устоях нашего нынешнего общества. Это новые реалии, и те люди, которые раньше и не помышляли делать некие публичные политические заявления, теперь орут буквально на каждом шагу, однако главного не замечают. Что ж, так устроено либеральное общество. Не буду сейчас называть имена и фамилии, но та же блогосфера – это самая сложная и трудоемкая область для выявления таких преступлений.

Даже в очень популярных соцсетях педофилы создают свои сообщества. Тут должно работать Управление «К» и выявлять подобных людей. Это очень серьезная и сложная работа, потому что такие люди регистрируются не на территории России и используют различные шифры и коды. Но если поставить такую задачу и цель, то такие преступления можно выявлять и наказывать преступников максимально строго! Кстати, в этой связи можно подумать и над ужесточением законодательства.

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Каждого ребенка, который подвержен атакам педофилов, я считаю своим»

- Отвратительно, что ему в два раза скостили срок и перевели на общий режим! Наверное, там гуляют большие деньги, и он теперь вообще может отсидеть гораздо меньше десяти лет. В Америке, откуда он теперь родом, за такие дела ему бы очень не поздоровилось! Там бы он получил лет 150 и никогда бы не вылез из тюрьмы!

У нас двойная мораль. А ведь таких людей надо очень жестоко наказывать. Каждого ребенка, который подвержен атакам педофилов, я считаю своим, и поэтому у меня разрывается сердце! Таких историй очень много, маньяки выходят из тюрем и снова творят свои черные дела! Нет ничего страшнее преступлений в отношении детей.

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы:

«Ввели укол – и пусть ходит, как овощ…»

- Мы не знаем изнутри всех обстоятельств этого дела. Приговор в 20 лет выглядит сверхсуровым, ведь люди и за убийство у нас получают гораздо меньшие сроки. Скажем, если кто-то насмерть сбивает на машине несколько человек, то им грозит, по-моему, до семи лет. И что, теперь сажать на 20 лет за действия развратного характера? На самом деле, тут, конечно, есть вопросы.

В последние годы мы как-то перегнули всю эту историю с педофилами. Если почитать нашу прессу, то они теперь и есть главные враги человечества, а все остальные вопросы мы уже как бы и решили. На мой взгляд, это делается для того, что для правоохранительных органов статья за педофилию (наряду с вбросом патронов или наркотиков) - это просто находка! Пара заявлений – и человек становится педофилом, причем садясь на очень серьезный срок. И это вместо того, чтобы распутывать действительно сложные преступления.

А ведь в любом обществе количество педофилов, как и вообще сумасшедших, является величиной постоянной. Их никогда не будет ни больше, ни меньше. Гитлер уничтожал психически больных людей, но природа через какое-то время восстанавливала точно такой же процент этих несчастных.

Не думаю, что у нас есть «лобби педофилов». У нас вообще нет никаких лобби, и мы сами все выдумываем! Помните, в 2009 году у нас разогнали казино? Ну и что, была в газетах хоть одна статья в защиту игорного бизнеса? Или пикеты? Или выступления и, не дай бог, перестрелки?

Никакой мафии и лобби у нас нет и в помине, и все это сказки! Когда речь заходит о каких-то серьезных вопросах, и дело касается государства, то вся «мафия» куда-то исчезает. А если и есть какая-то мафия, то только вокруг продажи шаурмы. Вот все кричали, что вокруг казино существует какая-то лютая мафия, но всех их разогнали просто как жирных котов. Пнули и сказали «Пошли отсюда!» Они и ушли.

Ну, и кто будет защищать педофилов, и кому они нужны? Педофилия – это отклонение, и за такими людьми нужно следить. А раздувают это из-за того, чтобы под рукой был «состав преступления», по которому можно было легко укатать любого человека. Я не защищаю этого педофила, но, наверное, Верховный суд изучил все обстоятельства дела. А вообще я согласен с депутатом Беляковым: нужна химическая кастрация. Ввели укол – и пусть ходит, как овощ…

Александр Гуров, генерал-майор МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«И у нас, и в США много высокопоставленных гомосексуалистов»

- Раз он гражданин США, то тут, возможно, есть некий политический момент. И у нас, и в США много высокопоставленных гомосексуалистов. Педофилы – это тоже далеко не бродяги. Поэтому не исключено, что кто-то просил за него, и в это дело включились какие-то «высшие сферы».

И у нас тоже существует лобби педофилов, причем даже в законодательных собраниях. Не случайно законы, касающиеся ужесточения наказания педофилов, проходили так долго и мучительно. Хотя, казалось, что же тут непонятного? Но эти законы проходили длительную экспертизу в разных министерствах и ведомствах, а не только в Думе, так что можно сделать вполне определенные выводы...