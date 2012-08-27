//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«Я уверен, что у нас существует лобби педофилов!»

27 августа 2012, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Я уверен, что у нас существует лобби педофилов!»
edinros34.livejournal.com

Как известно, коллегия Верховного суда РФ приняла решение сократить вдвое наказание Леониду Куваеву, гражданину США, признанному виновным по делу о педофилии. По данным следствия, большинство жертв Куваева страдали психическими расстройствами. Как правило, это были воспитанницы детских домов и школ-интернатов, которых он заманивал различными подарками, походами в ресторан и другими материальными благами. Следователи отмечали, что потерпевшие, в силу своих умственных способностей, психо- эмоционального состояния и возраста, просто не понимали, что в отношении них совершались преступления. И тем не менее, Верховный суд снизил Куваеву срок наказания с 20 лет заключения в колонии строгого режима на 10 лет лишения свободы в колонии общего режима! Примечательно, что праведники из блогосферы, «Твиттера» и прочих ЖЖ хранят по этому поводу гробовое молчание. Специально для «АН» на вопрос «Существует ли у нас в стране лобби педофилов?» отвечают…

 

Михаил Маркелов, депутат Госдумы:

 "Даже в очень популярных соцсетях педофилы создают свои сообщества"

- Когда начнется думская сессия, я готов обратиться с запросом, на каком основании педофилу Куваеву был вдвое снижен срок? Как это ни прискорбно, но у нас существует лобби педофилов, и я просто уверен в этом! И сейчас эти люди пользуются безнаказанностью. Хотя многие либералы считают, что ужесточение мер не приведет к желаемым результатам, но я думаю, наоборот, чем строже у нас будут наказания за преступления в отношении детей, тем меньше будет самих таких преступлений. Я являюсь сторонником возвращения смертной казни за преступления в отношении детей! К сожалению, статистика говорит о том, что преступники сегодня не боятся законодательства.

Что касается гробового молчания блогосферы, то это говорит об определенных моральных устоях нашего нынешнего общества. Это новые реалии, и те люди, которые раньше и не помышляли делать некие публичные политические заявления, теперь орут буквально на каждом шагу, однако главного не замечают. Что ж, так устроено либеральное общество. Не буду сейчас называть имена и фамилии, но та же блогосфера – это самая сложная и трудоемкая область для выявления таких преступлений.

Даже в очень популярных соцсетях педофилы создают свои сообщества. Тут должно работать Управление «К» и выявлять подобных людей. Это очень серьезная и сложная работа, потому что такие люди регистрируются не на территории России и используют различные шифры и коды. Но если поставить такую задачу и цель, то такие преступления можно выявлять и наказывать преступников максимально строго! Кстати, в этой связи можно подумать и над ужесточением законодательства.

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Каждого ребенка, который подвержен атакам педофилов, я считаю своим»

- Отвратительно, что ему в два раза скостили срок и перевели на общий режим! Наверное, там гуляют большие деньги, и он теперь вообще может отсидеть гораздо меньше десяти лет. В Америке, откуда он теперь родом, за такие дела ему бы очень не поздоровилось! Там бы он получил лет 150 и никогда бы не вылез из тюрьмы!

У нас двойная мораль. А ведь таких людей надо очень жестоко наказывать. Каждого ребенка, который подвержен атакам педофилов, я считаю своим, и поэтому у меня разрывается сердце! Таких историй очень много, маньяки выходят из тюрем и снова творят свои черные дела! Нет ничего страшнее преступлений в отношении детей.

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы:

«Ввели укол – и пусть ходит, как овощ…»  

- Мы не знаем изнутри всех обстоятельств этого дела. Приговор в 20 лет выглядит сверхсуровым, ведь люди и за убийство у нас получают гораздо меньшие сроки. Скажем, если кто-то насмерть сбивает на машине несколько человек, то им грозит, по-моему, до семи лет. И что, теперь сажать на 20 лет за действия развратного характера? На самом деле, тут, конечно, есть вопросы.  

В последние годы мы как-то перегнули всю эту историю с педофилами. Если почитать нашу прессу, то они теперь и есть главные враги человечества, а все остальные вопросы мы уже как бы и решили. На мой взгляд, это делается для того, что для правоохранительных органов статья за педофилию (наряду с вбросом патронов или наркотиков) - это просто находка! Пара заявлений – и человек становится педофилом, причем садясь на очень серьезный срок. И это вместо того, чтобы распутывать действительно сложные преступления.

А ведь в любом обществе количество педофилов, как и вообще сумасшедших, является величиной постоянной. Их никогда не будет ни больше, ни меньше. Гитлер уничтожал психически больных людей, но природа через какое-то время восстанавливала точно такой же процент этих несчастных.   

Не думаю, что у нас есть «лобби педофилов». У нас вообще нет никаких лобби, и мы сами все выдумываем! Помните, в 2009 году у нас разогнали казино? Ну и что, была в газетах хоть одна статья в защиту игорного бизнеса? Или пикеты? Или выступления и, не дай бог, перестрелки?

Никакой мафии и лобби у нас нет и в помине, и все это сказки! Когда речь заходит о каких-то серьезных вопросах, и дело касается государства, то вся «мафия» куда-то исчезает. А если и есть какая-то мафия, то только вокруг продажи шаурмы. Вот все кричали, что вокруг казино существует какая-то лютая мафия, но всех их разогнали просто как жирных котов. Пнули и сказали «Пошли отсюда!» Они и ушли.

Ну, и кто будет защищать педофилов, и кому они нужны? Педофилия – это отклонение,  и за такими людьми нужно следить. А раздувают это из-за того, чтобы под рукой был «состав преступления», по которому можно было легко укатать любого человека. Я не защищаю этого педофила, но, наверное, Верховный суд изучил все обстоятельства дела. А вообще я согласен с депутатом Беляковым: нужна химическая кастрация. Ввели укол – и пусть ходит, как овощ…  

Александр Гуров, генерал-майор МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«И у нас, и в США много высокопоставленных гомосексуалистов»

- Раз он гражданин США, то тут, возможно, есть некий политический момент. И у нас, и в США много высокопоставленных гомосексуалистов. Педофилы – это тоже далеко не бродяги. Поэтому не исключено, что кто-то просил за него, и в это дело включились какие-то «высшие сферы».  

И у нас тоже существует лобби педофилов, причем даже в законодательных собраниях. Не случайно законы, касающиеся ужесточения наказания педофилов, проходили так долго и мучительно. Хотя, казалось, что же тут непонятного?  Но эти законы проходили длительную экспертизу в разных министерствах и ведомствах, а не только в Думе, так что можно сделать вполне определенные выводы...

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

//Комментарии 13+

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//новости партнеров

//LIVE

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Новости партнеров

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Новости СМИ2

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Новости МирТесен

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО
«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

Черноморский флот наблюдает за ежегодными учениями стран НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019», сообщил Национальный центр управления обороной России. О возне НАТО у наших границ размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации журналистам RT и Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ. О свободе слова по-британски размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ
«США настроены против всего мира и не готовы к исправлению»

«США настроены против всего мира и не готовы к исправлению»

Далай-ламе не понравились слова Дональда Трампа, что «Америка – на первом месте». Такая страна не должна думать только о себе, считает духовный лидер. О том, чьи интересы всегда учитывают США, размышляет экс-депутат Госдумы Иван ГРАЧЕВ...
«Вряд ли подумают на Путина, если этому Габунии кто-то даст по голове»

«Вряд ли подумают на Путина, если этому Габунии кто-то даст по голове»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави-2». Об эфирных дурачках размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Как известно, телеведущий Георгий Габуния в авторской передаче на «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. О смелости иных телеведущих размышляет ведущий телепрограммы «Однако» Михаил ЛЕОНТЬЕВ...
«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», задержанные накануне, заранее вынимали металлические пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег. О бронежилетах размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
2

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
5

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры