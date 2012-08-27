«Да, Собчак скоро 31 год, но теле- и фотоизображение всегда можно подправить»

Собчак сняла с себя одежду, присела на корточки, ее сфотографировали, а затем она выставила все это в Интернете, заявив, что это первое фото в стиле «Я мать международного разврата». Что этим хотела сказать бывшая телеведущая: 1. Что меры по борьбе с коррупцией в стране просто смешны? 2. Что ей грустно оттого, что разменяла уже четвертый десяток, но не сделала абсолютно ничего, и ничего не предвидится? 3. Что она тоже собирается баллотироваться в мэры Химок? Специально для «АН» на вопрос «Когда Собчак скажет сенатору Нарусовой: «Мама, как я была неправа!»?» отвечают…

Лев Новоженов, телеведущий, публицист:

«Кто громче всех прокукарекает, тот и верхом на коне»

- У нас сейчас идет откровенная борьба не за какие-то идеологические и политические цели. Просто идет борьба разных персон за самих себя, за свой рейтинг, за свою популярность и за медийную востребованность. Кто громче всех прокукарекает, тот и верхом на коне. Естественно, все это связано с деньгами. Тебя приглашают на эфиры, платят деньги, и ты своей персоной увеличиваешь капитализацию различных медийных ресурсов.

Обнаженное тело, женская грудь и т.п. является основным инструментом в этой борьбе различных «красавиц». Да, Собчак скоро 31 год, но телевизионное- и фотоизображение всегда можно подправить. По телевизору люди всегда кажутся красивее, выше, умнее… Здесь есть законы света, операторского искусства, обработки снимков при помощи «фотошопа» и т.п. На фотографиях очень долго можно быть молодым, красивым и даже умным.

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«Собчак забыла и про папу, и про маму»

- Я думаю, что Собчак забыла и про папу, и про маму. Когда забываешь про папу и про маму, это называется «затмение». А то, что это затмение у нее слишком долго длится – вопрос второй. За все это потом ей нужно будет расплачиваться.

Вероника Боровик-Хильчевская, президент медиахолдинга «Совершенно секретно»:

«А тут вдруг такая детская реакция…»

- Странно, она же взрослая девочка. И зачем ей это надо? Мне кажется, что это в ней еще играет какое-то детство. Я думала, что за последний год она очень многое поняла, многому научилась, и у нее появились очень интересные и серьезные мысли, а тут вдруг такая детская реакция… Что ж, ей хочется быть на фото в обнаженном виде. Ну, пожалуйста…

Владимир Абрамов, писатель:

«Может, она думает, что распиарится и к кому-нибудь сможет пристроиться?»

- Все люди, которые подобны ей, способны только шокировать, ошарашивать и пиариться, а больше в них ничего нет. Им все равно, каким способом лишний раз засветиться. Наверное, если ей завтра скажут, что ради пиара надо ампутировать руку или ногу, то она согласится без каких-либо сомнений. Что касается головы, то она у нее уже давно ампутирована.

Собчак вроде бы неплохая девчонка, но вот по жизни у нее ничего не получается. У нее нет ни семьи, ни детей… Может, она думает, что распиарится и к кому-нибудь сможет пристроиться? Видно, она уже не может остановиться в этом самопиаре, ведь слава – это же, как наркотик. Вот Собчак на нем и сидит, причем очень крепко.