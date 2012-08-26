"Грузину автомат нужен для того, чтобы сдать военнослужащему российской армии"

Четыре года назад президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия в ответ на это решение России разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила две закавказские республики оккупированными территориями. США и Евросоюз, как всегда использую излюбленную политику двойных стандартов, отказались признать независимость Южной Осетии и Абхазии, заявив о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. Более того, Запад и теперь продолжает вооружать режим Саакашвили. Специально для «АН» на вопрос «Зачем грузину оружие?» отвечают…

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III и IV созыва, полковник запаса:

«Приедем – проверим!»

- Грузину автомат нужен для того, чтобы сдать его военнослужащему российской армии. Но если американцы поставляют оружие совершенно бездарной в военном отношении стране, это их проблемы.

Когда наши военнослужащие уходили из Гори, то на заборе грузинской военной базы написали замечательную фразу: «Товарищи грузины! Учите военное дело по-настоящему. Приедем – проверим». К сожалению, американцы будут продолжать вооружать Грузию, но это их дело: если некуда девать деньги, то пусть выбрасывают.

Александр Проханов, писатель:

«Прикладами винтовок «М-16» они кололи грецкие орехи»

- Я считаю, что правильно американцы вооружают их автоматическими системами «М-16» (или какими-то другими). Хватит им держать в руках каменные топоры, ведь они и войну-то нам проиграли именно из-за того, что их спецназ был вооружен камнями и каменными арбалетами. Так что теперь у нас появится достойный противник. Да, у грузин были и винтовки «М-16», но они не знали, как ими пользоваться, поскольку прикладами кололи грецкие орехи. В этом и есть вся драма грузинской армии.

Грузин последний раз видел оружие в музее доисторического человека, где показывали каменный топор. Топор ему страшно понравился, потому что грузин с его помощью очистил апельсин и съел мякоть! И теперь, после этого держа в руках автомат, грузин, по существу, компенсирует разрыв исторических эпох. Взять в руки автомат для него – это значит ощутить себя цивилизованным человеком.