Сегодня рано утром в лесополосе, в Белгородской области рабочий-электрик Александр Орехов нашел новорожденную девочку. Как выяснилось, 30-летняя женщина (многодетная мать) ехала на работу. У нее начались схватки, она попросила водителя остановиться, родила малышку и оставила ее в лесу за ненадобностью. За жизнь ребенка борются врачи, а мамашу ждет уголовное дело. Специально для «АН» на вопрос «За счет чего можно улучшить демографическую ситуацию в России?» отвечают…

Елена Малышева,ведущая телепрограммы «Здоровье»:

«Ведь именно она может родить ребенка»

- Только за счет уверенности женщин в завтрашнем дне! Потому что вопрос «рожать или не рожать», прежде всего, адресован именно женщине. И это не зависит от того, замужем она или нет. Ведь именно она может родить ребенка, если уверена в завтрашнем дне – своем и своих детей. А уверенность в завтрашнем дне очень часто не связана с мужчиной, тем более в России. У нас слишком мало мужчин, а из тех, кто остался, слишком многие пьют.

Владимир Винокур, народный артист России:

«На всех тусовках приходится стоять спиной к стене - настолько стало опасно»

- За счет призывов к молодежи не менять ориентацию. А то на всех тусовках приходится стоять спиной к стене - настолько стало опасно!.. Так что для молодых людей надо ввести такую пропаганду: «Самое шикарное положение – это мужик и баба!»