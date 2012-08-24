Президент России Владимир Путин в целях реализации государственной политики в области социальной защиты ветеранов подписал Указ «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов». Специально для «АН» на вопрос «У нас в стране заботятся о ветеранах?» отвечают…

Франц Клинцевич, зампред комитета Госдумы по обороне, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», кандидат психологических наук:

«Мне не очень хочется хвастаться»

- Я с 1994-го года возглавляю Российский союз ветеранов Афганистана, и просто не хватит дня, чтобы перечислить то, что мы делаем, в том числе и для ветеранов Великой Отечественной войны. И это не просто разовые акции, а каждодневная напряженная работа, начиная от лечения и протезирования и заканчивая конкретной проблемой, скажем, приобретением телевизора, холодильника или машины. То есть идет реальная и адресная помощь конкретному человеку.

Честно говоря, мне не очень хочется хвастаться, но все эти годы мы работаем не для бумажки. Когда я приезжаю в регионы, ко мне подходят люди и благодарят за то, что мы помогли, например, с ремонтом, а иногда и приобретением квартиры, с покупкой инвалидной коляски, с починкой забора или крыши, с учебой ребенка-инвалида…

Бывает, что со слезами на глазах подходят матери или жены погибших солдат, а я и не всегда помню, какую помощь мы им оказали. Однажды я вел концерт, и мне на руки посадили чудесного мальчишку лет пяти, который был в десантной форме и берете. И только после концерта выяснилось, что мы помогли его деду относительно дорогостоящей операции на почки.

Игорь Родионов, депутат Госдумы III-IVсозывов, министр обороны России (1996-1997 гг.), генерал армии:

«Нам надо сделать нечто подобное, как Арлингтонское кладбище в Вашингтоне»

- Их осталось-то буквально сотни, а тех, кто прошел войну с 1941-го по 1945-й – просто единицы. Они до сих пор нуждаются в помощи, и мне за это стыдно! В каких условиях они живут… Кому нужен транспорт – не имеют, кому инвалидные коляски, протезы – тоже нет! А о пенсиях я и не говорю – просто стыд и позор! Причем, они нуждаются в элементарном, а больше ничего и не просят.

А каково у нас в стране отношение к братским могилам, где захоронены и простые воины, и герои Советского Союза! Помню, несколько лет назад в Химках растащили одну из таких могил, а списали на то, что якобы московские проститутки ходили за памятник в туалет. Это же какая-то чепуха! В этом смысле тогда даже вся эта история с эстонским Бронзовым солдатом помогла тому, что мы у себя начали наводить порядок.

Кстати, у меня к ним не было никаких претензий, ведь эстонцы заранее планировали перенести памятник в его полном величии на воинское кладбище. Туда же поместили и останки, рядом поставили обелиск… И что здесь такого? Нам надо сделать нечто подобное, как Арлингтонское кладбище в Вашингтоне, где покоятся военнослужащие и даже президенты. И чтобы со стороны государства был жесткий уход и контроль.

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-IIIсозывов, кандидат на пост президента РФ в 1996 году:

«И ветераны благодарят…»

- Каждый день выпускаю для них лекарства. И ветераны благодарят, потому что лекарства эффективные и не дорогие. Да и вообще чаще всего они их бесплатно получают. А какими-то акциями и программами для ветеранов я не занимаюсь, это директор делает. Но косвенно я тоже участвую в этом деле.