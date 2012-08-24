«Единая Россия» может оказать Медведеву медвежью услугу»

«Единая Россия» намерена использовать образ лидера партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, в ходе агитационной кампании на выборах в региональные законодательные собрания, которые состоятся 14 октября. После того, как глава правительства вернется из отпуска, единороссы хотят согласовать с премьер-министром порядок использования его изображения и цитат в ходе осенней кампании. Специально для «АН» на вопрос «Кого больше устраивает Медведев в роли лидера партии – собственно, «Единую Россию», ее избирателей или же … Госдеп США?» отвечают…

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Единороссы в процессе ведения кампании демонстрируют крайнюю негибкость»

- Это плохая идея – использовать образ лидера партии во время агитационной кампании на выборах. Сейчас «Единая Россия» может просто легко обрушить рейтинг Дмитрия Медведева, чем, конечно, окажет ему медвежью услугу. Если «Единая Россия» будет проводить ту традиционную кампанию, которую она обычно проводит в регионах, то, скорее всего, ее ждет неуспех.

Такая верность старым политтехнологиям и упор на административный ресурс (Дмитрий Медведев в данном случае является его олицетворением) будет крайне неудачным решением. И в этой связи, я прогнозирую, что «Единая Россия» столкнется на региональных выборах с большими трудностями.

Я не являюсь политтехнологом партии «Единая Россия» и не собираюсь подсказывать им пути выхода из этой ситуации. Но таковых же очень много, например, есть так называемая тактика малых дел. Перевести через дорогу бабушку – это по-прежнему очень действенный метод, особенно в региональных кампаниях.

Единороссы в процессе ведения кампании демонстрируют крайнюю негибкость. У них очень плохая работа с оппонентами: они всячески стремятся их административно преследовать, давая повод мобилизоваться протестным группам, а этого как раз делать не стоит. Что касается того, что Медведев – это «креатура Госдепа США», так это просто глупость. Без комментариев.

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики:

«С этим, пожалуйста, в другую организацию…»

- Больше не суйтесь ко мне с этой заказухой! С этим, пожалуйста, в другую организацию…

Валерий Хомяков, сопредседатель Совета по национальной стратегии:

«Дмитрий Анатольевич только кивает головой и одобряет»

- А что, Госдепу больше нечего делать, только как думать, нужен нам Медведев или нет? Все это ерунда, придумки и обычный бред! У Госдепа и помимо России масса других проблем: Сирия, Иран и т.д.

Думаю, что в роли лидера партии «Единая Россия» Медведев сегодня больше всего устраивает только Путина. Для избирателя Дмитрий Анатольевич уже давно (то есть после 24 сентября прошлого года) неинтересен, да и в самой «Единой России» он имеет минимальное влияние. Конечно, он произносит какие-то слова, однако вся реальная власть находится в руках Неверова и исполкома. Поэтому все решения принимаются именно там, а Дмитрий Анатольевич только кивает головой и одобряет.

Для избирателя абсолютно все равно, чье будет изображение во время предвыборной кампании – Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича. Все голоса, которые зарабатывает «Единая России», - это результат административного ресурса. Если сегодня выйти на улицу с плакатами «Мы за «Единую Россию», то нам через 10 минут просто разобьют морду!

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками (фракция «Справедливая Россия»), доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции:

«Извлечены ли уроки из тех событий?»

- Что касается того, что фигура Медведева якобы устраивает Госдеп США, то, по-моему, эта информация очень сильно преувеличена. А вот устраивает ли Дмитрий Анатольевич в качестве лидера «Единой России» и политэлиты, и всех членов этой партии, и народ, это как раз и определят грядущие выборы в муниципальные органы. В этот раз выборы, как никогда, будут широкими и обновленными.

У всех нас еще свежи в памяти массовые выступления и акции протеста в связи с грубыми антиконституционными нарушениями во время выборов в Госдуму, Мосгордуму и Мособлдуму. Поэтому сегодня будет чрезвычайно важно посмотреть, извлечены ли уроки из тех событий и нашла ли «партия власти» в себе мужество перейти к честным выборам? Только честные выборы смогут расставить все точки над «и» и определить, насколько популярна партия «Единая Россия». На мой взгляд, она не популярна и не готова принимать критику, а также не имеет воли на то, чтобы не задействовать административный ресурс.

По-моему, Медведев в последнее время приобретает все большую и большую самостоятельность. Впрочем, и в период своего президентского правления он был самостоятелен. В этой связи можно вспомнить, скажем, решения по Лужкову и по Кудрину, а также целый ряд решений по международной политике. Все это свидетельствует о том, что у Путина и Медведева разные взгляды на целый ряд концептуально важных вопросов. Безусловно, они партнеры, соратники, единомышленники, но каждый из них вполне самодостаточен.