«Можно выйти во двор, расстелить газетку, достать воблу и пивко…»

В высокий туристический сезон все чаще и чаще появляется информация о приключениях наших туристов за рубежом. Вот и сегодня, в связи с фактами выселения российских туристов из отелей, Ростуризм направит письмо в Министерство экономики, энергетики и туризма Болгарии. Специально для «АН» на вопрос «Кем лучше быть – туристом или просто отдыхающим?» отвечают…

Борис Надеждин, депутат Госдумы III созыва:

«Туризм предполагает некое расставание с насиженным местом»

- Мне нравится слово «путешествующий», потому что оно больше похоже на слово «турист». Все-таки турист – это человек, который покинул родные места и куда-то отправился, а «отдыхающий» - это несколько иное понятие. Можно выйти к себе во двор, расстелить газетку, достать воблу и пивко – все это и присуще отдыхающему, но, заметьте, никак не туристу. Туризм предполагает некое расставание с насиженным местом. А если я лежу на диване, щелкаю пультом, попиваю коньячок, то тоже отдыхаю. Ну, не работаю же!

Светлана Тома, заслуженная артистка Молдавии, заслуженная артистка России:

«Это относится, в первую очередь, к творческим людям»

- Турист – человек, который путешествует и сочетает активный отдых с познавательным. А отдыхающий – это тот, кто лежит на пляже и мало двигается. По-моему, в самом звучании слова «отдыхающий» слышится какая-то лень, а вот слово «турист» очень активно. Сама я могу быть и тем другим. Но отдыхающим – недолго, к тому же, отдыхая пассивно, можно одновременно и работать. Это относится, в первую очередь, к творческим людям. Скажем, можно лежать под оливами и в это время учить текст или придумывать концепцию спектакля…

Лариса Рубальская, поэтесса:

«Оседлый отдых – это не туризм»

- Мне кажется, что туризм - это все-таки дело молодое: палатки, лес, еда, сготовленная на костре, то есть, наверное, более неприхотливый отдых. Ну, и, конечно, передвижение с места на место – это, по-моему, тоже входит в понятие «туризм». А понятие «отдыхающий» - это несколько другое, это все же гостиница, пляж, шезлонг… Оседлый отдых – это не туризм. Я в душе турист, но по состоянию своего сегодняшнего самочувствия – уже отдыхающий и даже пациент санаториев.

Иван Кононов, вице-президент телекомпании «Авторское телевидение», телеведущий:

«Если он едет куда-то на курорт, значит, там его будут насиловать экскурсиями»

- Турист – это тот, кого водят, а отдыхающий тот, кто ездит сам. Отдыхающий куда хочет, туда и поедет. Туриста же всегда ведут по маршруту. Даже если он турист в нашем старом понимании, который берет рюкзак и идет куда-то, все равно он движется по маршруту. А если он едет куда-то на курорт, значит, там его будут насиловать экскурсиями. Отдыхающий всегда свободен от любого рода обязательных маршрутов и отдыхает так, как ему хочется. Я себя отношу именно к ним. Я вообще отдыхающий по жизни, хотя и всегда работаю.