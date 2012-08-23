«Я часа полтора ездил по Тольятти и окрестностям на новой «Ладе-Калине»

В конце августа открывается Московский международный автосалон (ММАС-2012). Свои новинки на нем представят такие мировые производители, как «Крайслер», «Хонда», «Форд», «Ситроен» и т.п. Флагман российской автоиндустрии АвтоВАЗ представит сразу три мировые премьеры и еще 13 своих серийных и перспективных моделей, в том числе и обновленный автомобиль «Лада-Калина», продажи которого должны начаться в России в 2013 году. Специально для «АН» на вопрос «А «Лада-Калина» вам по душе?» отвечают…

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

«В модернизации нашего автопрома нет никаких изменений»

- Одно дело, с целью поддержки автоолигархов ехать в окружении гаишников, которые расчищают тебе дорогу. Это просто здорово, и так, конечно, можно проехаться. Но в повседневной жизни – спаси и сохрани: на произведение отечественного автопрома я больше и под пулеметом не сяду! Я уже забыл, что такое отечественный автомобиль, и имел удовольствие проехаться на нем после того, как 3 года отъездил на иномарке. Тут же на меня нахлынули все неприятные воспоминания! Как-то я часа полтора ездил по Тольятти и его окрестностям на новой «Ладе-Калине», которая только-только сошла с конвейера, и она произвела на меня просто удручающее впечатление.

В модернизации нашего автопрома нет никаких изменений. Правда, там стали производить машины иностранного производства, и это, конечно, нормальный путь развития. Но вот попытки создать отечественную машину - конвейерную, а не единичную, где мы можем иметь уникальный экземпляр, пока ни к чему не приводят.

Евгений Федоров, депутат Госдумы, кандидат экономических наук:

«Российский автопром уже де-факто перестроился на мировой уровень»

- В рамках своей цены «Лада-Калина» - это вполне адекватная и хорошая машина. Любой автомобиль, который стоит около 10 тыс. долларов, будет именно такого качества, так что «Лада-Калина» не хуже и не лучше любой другой машины этого ценового диапазона. А вот если машина будет стоить 100 тыс. долларов, тогда будут совершенно другие требования к ее качеству, двигателю, уровню безопасности и комфорта и т.п.

Теперь Россия производит более половины иностранных автомобильных брендов, а это значит, что российский автопром уже де-факто перестроился на мировой уровень. Мы продаем Западу наши космические технологии, а технологии из области автомобилестроения там покупаем, - и это абсолютно нормальная экономика. Осталось только развивать и усиливать это направление, а также еще больше формировать комплектующие для отечественного автопрома, в том числе и с учетом иностранных брендов.

Владимир Федоров, член Совета федерации, начальник Главного управления ГАИ (1990-2003 гг.):

«Она была из первой партии выпущенных у нас «Жигулей»

- У моего дядюшки «копейка» ходила двадцать с лишним лет, и он был очень и очень доволен той машиной. Правда, она была из первой партии выпущенных у нас «Жигулей». И еще у меня долгое время была «Нива» - очень хорошая машина, которая и сейчас востребована за рубежом. Сам я на «Ладе-Калине» ни разу не ездил, а вот «семерка» в моей жизни была. А моя первая машина была желтого цвета, и, помню, народ смеялся потому, что если еще синюю полосу нанести, то получится милицейская.