Президент России Владимир Путин обозначил приоритеты бюджета. «При работе над бюджетом должно быть безусловным приоритетом выполнение всех социальных обязательств. Имеется в виду и пенсионная система, и наши пенсионные обязательства, и обязательства перед бюджетниками», - заявил Путин на встрече с министром финансов Антоном Силуановым. Специально для «АН» на вопрос «Выживут ли пенсионеры при нынешней власти?» отвечают…

Константин Титов, член комитета Совета федерации по экономической политике, бывший губернатор Самарской области (1991—2007 гг.), доктор экономических наук:

«Надо дать больше экономической свободы частным пенсионным фондам»

- У нас, например, есть «отложенные пенсии», которые могут быть использованы в ценных бумагах и которые могут дать дополнительный доход пенсионеру. Но мы почему-то всегда говорим о доходах пенсионного фонда или же о доходах медицинского страхования. А ведь надо говорить о конкретном человеке и давать ему возможность самому ко всему этому приобщиться!

К сожалению, сейчас мы отталкиваемся лишь от одной позиции: население стареет, - и это хорошо, потому что увеличивается продолжительность жизни. Но ведь нет прироста молодежи, и поэтому для того чтобы выплачивать пенсии, мы должны повысить социальный налог. Эту задачу можно решать и другими способами, создавая, в том числе, и безналоговые льготы для предпринимательства и бизнеса. И еще надо дать больше экономической свободы частным пенсионным фондам.

Например, в Ирландии не берется подоходный налог с зарплаты 500 евро (а для наших условий это примерно 300 евро). Это дает Ирландии возможность быть одной из самых устойчивых стран в мире финансовых держав. И почему бы нам также комплексно все не решать, а не исходя лишь из какой-то одной позиции?

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«Не может же инвалид выработать такой объем пенсии, как здоровый человек»

- Нужно отказаться от накопительной части пенсии, потому что она все равно обесценивается и подвержена очень большим рискам. И еще нужно отменить регрессивную шкалу и сделать плоской шкалу единого социального налога. Если сейчас по ЕСН не будет регрессии и если облагать все выплаты единым социальным налогом (вознаграждение членов совета директоров, бонусные выплаты топ-менеджменту), тогда закроется дефицит пенсионного фонда.

А еще для того чтобы повысить пенсии, нужно финансировать пенсии по инвалидности за счет федерального бюджета, отменить накопительный элемент и усилить страховой. Пенсии по инвалидности нужно платить исходя из другого механизма, ведь не может же инвалид выработать такой объем пенсии и на таких же условиях, как здоровый человек.

Гавриил Попов, президент Международного университета в Москве:

«Пенсионеры и инвалиды обязательно должны получать социальные пособия!»

- Все эти советско-собесовские моменты - пережитки прошлого. Нужно создавать условия для роста производительности труда, а всю нашу социально-налоговую политику я считаю лишь способом ухода от главного. Если люди начнут сами зарабатывать, то они будут социально независимы. А если они получают блага от кого-то, то они от них и зависят. Но пенсионеры и инвалиды обязательно должны получать социальные пособия!