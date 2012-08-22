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«А сейчас еще и начинают распродавать последнюю собственность…»

22 августа 2012, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

«А сейчас еще и начинают распродавать последнюю собственность…»
lenta.ru

Итак, вступил в силу протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Процесс вступления нашей страны в организацию длился на протяжении 17 лет. Окончательно вопрос был решен 16 декабря 2011 года. Специально для «АН» на вопрос «Согласны ли вы с тем, что вступление самодостаточной России в ВТО в очередной раз подтверждает курс властей на дальнейшее разграбление страны и обнищание народа?» отвечают…    

 

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Это курс в никуда, и нас ждут трудные времена»

- Когда китайцы готовились вступать в ВТО, то   построили 500 лучших конкурентоспособных предприятий. Они создали два института, а еще послали своих специалистов учиться в лучшие экономические институты планеты. Когда наши готовились к вступлению в ВТО, то даже не перевели этот документ на русский язык, но пришли с ним в Думу, а там его толком никто не знает… Уж если решили вступать, то нужно провести просто суперподготовку! Китайцы вошли в ВТО на условиях, которые выгодны только им, а вот, например, Украина вступила без подготовки – и все 50 сахарных заводов накрылись за один год.

Что может нас обезопасить? Прежде всего, вложения в деревню и сельское хозяйство. В прошлом году у нас был неплохой урожай, но в этом его не будет. Тогда взяли 90 млн. тонн, а если сейчас соберем 70 млн. – будет хорошо. Юг уже убрал половину урожая с результатом вполовину меньше, чем в прошлом году. Сейчас от Воронежа до Алтая всё выгорает, а зимой замерзнут. Вот и продовольствие будет только дорожать.
Впервые за последние годы на мировом рынке в сезон растет цена на зерно: З00 долларов за тонну, 9 тысяч рублей! А ведь из хлеба готовится всё продовольствие – от сушек и баранок до макаронных изделий и многого другого. Плюс вздули цены на энергоносители. Они же сейчас ударят по всей ценовой цепочке – от шнурков ботинок до домостроения. Это означает, что не будет прибавки ни пенсий, ни зарплат. Если и  прибавится, то только количество нищих!

Что дает быструю отдачу? Легкая промышленность, текстильная, кожевенная, обувная отрасли. Вложите сюда средства - и вы получите отдачу. В противном случае ВТО сметет остатки этой промышленности. Завтра у нас растопчут всю обрабатывающую промышленность, мы закроем последние свои автомобильные заводы, у нас окончательно угробят авиацию, задушат науку и похоронят сельское хозяйство.  

У нас перед глазами есть опыт Европы, которая разваливается на глазах, и есть опыт Белоруссии, которая в этом году получит зерна по тонне на человека, - и это лучший урожай даже по кубанским меркам!

На нас надели ярмо ВТО, встроили в хвост «дяде Сэму», и ситуация будет только обостряться. Нам надо принимать решения, по которым проводить другую бюджетную политику. Для этого есть реальные предложения, начиная от прогрессивной шкалы подоходного налога, монополии на спиртоводочную продукцию, модернизации минерально-сырьевой базы и поддержки общественного производства всех видов.

Но вертикаль власти не работает нормально, и ни законодатели, ни исполнители ничего не контролируют. А сейчас еще и начинают распродавать последнюю собственность. Это курс в никуда, и нас ждут трудные времена.

Михаил Касьянов, председатель общероссийского общественно-политического движения «Российский народно-демократический союз», сопредседатель «Партии Народной Свободы «За Россию без произвола и коррупции», премьер-министр РФ (2000-2004 гг.):

«Наши руководители продолжают говорить о необходимости вступления в ВТО»

 - И когда я был во власти, и теперь (даже при смене политического курса) наши руководители   все равно продолжали и продолжают говорить о необходимости вступления в ВТО. Да, это совершенно незыблемая вещь, и нам действительно нужно там быть. Я как был уверен в этом, так и до сих пор так считаю.

Еще в мою бытность премьера мы практически продвинулись к вступлению, и тогда осталось три темы: сельское хозяйство, страховой бизнес и самолеты. Но потом начались сбои, связанные с общим позиционированием российским государством проблем внутри страны, с растаптыванием демократических институтов и, соответственно, проецирование этих проблем на внешнюю политику… 

Малик Сайдуллаев, бизнесмен:        

«Россия берет на себя жесткие обязательства»

- С одной стороны, у российского производителя появляется возможность выхода на международный рынок, правда, в том случае, если он не копирует, а производит что-то свое. С другой, Россия берет на себя жесткие обязательства в том плане, что на наш рынок уже достаточно свободно смогут войти западные производители со своими новейшими технологиями. Конечно, это хорошо для привлечения в нашу страну и ноу-хау, и для создания новых рабочих мест. Но тем самым мы перекрываем кислород тем российском производителям, которые хотят выйти на международные рынки или запуститься в экономическом плане для развития промышленности, хозяйства и т.д.

Ведь что бы там ни говорили власть имущие, но нашему российскому производителю на сегодняшний день достаточно трудно из наших же российских банков получить кредит для того, чтобы наладить некий объект, который в будущем принес бы  пользу для страны.   

Андрей Козырев, бизнесмен, бывший министр иностранных дел России (1990-1996 гг.), депутат Госдумы I-II созывов:   

«Вступление в ВТО – это веха!»

- Думаю, что это очень полезный шаг. У России теперь будут преимущества, но появятся и новые довольно сложные задачи. То есть наступает следующий, более сложный этап развития страны и ее взаимодействия с окружающим миром.

Безусловно, вступление в ВТО – это веха! Причем, и рядового россиянина это тоже коснется. Только кого-то - сразу, а кого-то – позже, смотря где он работает. Но это коснется всех в том плане, что будет повышаться конкурентоспособность экономики в целом и, следовательно, интенсивность работы. Но и вознаграждения тоже станут более конкурентными.

 

 

 

 

 

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