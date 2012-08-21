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«Пусть им не нравится приговор, но это же сайт суда!»

21 августа 2012, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Пусть им не нравится приговор, но это же сайт суда!»
lenta.ru

Хакеры неоднократно взламывали сайт Хамовнического суда, видимо, выражая таким образом свое отношение к недавнему суду над участницами «Пусси Райот». Существует вероятность того, что хакеры принадлежат к сексуальным меньшинствам, потому что они размещали на сайте клип гомосексуального характера. Специально для «АН» на вопрос «Есть за что поймать хакера?» отвечают…

 

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы:

«А если эти хакеры размещали там, скажем так, некрасивую продукцию…»

- Я считаю, что это просто непростительно. Пусть им не нравится приговор, но это же сайт суда! Люди хотят заходить на этот сайт и видеть его, потому что там ведь не только этот приговор. Все должны иметь доступ к информации, и совершено незачем там все  ломать. А если эти хакеры размещали там, скажем так, некрасивую продукцию, это тем более непростительно!

Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека»:

               «Это преступление»

- Считаю, что это преступление. Взламывать сайты – это не те методы, с помощью которых оппозиция должна выражать свою борьбу. Это не политические и не общественные методы, в конце концов.

Борис Резник, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка:

«За гнусности должны нести ответственность провайдеры и конкретные лица»

- Конечно, за хакерскую деятельность надо наказывать и применять к тем, кто ею занимается, всю палитру законодательных мер. Нечего совать свой нос в те сферы, которые их не касаются. Куда бы они ни вторгались, это преступно по своей сути, будь то сайты суда, Пентагона, ФСБ или какого-нибудь банка. Но цензуру в Интернете вводить нельзя, потому что это - свободное пространство.

А вот за все те гнусности, которые там творятся, должны нести ответственность конкретные провайдеры и конкретные лица. Скажем, за распространение порнографии, особенно, детской, за призывы к свержению строя, за экстремизм, за разъяснения, как делать взрывчатку и осуществлять теракты. А мы сегодня пока путаем свободу с абсолютной безнаказанностью

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III и IV созывов, полковник запаса:

«Это место, где нужно отвечать за свои слова» 

- Некоторые идеологи «свободы слова в Интернете» говорят, что Интернет - это такое место, где тебя могут послать на… Я же выступаю за то, чтобы в Интернете главенствовал принцип, что это место, где нужно отвечать за свои слова.

Если будет такое разграничение, что за несанкционированный доступ в госинформресурсы будут наказывать, а на вторжение в частный ресурс просто будут закрывать глаза, то хакеров станет еще больше. Зачем хакеру, атакуя госресурсы, искать приключения себе на одно место, если можно вполне безнаказанно заниматься этим, атакуя сайты политических партий, особенно оппозиционных, различных социальных сетей, а также личные дневники и сайты обычных граждан?

Михаил Федотов, советник Президента РФ и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:  

«В Интернете пространства как такового нет»

- Да, законодательство в области Интернета нужно совершенствовать, но сначала было бы неплохо принять закон, определяющий, а где именно  в Интернете расположены границы Российской Федерации. Ведь если наши законы имеют определенную сферу действия, то они и должны действовать в определенном пространстве. А в Интернете пространства как такового нет.

Скажем, есть Уголовный кодекс, где говорится: «Преступление совершено на территории России». А есть ли у РФ такая территория в Интернете? Насколько я знаю, таковой не существует. Так что нужно доказать, что преступление совершено именно здесь.

Да, вот - компьютер, вот - человек, живущий в нашей стране и застигнутый в тот момент, когда он осуществлял хакерскую атаку. В этом случае можно говорить, что преступление совершено в России. А если вы «поймали» только компьютер, то еще нужно доказать, что им пользовался именно этот человек, а не сантехник, который зашел починить унитаз, причем опять же на территории России. А все попытки определить действие российских законов в Интернете по домену RU или по местонахождению сервера просто смешны.        

У нас уже предусмотрена уголовная ответственность для целого ряда компьютерных преступлений. Однако эти нормы применяются крайне редко и избирательно. Если вы посылаете некую вредоносную программу на госинформресурс, то можете иметь большие неприятности с Уголовным кодексом. Но если вы таким же образом посягаете на частный ресурс, это скорее всего так и останется безнаказанным…

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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