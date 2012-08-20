«Правящий класс признает инвалидов, но ничего для них не делает»

Президент России Владимир Путин пожелал членам российской паралимпийской сборной успехов на лондонских Играх, которые откроются 29 августа. Россияне выступят в Лондоне в 12 видах программы. Специально для «АН» на вопрос «А вы комфортно чувствуете себя в присутствии инвалида?» отвечают…

Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия»:

«Лучше бы этих спортсменов напутствовали религиозные деятели»

- Если руководитель какого-либо государства привык пиариться, то он это и продолжает делать. Если брать конкретно нашу страну, то было бы лучше, если этих спортсменов напутствовали религиозные деятели, и тогда это было бы оправдано. А когда только что прошла Олимпиада, и президент уже напутствует этих спортсменов, то вроде все выглядит как положено, но… И все же в этом есть некий элемент того, что вот, дескать, и я там присутствовал.

Я не всегда комфортно чувствую себя в присутствии инвалида, и, честно говоря, на меня это иногда давит. Да и инвалиды разные бывают. Есть инвалид, не теряющий своего человеческого достоинства, и тогда мне остается только восхищаться им, потому что он и в таком положении остается человеком, и мне с ним комфортно. Но бывают такие инвалиды, которые опускаются на самое дно социальной лестницы.

Например, в метро даже молодые ребята, которые прошли войну, побираются и тому подобное – и мне с такими некомфортно и хочется убежать. Сейчас правящий класс, конечно, признает инвалидов, но на самом деле для них ничего не делает. А ведь у этого государства сейчас несравнимо больше возможностей для помощи им, чем у советского.

Юрий Стоянов, народный артист России:

«Мы в этом смысле находимся просто на другой планете»

- Представляете, в Токио на тротуарах есть специальная шершавая дорожка для инвалидов по зрению, и там их можно вообще не заметить! Они идут по ней в обуви на тонкой подошве и ощущают рисунок, который все время меняется и означает, что рядом, например, магазин, переход, общественный туалет и тому подобное. Поэтому они не пользуются палочкой и даже не берут ее с собой! Это как будто государство за все просит у них прощения. Там понимают, что у человека уже есть беда, и больше к ней ничего не добавляют и не унижают его на каждом шагу.

Я уж не говорю о том, как в Японии организованы съезды, подъемы, туалеты, возможности входа и выхода инвалидов в общественном транспорте. К сожалению, мы в этом смысле находимся просто на другой планете, и у нас в стране эти несчастные люди всегда на виду.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«К сожалению, у нас не гуманное общество»

- Иинвалид, прежде всего, вызывает чувство сострадания. И вообще в приличном обществе не принято на них обращать пристальное внимание. Ведь инвалиды и есть члены этого общества без каких-либо поражений в правах. Поэтому комфортно я себя чувствую или нет, но этого не показываю.

В принципе, я в присутствии инвалида чувствую себя комфортно, и таким людям хочется помогать. А вот наше государство, к сожалению, им помогает мало. Скажем, в градостроительном кодексе до последнего времени даже не были отражены какие-то элементарные вещи, например, удобные съезды для людей с ограниченными возможностями.

И особенно эта незабота видна в отношении детей-инвалидов и в том, как они входят в общество. Что уж говорить, ведь во многих странах мира дети с ограниченными способностями в психической сфере, скажем, с ДЦП обучаются в тех же самых школах, что и остальные. А у нас почему-то считается, что для таких детей должны быть только спецшколы и спецлечебницы. К сожалению, у нас не гуманное общество.