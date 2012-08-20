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«Если Чирикова проиграет, то жизнь на этом не закончится»

20 августа 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Если Чирикова проиграет, то жизнь на этом не закончится»
rusnovosti.ru

Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова по многочисленным просьбам трудящихся решила выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра подмосковного города Химки. Ранее оппозиционер заявляла, что не собирается баллотироваться, но на нее «обрушился шквал звонков сторонников».   
Специально для «АН» на вопрос «Что будет, если Чирикову вдруг не изберут?» отвечают…

 

Никита Белых, губернатор Кировской области:

«Лучше создать условия, при которых выборы будут более объективными»

- Любой, кто находит в себе силы и возможности участвовать в выборах, пусть в них и участвует. Я с Евгенией лично не знаком, но вижу, что у этого человека явно есть гражданская позиция. Так что она правильно делает, что выдвигает свою кандидатуру. Поддержат ее избиратели или нет – это уже другой вопрос, но это как раз именно тот случай, когда и власть должна быть заинтересована в том, чтобы в выборах участвовали все те, кто имеет подобные амбиции. Тогда уже и будет понятно, что кто действительно пользуется поддержкой граждан.

Что касается ее профессиональных возможностей, то мне сложно их оценивать потому, что я знаю этого человека лишь по публикациям в газетах, Интернете и т.п. Правда, то же самое можно будет сказать и в отношении других кандидатов, которые там скоро появятся. В конечном итоге профессиональные способности и желание работать пусть оценят сами избиратели. 

Если Чирикова проиграет, жизнь на этом не закончится. На самом деле сейчас идут разные процессы. Власть говорит, что у лидеров оппозиции «никакие» рейтинги. Оппозиция же заявляет, что она провела голосование в Интернете, и оказалось, что за нее отдали голоса в десять раз больше людей, чем за тех, кто представляет власть. Такие вещи всегда обсуждаются заочно и могут быть проверены только одним способом – победой на выборах.

Именно выборы являются лучшим ответом на все вопросы. Если действительно большинство поддержит Евгению, это будет сигналом для власти, что ее позиция относительно серьезна. Если же ее, наоборот, не поддержат, причем с очень «говорящим» результатом, это будет сигналом уже для оппозиции: можно говорить про власть все, что угодно, но люди поддерживают «провластного» представителя, а выдвиженца от оппозиции – нет.

Если оппозиция будет настаивать на том, что результаты фальсифицированы, то существуют два таких момента, которые всегда критикуются и в которых все равно необходимо принимать участие – это сами выборы и судебные заседания. Оппозиция регулярно говорит, что не верит судам, но это не мешает ей регулярно в эти суды подавать. Точно так же ты можешь критиковать систему выборов, но если сам не будешь в них принимать участие, не будешь осуществлять контроль на каждом этапе и т.п., то ситуация лучше не станет. Что же, теперь проводить альтернативные выборы с альтернативным избиркомом? Нет, лучше создать условия, при которых эти выборы будут более объективными.   

Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»:

«Просто она не будет мэром Химок»

- Если она проиграет, то ничего и не будет. Просто она не будет мэром Химок. Но эти выборы будут обязательно подтасованы, потому что ими будет руководить команда Стрельченко.

Да, Евгения Чирикова должна выдвигаться, а мы выдвинем своего кандидата Игоря Белоусова. А потом те, кто пройдет регистрацию, видимо, и будут вести переговоры между собой. Мы тоже будем во всем этом участвовать, и сейчас самым главным является то, чтобы хоть один кандидат остался зарегистрированным.   

Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт»:

«Со своей стороны я буду делать все»

- Иногда и проигрыш бывает победным. Если он будет при массовых фальсификациях, при нарушениях закона, то это в итоге может обернуться победой. Я пока настроен оптимистично, вижу настрой Чириковой, и самое главное – оппозиции попытаться договориться о том, чтобы не мешать друг другу.

Я вчера был на сходе в Химкинском лесу, где как раз и обсуждался вопрос о выдвижении единого кандидата, и полностью поддержал выдвижение Чириковой. На наш взгляд, из всего оппозиционного протестного движения именно Чирикова является лучшим кандидатов на пост мэра Химок. Она известна не только в Химках, но и по всей России, и завоевала свой авторитет реальными делами, доходящими порой до самопожертвования (например, когда была оборона Химкинского леса). Мы готовы ее поддержать – Москва рядом с Химками, и мы можем направить туда большое количество агитаторов и наблюдателей.

Самое главное, что и она сама готова бороться! Я считаю, что она сделала смелый шаг, и это было бы хорошей возможностью показать всему нашему движению, что мы готовы бороться с на всех фронтах – на уличном, на «маршах», на выборах…

Главная проблема заключается в том, что другие оппозиционные (или псевдооппозиционные) партии начинают говорить, что тоже будут выдвигать своих кандидатов. Вот и «Яблоко» заявило, и Митволь вроде бы собирается… Понятно, что такая проблема присутствует всегда, очень сложно достичь консолидации, и вряд ли на стадии выдвижения удастся достичь полного единства. И тем не менее, на мой взгляд, правильной была бы такая схема: предположим, выдвинется несколько кандидатов, а потом я бы порекомендовал как можно быстрей либо заказать, либо собственными силами провести социологическое исследование, касающееся узнаваемости и рейтинга кандидатов в Химках, - и на основании этого результата уже с цифрами в руках садиться за стол переговоров и договариваться о том, чтобы остальные сняли свои кандидатуры и поработали на единого кандидата. Я могу ошибаться, но мне что-то подсказывает, что у Чириковой будет лучший результат.    

И еще, естественно, нужно обговорить формирование будущей команды, администрации города с тем, чтобы это было коллегиально и представительно. Именно такой вариант я считал бы идеальным, потому что если будет несколько кандидатов от оппозиции или псевдооппозиции (наши граждане порой с трудом различают, где реальная оппозиция, а где псевдо, потому что все очень запутано), то мы тогда поработаем на победу от партии жуликов и воров. Для меня это очевидно, но я пока не буду прогнозировать, насколько все получится. Однако со своей стороны я буду делать все, чтобы способствовать этому процессу.   

Олег Митволь, лидер партии «Альянс зеленых»:

«Чирикова не готова к работе, связанной с городским коммунальным хозяйством»

- Если Евгения проиграет, это будет для нее лучше всего! К сожалению, Чирикова не готова к работе, связанной с городским коммунальным хозяйством. Ведь Химки – это крупный город. А вот если она проиграет, то может и дальше заниматься уличной политикой, что у нее неплохо получается.

Если она выиграет, то через полгода у нее возникнут очень серьезные проблемы, и она дискредитирует себя, как политик. Так что для нее гораздо выгоднее участвовать и проиграть. А вот если выдвинусь я, то там будет трудно что-то фальсифицировать, и выборы в Химках пройдут честно.     

 

 

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