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«У нас должны быть тысячи эвакуаторов!»

19 августа 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

«У нас должны быть тысячи эвакуаторов!»
www.ovideo.ru

В Москве значительно ужесточаются штрафы за стоянку в неположенном месте, а также усиливается роль механизмов со страшным названием «эвакуатор». Специально для «АН» на вопрос «Вам эвакуатор друг или враг?» отвечают…

 

Максим Дунаевский, композитор, народный артист России:

«Сидит такой боров в машине, и сигналь ему, не сигналь - даже не шелохнется!»

- Эвакуатор человеку всегда друг! У меня дважды эвакуировали машину, правда, дело было не в России. Раз – в Америке, раз – еще где-то… Но все было абсолютно по делу, и придраться не к чему! Я заплатил огромные штрафы (мы тут все жалуемся на свои), которые раза в 3 дороже, чем у нас; по-моему, 100 долларов за каждый день на штрафстоянке.

Конечно, существуют отличия работы эвакуаторов там от их работы в России. Там они немедленно приезжают и эвакуируют – при первом же сигнале о нарушении! 5 мин. – и машины нет, если она, не дай бог, мешает движению или стоит у ворот частного дома. За границей эвакуаторов достаточно, и я считаю, что их и у нас должны быть тысячи: тогда, может быть, по Москве можно будет проехать. А у нас против эвакуаторов выступают определенные лобби, потому что людям из дорогих машин хочется ставить свое авто хоть в третьем ряду движения.

Представляете, сидит такой боров в машине, и сигналь ему, не сигналь - даже не шелохнется! Подходит к нему милиционер, а он (где-то я недавно читал) закрывает окно и ломает ему руку. И ничего! Как с этим бороться!? А они юристов нанимают, платят деньги за кампании в СМИ… Такие жесткие правила, приравнивающие всех и вся, есть во всем мире. Но люди, подобные этому борову из дорогой машины, приравниваться не хотят.

Вера Глаголева, актриса, режиссер, народная артистка России:

«Я бы вообще все эвакуаторы отменила!»

- Слава богу, пока я с ними не сталкивалась! Но слышала много неприятных историй. По-моему, никому, кроме самих эвакуаторщиков, эвакуатор другом быть не может. Проблема даже не в том, что за эвакуацию собственной машины надо платить, а в том, что на штрафстоянку ехать очень далеко. Пока найдешь – такая головная боль!

И очень странно (сама видела!), когда место размечено под стоянку, а оттуда эвакуаторы вдруг увозят машины … Будь мой воля, я бы вообще все эвакуаторы отменила! Неужели люди ставили бы машины куда ни попадя, если бы были нормальные места для стоянок и парковок!? Человек приезжает в ресторан или магазин, а мест нет. Не оставит же он машину за километр!

 

 

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