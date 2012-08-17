«Джулиана Ассанджа выбрасывают так же, как выбросили Усаму бен Ладена»

Как известно, основатель скандально разоблачительного сайта «Викиликс» Джулиан Ассандж укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне. Англичане выискивают юридические зацепки для того, чтобы начать штурм посольства этой маленькой, но гордой латиноамериканской страны. Специально для «АН» на вопрос «А что такое «Викиликс», и из-за чего, собственно, весь сыр-бор?» отвечают…

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«Сейчас это реализуется в отношении Сирии»

- «Викиликс» был создан одной или несколькими американскими спецслужбами для манипулирования общественным мнением. Ведь просто так нанести удар по Ирану не всегда удобно, а если общественное мнение будет в негодовании по поводу иранских солдат, которые «стреляют в американских солдат», то нанести такой удар можно будет совершенно легко. Кроме того, в случае, если Пентагон официально публикует некие данные, то всегда возникает вопрос о засветке источников, нарушении инструкций и о том, что при этом нарушается государственная политика. А вот когда то же самое делает группа независимых частных лиц, это подается как глас народа, глас божий.

Сейчас это реализуется в отношении Сирии. Кроме того, «Викиликс» был одним из инструментов свержения режимов в Северной Африке, в том числе и в Тунисе. Точно не помню насчет Ливии и Египта, но, по-моему, там этот сайт тоже сыграл свою роль, правда, не в таких масштабах.

А то, что сейчас наказывают Джулиана Ассанджа, может быть, и правдоподобно. Тут возможны и разборки разного рода спецслужб. Так же вполне возможно то, что его использовали, он никому не нужен, система работает помимо него, и Ассанджа выбрасывают так же, как выбросили Усаму бен Ладена.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник запаса:

«Транснациональный финансовый супермонстр пытается организовать дискредитацию»

- Этот сайт – лишь одно из орудий борьбы, потому что мировая финансовая система сегодня контролирует более 80% мировых СМИ. Борьба за мировое господство сейчас не только разгорается, но уже переходит в острую фазу. Сегодня «господином мира №1» являются не США, а транснациональное финансовое сообщество. Но стремительно набирают силу Китай, Индия, Латинская Америка, да и исламский мир, и именно поэтому транснациональный финансовый супермонстр пытается организовать дискредитацию их госструктур с тем, чтобы в дальнейшем контролировать их.

А вот руководство России и дискредитировать не нужно, потому что оно само себя дискредитировало и действует как раз по рецептам этих финансовых сил. Что касается Европы, то ее просто «опустили» в своем развитии. Кстати, и Европа, и США - это просто основная территория базирования сообществ, в которые входят, например, финансовые дома Рокфеллеров, Ротшильдов, та же резервная финансовая система и т.п.