Суд вынес приговор участницам группы «Пусси Райот»: два года колонии...

Свечница храма Христа Спасителя говорила на одном из его заседаний, что до сих пор плачет, когда вспоминает то, что совершили участницы группы.

Она отказалась подавать заявление о возмещении морального ущерба. «Иудины деньги мне не нужны», - отметила женщина. Наверное, это и есть реакция России на гнусное деяние...

Специально для «АН» на вопрос «Какого наказания заслуживают пуссирайтихи?» отвечают…

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:

«Мы свое отработали, и вы уже не в тренде»

- Они заслуживают забвения, - и это будет для них самым страшным наказанием! Так, как надоели они, уже давно никто не надоедал. Сейчас у людей просто зашкаливают эмоции, но ведь человеческая память очень коротка. Есть жестокий медийный закон: через неделю появляется нечто новое – и о них забудут просто в момент. Сегодня все говорят только об этом суде и уже совсем забыли о несчастных жертвах «Курска», которых, казалось, не забудет никто и никогда. Все забыли и о Крымске, события в котором произошли только-только, и уже кричат совсем о другом…

Так произойдет и здесь: появятся новые события, и как только будет вынесен приговор, то уже нельзя будет продавать билеты на эту группу. И Бьорк забудет, как их зовут, и Мадонна не вспомнит, о чем она говорила тогда в России, и пиар-менеджеры «этих девочек» скажут им: извините, мы свое отработали, и вы уже не в тренде.

Александр Гуров, генерал-майор МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«Если одна таскала кур из своего влагалища, а другая совокуплялась в музее…»

- Суд просто обязан учесть все их действия, характеристику личности, раскаялись они или нет, что они из себя представляли до того, как… Если одна из них таскала кур из своего влагалища, а другая совокуплялась в музее, то это характеризует их с отрицательной стороны как морально разложившихся личностей, которые действовали под видом какого-то «искусства». То есть, они проявляли особый цинизм, и суд должен назначить им наказание именно с учетом этого! Думаю, три года пошить рукавицы – это нормально для них, и прокурор еще гуманно запросил. А по идее надо давать «на всю катушку»!

К таким людям у меня нет жалости. Вот я сейчас нахожусь на тамбовщине, и простые люди говорят, что «их, сук, мало сжечь на костре»! И это говорит простой народ, и не только православные. Церковь их может простить, и она наверняка их уже простила. Но у нас есть закон, и в нем нет понятия «прощение», но есть, скажем, «помилование». Закон и государство защищает всех, кто находится на его территории, а церковь у нас от государства отделена.

Мария Бутырская, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по фигурному катанию (1999 г.):

«Может быть, их лучше вылечить или присудить какой-то огромный штраф?»

- Для кого-то храм – это обычное строение. Для кого-то действительно святое место. Свои эмоции они могли показать, скажем, где-то на площади, и то, что они сделали – осквернение святого места. Ладно, они не боятся, что их здесь покарают, но как они не думают о том, что их покарают свыше? Для меня это просто удивительно, ведь есть такие вещи, через которые нельзя переступать!

Понятно, что им хотелось заявить о себе. А сколько сейчас про них говорят – это же поразительно!.. Им никто не запрещает «бороться с властью», но зачем же совершать такие поступки, которые очень многие люди воспримут в штыки?

Насколько я поняла, в наших законах нет статьи за их деяние. Конечно, они заслуживают наказания, в том числе и потому, чтобы другим такое с рук не сходило. Но у меня неоднозначное отношение к тому, чтобы их посадили в тюрьму. Они оттуда выйдут еще более гадостливыми, обозленными, и вообще неизвестно, с кем там свяжутся. Может быть, их лучше вылечить или присудить какой-то огромный штраф, чтобы они расплачивались всю жизнь?.. Нужно их наказать, но так, чтобы они сделали выводы, а если их посадят, то через три года они выйдут худшими, чем были. Тюрьма их не научит.

Лолита Милявская, певица, телеведущая:

«Я не оправдываю их поступок»

- Все это очень раздуто. Я не оправдываю их поступок, но уверена, что хулиганство должно оцениваться так же, как и при коммунистах – 15 суток.

Левон Оганезов, музыкант, заслуженный артист России:

«Они дуры, как и все певицы»

- Им нужно было дать 15 суток, заставить прибираться в храме (то есть, перевоспитывать трудом) и ничего об этом не печатать. Теперь же им сотворили просто мировую популярность. Другие добиваются подобного с помощью бешеных денег и неустанной работы, а эти получили такой пиар ни за что. Вот поедут они, например, в Швецию – и на них пойдет толпа людей.

Вот что сделали наши дураки, и это вместо того, чтобы публично их выпороть и дать в руки метлу. А вот тех, кто послал на акцию «этих девочек», нужно наказать. А что они? Они дуры, как и все певицы.

Олег Табаков, народный артист России:

«Раз они этого не сказали, то есть закон…»

- Для того чтобы я мог что-либо ответить на этот вопрос, нужно, чтобы эти люди сказали: «Простите нас Христа ради!» А раз они этого не сказали, то есть закон…

Дана Борисова, телеведущая:

«Срок не должен быть условным»

- Я – девушка верующая, и эта выходка в храме Христа Спасителя и для меня была гадким плевком в лицо. Это нельзя списывать на какую-то «молодость девушек». Понимаю, что это был пиар-ход для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но привлекать внимание можно другими способами, например, благотворительностью. Они должны отвечать по всей строгости закона, и срок не должен быть условным.

Наталья Штурм, певица:

«Если не нравится наша страна и Путин с Медведевым, какого х..я ты сюда прешься!?»

- Для меня Церковь – это нечто неприкосновенное. В церкви не подобает выражать какие-то политические взгляды (если они, конечно, есть). Сторонники участниц этой группы не согласны с действующей властью, но абсолютно не обращают внимания на то, каким способом это несогласие выражается! Наверное, можно найти массу способов как-то иначе выразить свои протесты.

В церковь люди приходят молиться, и делать из этого трибуну, мягко говоря, некрасиво. Видимо, наша страна в последнее время показывает себя достаточно стабильной и кому-то просто не хватало скандала, который был для чего-то нужен. Теперь у каждого есть возможность выразить свое отношение к нашей стране.

Когда западные артисты, мой любимый Стинг и не любимая мною Мадонна, стали выражать согласие с этой акцией, то они сделали это лишь из-за желания быть модными и интересными. Не думаю, что они разобрались в том, что происходит. Да они особо и не утруждали себя тем, чтобы в это вникать. Мне не совсем понятна ситуация, когда Мадонна приезжает сюда заработать большие деньги и вместе с тем посредством этих «пуссирайт» обс…рает наше государство! Где же здесь логика? Если тебе не нравится наша страна и Путин с Медведевым, то какого х..я ты сюда прешься!? Ну, невозможно же и рыбку съесть, и на х… сесть! Или ты промолчи – или вообще не приезжай сюда и скажи, что не нравится наша страна!

Я тоже со многим не согласна и меня тоже многое бесит! Но я никогда не осмелюсь подойти к церкви и произносить свои лозунги. Потому что всему есть свое место. То, что они сделали, кощунство – однозначно.

Но я не жажду крови и считаю, что им надо дать «условно». Каждый имеет право передумать и осознать свои ошибки. Тем не менее, от всех их деяний исходит очень неприятный запах. И очень интересно, причем же здесь музыка? Ведь их же возвели в ранг музыкантов…

Магомед Толбоев, начальник авиации Московского округа внутренних войск МВД России, бывший председатель Совбеза Республики Дагестан, депутат Госдумы I созыва, Герой России:

«Они плюнули в душу миллионам людей и должны за это ответить!»

- Я могу сказать только одно: хорошо, что они не сделали этого в мечети или синагоге. Такие выходки нельзя рядить в «свободу слова» и «демократию». Они плюнули в душу миллионам людей и должны за это ответить! Я согласен с тем, что требует прокурор. Пусть исправляются за эти три года.

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР:

«Они должны понести наказание за это безобразие»

- Безобразничать в храме непозволительно никому! Не берусь высказываться о том, каким должен быть срок, но они должны понести наказание за это безобразие.

Александр Адабашьян, режиссер, кинодраматург, заслуженный художник России:

«А потом их выкинут из-за профнепригодности»

- Либеральная интеллигенция ликует: «проклятая гэбня» наступает на «милых девочек»! Они сделали прекрасный пиар и себе, и «девочкам», и, думаю, что теперь все должны быть довольны. «Девочки» добились того, чего хотели, наша милая интеллигенция тоже отличились, в общем, в этой истории, которая не стоит выеденного яйца, все хороши! Либеральная интеллигенция получила возможность высказаться: все, на что власть говорит «да», они говорят «нет». И теперь у нас есть «страдалицы».

Что ж, если в законодательстве есть какая-то статья за это, то и пусть сидят, потому что надо было думать раньше. А если такой статьи нет, то пусть их освободят, и уже властям надо было заранее думать: во многих странах за подобные выходки есть совершенно конкретное наказание.

Несколько дур не знали, как из полного ничтожества превратиться во что-то. У них это получилось, и теперь все в порядке! «Девочек» посадят, потом будет амнистия и их со свистом выпустят, после чего они года три попрыгают и повыступают и будут всем рассказывать о своих страданиях, а потом их выкинут из-за профнепригодности.

Георгий Шпак, бывший командующий Воздушно-десантными войсками (1996-2005 гг.), генерал-полковник запаса:

«Мы не жаждем крови, но всякое преступление должно быть наказано»

- Сейчас опасно говорить правду, и этот вопрос очень скользкий, но я все равно скажу честно. Представьте, что в то место, которое для вас свято – ваш храм или ваш дом – пришли некие люди и, извините за выражение, нагадили. Это бы вам понравилось? Вот так и нам, православным, это страшно не нравится!

Эти «девочки», видимо, получили крупную сумму денег для того, чтобы нагадить в душу православному человеку. Правильно сказал Владимир Владимирович, мол, представьте на секунду, что бы с ними сделали, если бы они устроили подобную выходку в мечети или синагоге!

Я, конечно, за прокурора не выступаю, но они должны быть наказаны. Православная Россия не кровожадна, но сегодня все внимательно смотрят за этим судом. Неужели не понятно, что все нормальные люди должны быть по эту сторону баррикад? Мы не жаждем крови, но всякое преступление должно быть наказано.

Олег Малышкин, кандидат в президенты России-2004, депутат Госдумы IV созыва:

«Наблюдать за ними, чтобы опять в блудную не повело»

- Их нужно было хорошо высечь. Если еще раз такую выходку устроят, то опять высечь – сильно и по-отечески. И наблюдать за ними, чтобы опять в блудную не повело. И никакого пиара. Не надо делать мучениц из этих перепелок.

Алексей Немов, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олимпийский чемпион:

«Если не раскаиваются, значит, к ним нужно принимать меры»

- Они поступили некорректно и просто нехорошо. Для них подойдут какие-то исправительные работы, например, что-то подметать… Чтобы они поняли, что были не правы в этой ситуации. Если не раскаиваются, значит, к ним нужно принимать меры.

Юрий Лоза, певец, поэт и композитор:

«Чтобы они спокойненько посидели и обдумали свою позицию»

- Перед тем, как совершить какой-либо поступок, люди обычно оценивают степень своей ответственности и возможное наказание за него. Если бы эти «девушки» собрались провести такую акцию, скажем, в мечети города Грозный, то учли бы, что там за это им просто могут оторвать голову. Вот они туда и не пошли. Но они пошли в православный храм, точно зная, что им не будет никакого наказания.

Общая концепция православия («ударили по одной щеке – подставь другую») подвигает некоторых людей на определенного рода поступки. Но если в православии нет наказания за такие проступки, то само государство должно заботиться о том, чтобы его основная религия были защищена на законодательном уровне.

Поэтому я думаю, что здесь должно быть наказание в несколько лет заключения в колонии общего режима с тем, чтобы они спокойненько посидели и обдумали свою позицию. И это важно не столько для них, сколько для тех людей, которые в дальнейшем бы знали, что за подобные выходки они могут сесть на несколько лет. И чувства верующих тоже будут защищены.

Максим Шевченко, тележурналист, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира:

«Выясняется, что это была задуманная, спланированная провокация»

- Я с самого начала говорил, что они достойны того, чтобы в желтых робах подметать двор православного храма в течение, допустим, двух недель или месяца. Не хочу вмешиваться в прерогативу суда, и если он считает, что их действие было преднамеренным, заранее спланированным, продуманным с провокационной целью мероприятием, к которому привлекали спонсоров и сопутствующих журналистов, то именно суд и вынесет адекватную меру наказания.

Я не считаю, что их действия были хулиганскими. По мере развития процесса выясняется, что это была задуманная, спланированная провокация, которая, в частности, включала в себя вторжение с опять-таки провокационными целями на территорию православного храма. Вот только жаль, что на скамье подсудимых сидят именно они, а не те, кто их подтолкнул, выделил им деньги и развязал всю эту кампанию.

Валерий Белоцерковский, продюсер, руководитель рекламно-продюсерского центра «Мегаполь»:

«Они не женщины, а существа, осквернившие главную святыню страны и целого народа»

- В Израиле категорически запрещено упоминание в СМИ имени террориста с тем, чтобы он не прославился. Там понимают абсолютно все об этом ложном героизме. То, что сейчас делается с этими «пуссирайт» – это тоже терроризм! Нельзя раскручивать террористов, потому что они для этого и устраивают свой террор! Надо законодательно запретить СМИ раскручивать мерзость, гадость и терроризм. Эти дешевые шалашовки - тоже террористки, и все это – тоже террор против собственной страны.

Теперь должен быть запрет любой их публичной деятельности. Ведь на них будут ходить только из-за того, что их раскрутили. Кто там знает, что они поют и вообще поют ли они!.. На них будут ходить, просто как на обезьян. Они будут по стране собирать «бабло» и развращать наших детей! А на каком основании!?

Нельзя произносить их название – оно ругательное, матерное, пошлое! Переведите «пусси» на русский язык - это же «влагалище». Думаете, что дети не знают, что такое «пусси», что это за жаргон? «Влагалище» - это я еще мягко сказал, и у нас есть другой аналог этого слова. Что ж, давайте точно переведем это на русский язык и будем на всех телеканалах употреблять слова «пи..да»! Мы же это говорим на английском, так давайте же совсем оборзеем и начнем говорить это по-русски. Кроме омерзения, у меня это ничего не вызывает!

Завтра какая-нибудь тварь назовет группу «Фаллос Райот» и выйдет поср…ть на Красную площадь. И что, их опять будут судить, потом они поедут с концертами по стране, их примут в Белом доме, а Мадонна будет рвать на груди майку уже с надписью «Фаллос Райот»? И что же это такое!? Какая-то старая заезжая б…дь (Рогозин действительно прав!) нас будет учить этике? А кто такие блогеры? Нормальный человек работает, а не сидит и не занимается графоманией. Для меня «блогер» - это матерное слово! Мне в блогах сидеть некогда, потому что я работаю и занят делом. Это же просто какая-то шелупонь!

Я не православный и не воцерковленный, но верующий человек, и считаю эту выходку не просто кощунством, а кощунством с вызовом! И никакой Путин тут не причем, он им 300 лет не нужен! Эти дешевые шалашовки просто хотели прославиться самым омерзительным способом. Вот и надо было их принимать в жесткую и абсолютно с ними не церемониться! В данном случае они не женщины, а существа, осквернившие главную святыню страны и целого народа.

Самое главное (и этого я очень боюсь), что когда они выйдут, то начнут гастролировать по стране, собирать стадионы и продолжать развращать наших молодых людей. А по миру… ну и пусть ездят и рассказывают американским детям, что такое хорошо и что такое плохо – чтоб и духу их здесь не было! Но я не хочу, чтобы мои дети росли на этих шалавах! Теперь любой идиот подумает, что он может пойти на Красную площадь, наср…ть там, а потом на этом зарабатывать деньги. А если что – за него вступится Мадонна.

Стайка идиоток, шалав осквернила святыню, они задержаны, их будут судить, и они получат свои три года колонии, - вот и вся информация! Вот и пусть сидят и шьют варежки. Я бы им тюрьму не давал и ни в какие рудники не отправлял, боже упаси! Помните, раньше у нас в стране было наказание в виде «химии»? Я бы их просто отправил пахать на предприятия народного хозяйства! Пусть сидят там, ходят в валенках и работают. Что ж, они этого хотели! То, что они сделали – это чистой воды провокационный беспредел!

А если бы эти «девочки» ворвались в дом к «интеллигентам», которые тогда выступили в их защиту, и нагадили бы посреди квартиры, то они воспринимали бы это как уголовное преступление? Или надо было просто пожурить этих «несчастных девочек»? Теперь еще и оказалось, что они «политические», потому что пели про Путина, а не просто нагадили в церкви!

Конечно, журналисты имеют право писать о чем угодно, но весь информационный беспредел с этими шалавами лежит на их совести. Во-первых, никак нельзя было раскручивать их имя! Во-вторых, не стыдно ли вслух произносить его? Вы задумались, кого вы раскручиваете? Их надо было просто выпороть, отправить на исправительные работы или действительно посадить (что не помешало бы мне считать приговор справедливым). Они хотели известности – они ее получили. И сейчас журналисты продолжают делать все, чтобы они ее получали и дальше, - и это просто какой-то кошмар!