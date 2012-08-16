«Бизнесменов, которые принуждают друг друга «керосинить», стало меньше»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил лишать лицензий на торговлю алкоголем магазины, продающие спиртное несовершеннолетним. По словам премьера, необходимо установить разную ответственность для продавца и для владельца магазина. «Для продавца - это должна быть ответственность вплоть до уголовной, а для владельца, если трудно доказать, что по его поручению алкоголь продается несовершеннолетним, прежде всего, лишение лицензии на торговлю алкоголем», - сказал премьер. То, что владельцы под угрозой увольнения попросту принуждают тех же бедных продавщиц, премьер «из окна своего персонального автомобиля» не углядел. Специально для «АН» на вопрос «Как в России правильно торговать алкоголем?» отвечают…

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Люди даже защищают и жалеют алкоголиков»

- Наше общество очень толерантно к алкоголю. Мало того, люди даже защищают и жалеют алкоголиков. Эту толерантность надо ломать и, начиная с детсада, надо воспитывать людей. Кстати, сейчас многие молодые люди уже начинают сознательно отказываться от употребления алкоголя, что, конечно, радует. Да и таких бизнесменов, которые принуждают друг друга «керосинить», стало значительно меньше.

Самое главное, торговать именно нефальсифицированным алкоголем. По разным оценкам, 50-70% алкогольного рынка России – это контрафактная продукция. У нас в стране ликвидирована государственная монополия на торговлю и производство алкоголя, и поэтому идет огромное сопротивление тех, кто на нем зарабатывает, и все законодательные ограничения продвигаются очень тяжело.

Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации:

«Пора включать антирекламу пива»

- Конечно, рекламу пива надо совсем запретить. Зачем его рекламировать? Его у нас и так пьют в три раза больше, чем чистой питьевой воды. По-моему, уже пора включать антирекламу пива и показывать в неприглядном виде молодежь с отросшими животами и разрушенным гормональным фоном и т.п. Алкогольной продукцией надо правильно торговать в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход всем несовершеннолетним, людям в подвыпитом состоянии и лицам, которые подозреваются в приобретении алкогольной продукции для несовершеннолетних. Такие магазины должны быть без витрин, без рекламы, с антиалкогольной пропагандой внутри и с жестким графиком работы. И еще нужно, чтобы количество таких магазинов тоже очень жестко квотировалось.

Юрий Кобаладзе, управляющий директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group:

«Пили так, что как говорится, мама родная!..»

- 20-30 лет назад у нас вообще не было никакой рекламы - ни на радио, ни на ТВ, а пили так, что как говорится, мама родная!.. Мы же вообще особая страна, а с точки зрения привычки и традиций пить – тем более. Поэтому общие законы и опыт зарубежных рынков срабатывают у нас далеко не всегда. Эх, если бы кто знал, как правильно!.. Вот сейчас уже утверждают, что антиалкогольная программа Горбачева, которую тогда все критиковали, оказывается, дала позитивный результат, и люди тогда действительно стали меньше пить. А ведь в свое время у каждого таксиста в багажнике лежал ящик водки… Но весь малый бизнес может погореть, потому что киоски и ларьки, можно сказать, существуют за счет продажи алкоголя.