Когда президент России Владимир Путин вручал в Кремле награду волейболисту, который намного выше его, это, конечно, выглядело несколько комично, однако не умалило ни торжественности момента, ни значения самой награды. Специально для «АН» на вопрос «А для вас внешность имеет значение?» отвечают…

Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза:

«Хорошо, что хоть здесь мы повернулись лицом»

- Ну, так что же, теперь надо волейболисту отрезать голову или Путину вырастить? Хорошо, что хоть здесь мы повернулись лицом, но я думаю, что все равно не стоит восхищаться этой Олимпиадой. Просто есть такое, что мы не имеем права проигрывать. У нас для этого есть все – и гигантский человеческий ресурс, и тренеры, и спортсмены. У нас есть все, но нет ответственности.

Михаил Неструев, олимпийский чемпион-2004 по стрельбе из пистолета, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта:

«Общение состоялось – и после него бывают совершенно другие выводы»

- Да, внешность для меня имеет значение, и я сам стараюсь быть приятным для других. Это выражается и в каких-то элементах одежды, прическе, ухоженности и т.д. Как говорят, по одежке встречают, и первое впечатление обычно складывается из образа человека. А если это впечатление было неприятным, то с таким человеком потом избегаешь встреч. Но вот общение состоялось – и после него бывают совершенно другие выводы. То есть можешь уже на что-то и не обращать внимание.

Лариса Рубальская, поэтесса:

«Я этого просто терпеть не могу!»

- Внешность для меня имеет значение в какой-то первый момент встречи с человеком, но не в том смысле, страшный он или нет, а как он себя преподносит. Я не люблю людей, которые сразу «поднимают голову». То есть тех, кто сразу начинает объяснять, что он самый главный. Мало того, что это отражается на внешности, так он и ведет себя соответственно. Я этого просто терпеть не могу! И все же гораздо большую роль для меня играет то, как говорит человек, его манера произносить слова и какой смысл он вкладывает в свою речь.

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, профессор, академик РАЕН:

«Либо он растолстел, как поросенок…»

- Внешность собеседника – это его внутренняя составляющая, показатель работы его мозга, а также уровень интеллекта. То, как он выглядит, умеет себя держать и контролировать. Внешний вид – это и физические данные. Либо он растолстел, как поросенок, и его животные инстинкты победили его разум, а он их не может удержать, много ест и много спит. Или он в состоянии контролировать инстинкты, подтянут, спортивен, элегантен и красиво одет. Все это взаимосвязано и характеризует личность.