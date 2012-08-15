«Наши волейболистки тоже заслужили награды!»

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил награды чемпионам и призерам ХХХ летних Олимпийских игр. Также медалисты Олимпиады-2012 в качестве подарка получают автомобили «Ауди». Кроме того, государство выделяет победителям и призерам внушительные денежные суммы. Помимо этого, любой регион и, скажем, любая фирма сами могут сделать приятное тому или иному спортсмену, что, кстати, уже и началось. Кто-то из спортсменов получил обставленную квартиру, кто-то опять же сумму… Специально для «АН» на вопрос «Не расслабятся ли теперь наши спортсмены, не рванут ли на Канары, напрочь забыв о спорте? Какие подарки нужнее – полезные или приятные?» отвечают…

Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Ауди» - это не очень дорогая цена за 20 лет каторжной работы!»

- На «Ауди» до Канар не доедешь, туда нужно добираться либо на пароходе, либо на самолете. Что касается наших олимпийцев, то у них было просто блистательное выступление, тем более в условиях возросшей конкуренции! Но мне очень жаль, что ничего не получают те наши не менее блистательные спортсмены, которым, может быть, просто немного не повезло. Например, просто потрясающе играла наша женская сборная команда по волейболу! Как они боролись с бразильянками, но… Что ж, тай-брейк в волейболе - это лотерея, это как серия пенальти в футболе. Да, им немного не повезло, и они вылетели в четвертьфинале, но разве они не заслужили награды? Тоже заслужили, потому что подарили людям радость. И эти подарки (я не хочу называть их призами) абсолютно заслуженны!

Что касается того, не расслабятся ли спортсмены, то ведь они готовятся к Олимпийским играм не четыре года, а всю жизнь. Согласитесь, что «Ауди» - это не очень дорогая цена за 20 лет каторжной работы! Надо помнить, что эта машина дается не за один прыжок, который длится одно мгновенье, а именно за те 20 лет, в течение которых спортсмен готовится к этому прыжку. Эти люди подарили нам радость, и давайте просто скажем им «спасибо». По-моему, это наше «спасибо» будет дороже любой «Ауди»!..

Андрей Максимов, телеведущий, писатель:

«По-русски это называется «сувенир»

- Я только приветствую то, что нашим спортсменам дарят машины, и у меня к этому абсолютно положительное отношение. Но я не думаю, что они как-то расслабятся после этого, потому что спортсмены никогда не работают за деньги. Да и вообще ни один нормальный человек не работает за деньги, но работает потому, что ему нравится его работа. Поэтому если спортсменам нравится их работа, то их можно награждать чем угодно – все равно от этого ничего не изменится.

Сам я все-таки люблю полезные подарки, а не так называемые пылесборники, то есть такие вещи, которые бессмысленно стоят на полке, собирают пыль и не приносят ни радости, ни удовольствия. По-русски это называется «сувенир».

Вячеслав Лысаков, первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель координационного совета МОО автомобилистов «Свобода выбора»:

«Укрепили авторитет нашей страны»

- Это вполне заслуженные подарки, и получают их люди, которые укрепили авторитет нашей страны. Что касается моего отношения к подаркам, то я люблю их дарить не меньше, чем получать. Так что все зависит от конкретной ситуации и от человека, которому даришь или от которого получаешь подарок.

Думаю, что любой человек относится к подаркам положительно, и вряд ли можно найти того, кто будет испытывать некий дискомфорт, если, в связи с каким-то адекватным случаем, скажем, днем рождения, Новым годом и т.п., получает подарок от товарища, приятеля, родственника или другого близкого человека. Это обычное и вполне нормальное проявление, принятое в человеческом общении.

Роксана Бабаян, певица, народная артистка России:

«Потому что она красивая!»

- За наших спортсменов остается только порадоваться! Что касается подарков вообще, то все всегда бывает абсолютно по-разному, и каких-то стереотипов здесь не существует. С одной стороны, если я знаю, что кому-то нужна, скажем, соковыжималка, то я, конечно, и дарю соковыжималку. С другой, если вижу в магазине какую-то очень красивую и смешную вещь и понимаю, что она не нужна, я ее все равно покупаю. Потому что она красивая! А с Михал Михалычем мы просто выбираем время, идем в магазин и делаем какие-то покупки, которые соразмерны тому, что действительно необходимо.