«Вот тема для правозащитников, но они молчали…»

В одной из тюрем Республики Саха (Якутия) 13 августа 2012 года 19 осужденных вскрыли себе вены лезвиями от одноразовых бритвенных станков. По факту массового членовредительства осужденных началась проверка. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья не имеется. Специально для «АН» на вопрос «Как и кем должен осуществляться гражданский контроль за тюрьмами?» отвечают…

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:

«С их стороны больше политических спекуляций, чем заботы»

- Знаете, и депутатам, и представителям различных политических и общественных сил в тюрьмах бывать нужно! Например, я несколько лет назад побывала в одной из колоний строгого режима в селе Волчанец Приморья, где общалась в том числе и с осужденными за тяжкие преступления. Все они были накормлены и, что самое главное, не агрессивны. Не было такой концентрации злости, какая раньше в тюрьмах присутствовала. Там тоже люди сидят, хотя и преступившие закон, и им тоже важна наша помощь.

Но тюрьма – это режимное предприятие, и всех, кого попало, туда пускать «для контроля» нельзя. Все надо очень хорошо продумать, но идея – правильная. Конечно, и правозащитные организации могут осуществлять контроль, но, к сожалению, с их стороны нередко больше политических спекуляций, чем заботы.

В Думе позапрошлого созыва я занималась законодательством, связанным с растлением детей. Тогда Россию называли детским публичным домом - вот тема для правозащитников, казалось бы, бейте во все колокола! Но они молчали. Видимо, задания не было. А в тюрьме тогда я и в столовой побывала и увидела, чем осужденных кормят. Они мне даже булку, которую испекли сами, подарили. Я ее дома с маслом и съела...

Сергей Ковалев, президент Института прав человека:

«Общественный контроль за местами лишения свободы жизненно необходим!»

- Если кто-то хочет осуществлять эффективный контроль, то совершенно очевидно, что контролер не должен получать разрешение контролируемого и его предупреждения о том, когда и где этот контроль будет проведен! Общественный контроль за местами лишения свободы жизненно необходим! Но все, что в этом смысле у нас делается, это имитации, нужные для того, чтобы внешние наблюдатели, часто связанные политкорректностью, сказали: «Да, система, может, и не совершенна, но Россия прогрессирует, прогрессирует…» А вот если бы эффективный общественный контроль за тюрьмой начал бы у нас осуществляться, то я бы сказал: «Ребята, а ведь мы и в самом деле движемся по пути демократизации!» Но мы-то идем в обратном направлении.

Наталья Штурм, певица:

«Все эти органы настолько продажны!..»

- Что-то не верю я в контроль за государственными органами! У меня был тяжелый процесс развода с мужем, и все эти органы настолько продажны!.. Может, за теми, кто контроль над тюрьмами осуществляет, тоже контроль нужен?

Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в РФ:

«Не должны материально или административно зависеть…»

- Контроль должны осуществлять общественные организации, которые специально посвящают свою работу состоянию тюрем и пенитенциарных учреждений. Контроль должен проводиться на базе закона, а лица, осуществляющие его, не должны материально или административно зависеть от той системы, которую они контролируют.