Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в новом законе «О связи» планируется отменить внутрироссийский роуминг. Таким образом, абоненту сотовой связи, оказавшемуся в другом городе нашей страны, не придется переплачивать за местные разговоры, а за звонки в родной город он будет платить по обычным междугородним тарифам. Специально для «АН» на вопрос «А международный роуминг для вас не дороговат?» отвечают…

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«У нас есть три монополиста, которые что хотят, то и делают»

- Всем известно, что у нас роуминг, как и сотовая связь вообще, дороже, чем во всем мире. Давно пора привести все в соответствие с мировыми стандартами. У нас есть три монополиста, которые что хотят, то и делают. И пока царь не топнет ножкой, ничего не изменится. Почему-то у нас в стране все решает один человек, и только тогда все начинают суетиться.

Как-то я был в Лос-Анжелесе, и мои друзья, чтобы я не тратился на роуминг, купили мне там карточку за 50 долларов. Каждый день в течение двух недель я говорил чуть ли не со всем миром, а когда уезжал, то на карточке оставалось еще 14 долларов. Если бы я так говорил, пользуясь услугами нашего оператора, то заплатил бы, наверное, не менее 2 тыс. долларов. Советую всем покупать такие карточки, и это будет стоить сущие копейки.

Артем Тарасов, генеральный директор Института инноваций:

«Ситуация схожа с положением вещей на рынке сотовой связи в ОАЭ»

- Безусловно, дороговат, но подобная ситуация для меня не удивительна. Я знаю точно, что только в Лондоне работает 632 оператора сотовой связи. Можете себе такое представить? Да, есть такие большие, как, скажем, Britihs Telecom, но есть и мелкие, которые конкурируют с ним. Например, я знаю оператора связи, который «представляет лучшую возможность для связи эмигрантов из Колумбии со своими родственниками в Боготе». А ведь и у таких мелких компаний всегда будет свой клиент.

Когда у нас говорят про конкуренцию среди операторов сотовой связи, то мне становится просто смешно. Наши ситуация схожа с положением вещей на рынке сотовой связи в ОАЭ, где единственной сотовой компанией владеет шейх. Но стоимость роуминга там все-таки раза в три дешевле, чем у нас.

Евгений Чичваркин, бывший владелец компании «Евросеть»:

«Пусть дадут еще одну-две лицензии на осуществление сотовой связи»

- Я не смотрю за тарифами, потому что расходы на эти несколько звонков в череде моих общих расходов не очень велики. В основном я пользуюсь услугами внутреннего оператора. Правда, иногда включаю и этот номер.

Если властям не нравится то, что дорогой роуминг, то пусть дадут еще одну-две лицензии на осуществление сотовой связи, и тогда в естественной конкурентной среде родится правильный тариф. А если опять будет дорого, то пусть еще лицензии дают, причем в упрощенном виде.