Единственным из нашей «звездной» тусовки, кого королева поп-музыки Мадонна удостоила своей аудиенции во время визита в Москву, оказался простой болгарский паренек Филипп Киркоров. Даже такой талантище, как Собчак, была проигнорирована Мадонной, не говоря уж об остальных приветливых выходцах из «Дома-2» и им подобных. Что же сподвигло поп-диву на встречу с Филей? На этот счет ходит много слухов. Говорят, что Киркоров как мужчина никак не может уняться и снова подыскивает суррогатную мать – теперь уже для своего третьего ребенка. По слухам, Мадонна заинтересовалась возможностью сделать Филе приятное (выносить ему очередного ребенка). Вроде бы есть и договоренность о том, как назовут младенца: тут будут использованы первые слоги имен Родителя №1 и Родителя №2. Если это будет мальчик, то в его имени будет использован первый слог от «Филипп», а второй – от «Мадонна», то есть Фима. Если же будет девочка, то, наоборот: ее нарекут Мафия. Специально для «АН» на вопрос «Согласится ли Мадонна стать суррогатной матерью третьему ребенку Киркорова?» отвечают…

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«И Филиппка такой же ребенок!»

- Мадонна встретилась из наших «звезд» только с Киркоровым потому, что она сама - большой ребенок. И Филиппка такой же ребенок! Вот она и почувствовала, что только в этом человеке сохранилось детство. Здесь объединились два детства, а ведь первая заповедь от природы человеку – это именно сохранить детство! Вот они вместе это детство и сохранили.

Если бы Мадонна согласилась стать суррогатной матерью ребенку Киркорова, это был бы потрясающий ребенок, который тоже всю жизнь ребенком и оставался. Вот если бы вы раньше провозгласили эту идею, то я бы передал ее Филиппке, а он – Мадонне! Это было бы просто грандиозно!

Левон Оганезов, музыкант, заслуженный артист России:

«У «голубых» своя логика»

- У них, у «голубых», своя логика, и она не поддается анализу нашей нормальной логики. Для того чтобы их понять, нужно самому стать «голубым». Мне уже поздно, вам тоже не рекомендую.

Киркоров пользуется некоторым влиянием в определенных кругах. Вот, например, я не добивался бы аудиенции у Мадонны, потому что она мне не интересна как человек, а для реноме Киркорова от такой встречи, видимо, будет какая-то польза. Он и добился этого по каким-то своим каналам.

Но, кстати, нет ничего удивительного в том, что Киркоров пробрался на аудиенцию к Мадонне. У всех «гастролеров» одинаковая психика, а они оба к таковым и принадлежат. По-моему, Мадонна очень работящая артистка, у нее хорошее музыкальное качество, и она не зря занимает призовые места во всяких таблицах. У нее есть и хорошие песни, плюс она всегда на высоте скандала. Это артистка для фанатов из среднего класса.

Валерий Белоцерковский, руководитель рекламно-продюсерского центра «Мегаполь»:

«Он профи просто высочайшего уровня!»

- Не в моих правилах копаться в этом белье, и мне это абсолютно неинтересно. Я готов комментировать все, кроме сплетен. Киркоров вполне сам мог это пробить эту встречу. Филипп – это один из немногих очень трудолюбивых и грамотных артистов, для которых совершенно не нужен продюсер. Его продюсерские качества всем известны и абсолютно достойны, и в этом плане ему просто нет равных. Его трудолюбие и настырность вызывают уважение, поэтому он и стал королем на большой сцене. Он профи просто высочайшего уровня!

Елена Ищеева, исполнительный директор портала «Банки.ру», телеведущая:

«Мадонна – это не только певица»

- Мадонна такая женщина, что ей крайне сложно что-то навязать. Наверняка ни о каком суррогатном материнстве здесь и речи не было. Я больше допускаю то, что они говорили о каком-то бизнесе. Ведь Мадонна – это не только певица, она еще и великолепная бизнесвумен. Скорее всего, в этой встрече была некая материальная заинтересованность, нежели обсуждение вопросов деторождения.