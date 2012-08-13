«Возрождение очередного монополиста - это путь в никуда»

Сотни российских туристов не могут вернуться из Италии в Россию из-за банкротства итальянского авиаперевозчика. 12 августа эта авиакомпания, специализировавшаяся на авиаперелетах в эконом-классе, де-факто заявила о своем банкротстве. В результате банкротства фирмы пострадали, по меньшей мере, 500 тысяч человек, успевших приобрести билеты на перевозки, в том числе и наши туристы. Специально для «АН» на вопрос «Не пора ли возродить Интурист?» отвечают…

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, профессор, академик РАЕН:

«Нет здоровой конкуренции и, следовательно, нет борьбы за качество»

- У нас в туристической отрасли не все в порядке потому, что нет здоровой конкуренции и, следовательно, нет борьбы за качество. Наша рыночная экономика условна, и цены формируются отнюдь не рыночными рычагами, но возврат к регулируемой экономике приведет только к еще большей потере эффективности. Так что нужно наводить порядок именно в сфере регулирования рыночных механизмов. Возрождение очередного монополиста, пусть даже со святыми целями, - это путь в никуда. И качества там, как известно, никакого.

Сергей Лукьяненко, писатель:

«И все же отдых – это немножко лотерея»

- Я неоднократно слышал от друзей истории о том, как они приехали в страну по путевке, а обещанного отеля им не предоставили, или появлялись еще какие-то накладки, но сам в такие ситуации, правда, не попадал. Я очень давно пользуюсь услугами маленькой туристической фирмы - и все всегда бывает в порядке.

А если у людей происходят какие-то накладки, то они чаще всего не до конца выяснили, какими же будут их условия отдыха. Хорошая фирма всегда предоставляет много информации, к тому же сейчас о любом туроператоре в интернете вообще можно все легко узнать.

И все же отдых – это немножко лотерея. Да, можно сэкономить, но не факт, что еще при этом ты получишь высокое качество услуг. И еще. Нужно развивать страховые формы, чтобы граждане четко понимали: если мы в данной фирме страхуем свой отдых, то в случае каких-то неприятностей получим компенсацию. Но если они хотят пойти на риск, то это будет их личным делом.

Николай Рыжков, член Совета федерации, бывший председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«По-настоящему от туризма деньги мы еще получать не научились»

- По-моему, нашей туристической отрасли еще развиваться и развиваться, особенно, если сравнивать ее с другими странами. Так что, может, еще и поэтому идет негативная информация о том, как с нашими туристами обращаются за рубежом. Опыта у нас пока мало, и по-настоящему от туризма деньги мы еще получать не научились. А ведь туристическая отрасль – это очень серьезный источник поступления валюты, и всем этим нужно очень серьезно заниматься.

Так что, безусловно, нужна какая-то структура, которая контролировала бы недобросовестных туроператоров. Ведь не только из-за неумения турфирм отдыхающие за границей попадают в беду. Есть такие конторы, которые намеренно бросают на произвол судьбы наших людей где-нибудь в Египте или другой стране.

И еще. Я абсолютно уверен, что нужна планомерная работа по созданию условий для внутреннего туризма у нас в стране. А у нас пока ни гостиниц, ни дорог, ни нормального обслуживания. Есть только красоты и история.

Владимир Спицин, директор Московского зоопарка:

«Цены на авиатопливо сейчас заоблачные»

- Сегодня не должны быть монополисты. Но вот парадокс: теперь все переведено на конкурсы (казалось бы, хорошее рыночное начинание), но все они такие липовые. В них выигрывает тот, кто, как говорится, больше даст. Например, турфирма выиграла тендер на продажу билетов, а я хочу покупать их напрямую и не отдавать им процент. Просто какая-то стопроцентная глупость! Вместо того, чтобы уходить от коррупции, мы, наоборот, загоняем себя туда. Сейчас очень много турфирм, предоставляющих некачественные услуги, и ФАС, конечно, должен наводить порядок – штрафовать, закрывать… Но, с другой стороны, и цены на авиатопливо сейчас заоблачные.