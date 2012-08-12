Олимпиада уже становится историей. Вопреки завываниям кликуш из блогосферы и прочих недоумков, наша сборная выступила достойно, особенно в последние дни этого спортивного форума! Мы еще долго будем смаковать моменты соревнований, радоваться за тех наших ребят, кто оправдал надежды, грустить вместе с теми, кому не повезло… Специально для «АН» на вопрос «Кто является героем этой Олимпиады, и как вернуть нашему спорту массовость?» отвечают…

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике:

«… и выиграл золотую медаль!»

- По-моему, все те спортсмены, кто выступал на этой Олимпиаде и выиграл золотую медаль, и есть главные герои! И я имею в виду не только наших олимпийцев…

Федор Конюхов, путешественник, священник:

«Для меня прекрасны все те виды спорта, где побеждают наши!»

- Думаю, что всю нашу олимпийскую сборную можно назвать героем, потому что Олимпиада – это своего рода спортивный Эверест. Ведь наши спортсмены не только смогли попасть на эту вершину, но еще и показать феноменальные результаты! Наши олимпийцы выступили достойно, и мне, естественно, понравились те моменты, где побеждали именно представители сборной России, а потом звучал наш гимн и поднимался флаг. Для меня прекрасны все те виды спорта, где побеждают наши!

Валерий Драганов, сопредседатель российского футбольного форума «Некоммерческое партнерство», бывший вице-президент РФС:

«Опираясь на богатейший опыт…»

- Задачей особой важности является то, что нужно не восстанавливать, как говорят многие, былую советско-российскую школу массового спортивного движения, но создать ее, опираясь на богатейший опыт, который существовал в этом вопросе во времена советской власти. В этом смысле коммунисты были далеко не дураками и полностью использовали этот ресурс. Но тогда это был пропагандистский ресурс, а теперь речь идет о здоровье нации.