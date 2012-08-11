"Я тоже провел бы Олимпийские игры именно в Рио-де-Жанейро"

До закрытия ХХХ Олимпийских игр в Лондоне остаются считанные часы. В последние дни наша сборная, которая, как Золотая Антилопа высекала и высекала медали высшего достоинства, очень порадовала своих болельщиков! Специально для «АН» на вопрос «А какая Олимпиада нас ждет в Рио-де-Жанейро?» отвечают…

Максим Галкин, пародист:

«Можно долететь и в связи с какими-то другими поводами»

- По-моему, тогда в споре за проведение Олимпиады-2016, кроме Рио-де-Жанейро, участвовали Чикаго, Мадрид и Токио. Знаете, все оказалось правильно, и я тоже провел бы Олимпийские игры именно в Рио. Ведь до Чикаго, Мадрида и Токио можно долететь и в связи с какими-то другими поводами, а вот для того чтобы добраться до Рио-де-Жанейро, как раз именно Олимпиада и нужна.

Сергей Бубка, чемпион Олимпиады-1988 (легкая атлетика, прыжки с шестом), заслуженный мастер спорта СССР:

«На этом континенте никогда не было Олимпийских игр»

- Бразилия сейчас - это одно из ведущих государств. В этой стране, в отличие от почти всех остальных стран, экономика и во время кризиса оставалась на подъеме. Немаловажным моментом во время выбора было то, что на этом континенте никогда не было Олимпийских игр. Поэтому члены МОК и посчитали, что Олимпиада – 2016 должна проводиться именно в Рио-де-Жанейро.

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР:

«Это будет очень жизнерадостная Олимпиада!»

- Рио-де-Жанейро – это вполне достойный выбор. По-моему, это будет очень жизнерадостная Олимпиада!