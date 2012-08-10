"Мы бы перестали существовать на Кавказе в качестве значимой силы!"

В связи с очередной годовщиной войны в Южной Осетии, премьер-министр России Дмитрий Медведев побывал в Цхинвали. МИД Грузии, обидевшись, заявил, что оккупированный Цхинвальский регион является суверенной территорией Грузии, и, соответственно, российский премьер нарушил грузинское законодательство. Специально для «АН» на вопрос «Что показало время, прошедшее после событий 08.08.2008?» отвечают…

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики:

«Вырисовываются совершенно новые задачи»

- Это время привело к полному изменению основных мировых балансов, а Кавказская война была одним из стимуляторов и катализаторов этого процесса. А еще уход Америки в прежнем качестве, появление у нее нового президента (Обамы) и многое другое привело к тому, что Россия превратилась в игрока перед очень сложной, совершенно новой игровой доской, игре на которой еще никто не обучен.

Но если бы мы тогда на Кавказе пропустили этот ход, то уже давно валялись бы среди отыгранных фигур. Мы бы просто перестали существовать на Кавказе в качестве сколь-либо значимой силы. Но важно двигаться дальше, и теперь проблема новой европейской безопасности выходит на первый план. И там вырисовываются совершенно новые задачи, которые раньше мы просто не замечали, скажем, отношения с Турцией и многое другое.

Тенгиз Китовани, бывший министр обороны Грузии:

«Ни Абхазия, ни Южная Осетия никогда не будут признаны независимыми государствами»

- Россия поддерживает сепаратистский режим, и мне это не совсем понятно. Именно из-за этого Россия и находит сопротивление в ООН. Ни Абхазия, ни Южная Осетия никогда не будут признаны независимыми государствами. А ведь надо просто давно убрать Саакашвили! Что касается этих республик, то они будут признаны только теми государствами, которые, как говорится, лежат под Россией. Грузия еще в 1922 году была признана мировым сообществом в существовавших границах, и сейчас никто не согласится их переделывать. А ведь потворствуя сепаратистским режимам, Россия может получить сепаратистские движения и внутри самой себя...

Вадим Густов, бывший председатель комитета Совета федерации по делам СНГ:

«Нужно контролировать те деньги, которые сейчас туда идут»

- С одной стороны, там, конечно, надо развивать экономику. С другой, России нельзя все время под различными предлогами вливать и вливать туда финансовые средства! Но для того чтобы восстановиться, у Южной Осетии просто нет никаких ресурсов, поэтому все идет и идет из России. Так что сегодня надо очень внимательно смотреть, как там создать промышленный потенциал. Ведь другого варианта просто нет и быть не может. Но нужно контролировать те деньги, которые сейчас туда идут.

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Российский бизнес оказывает помощь и Южной Осетии, и Абхазии, и нашим войскам»

- Само собой, что российский бизнес оказывает помощь и Южной Осетии, и Абхазии, и нашим войскам. Но я ничего не могу сказать по поводу того, что Евросоюз не оказывает никакой помощи Южной Осетии. Наверное, у него какие-то свои заморочки…