Из-за засухи на юге России и из-за роста тарифов ЖКХ с 1 июля 2012 года производители продуктов питания начали переговоры с торговыми сетями о повышении отпускных цен на их продукцию. Например, поставщики круп, мяса, молока, макаронных изделий и другой бакалеи из одной крупной российской компании намерены повысить цены в среднем на 20%. Минсельхоз прогнозирует серьезный недобор урожая зерновых в ряде регионов России из-за засухи. Специально для «АН» на вопрос «Какие продукты для вас являются социально значимыми?» отвечают…

Николай Рыжков, член Совета федерации, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Человек и месяца не протянет…»

- Эти продукты меняются в зависимости от времени. 40 лет назад они были одни, а сегодня совершенно другие. Ведь жизненный уровень становится выше, и у людей появляется больше возможностей. И все же на первое место я бы все равно поставил хлеб! Второе – молочные продукты для пожилых людей. Ну, и третий социально значимый продукт – это, по-моему, мясо (например, сосиски), рыба и овощи.

Знаете, если у человека не хватает средств на то, чтобы купить сосиски, то тогда его просто надо выносить ногами вперед! Какой вообще можно вести разговор, если он будет сидеть на хлебе и кефире? Ведь человек не сможет на этом долго протянуть. А сосиски – это животный белок, который ему очень нужен! И рыба ему тоже нужна. Я же не говорю про какие-то сногсшибательные сосиски. Но обычные – нужны. Или обычный кусок мяса или рыбы. А иначе вообще какой во всем этом смысл? Ну, давайте оставим ему хлеб, молоко и кефир. И что? Он и месяца не протянет, потому что у человека есть биологические потребности и обязательный набор калорий.

Пусть человек не борец и не штангист, которые сейчас выступают на Олимпиаде, но если у него будет кусок мяса или рыбы, то он будет жить. А ведь у нас никто не следит за торговыми надбавками, кругом повсеместная коррупция! Значит, все это кому-то выгодно… Уверен, что здесь все должно быть на очень серьезном уровне, потому что касается здоровья и жизни людей.

Владимир Войнович, писатель:

«Пусть уж наши олигархи покупают буханку хлеба по полной цене!»

- Социально значимые продукты – это водка, селедка и черный хлеб. Если кто-то, не дай бог, начнет говорить о замораживании цен, то из этого, конечно, вообще ничего хорошего не будет. Снова придется выстаивать очереди за хлебом, а водку, как и раньше, по ночам покупать у таксистов. Все это мы уже проходили.

В некоторых странах бывают такие социальные схемы, что цены на основные продукты питания для определенных слоев населения понижены. Например, в Америке есть так называемые futstampe для бедных людей, когда они могут дешевле покупать некоторые продукты по специальным карточкам. Но не устраивать же подобное для всех! Пусть уж наши олигархи или кто-то еще покупают буханку хлеба по полной цене. И все равно все эти наши меры соцзащиты мне не кажутся полными. А уж замораживание цен всегда приводило к дефициту. Кстати, советская власть только этим и занималась, поэтому у нас ничего и не было.

Крис Кельми, композитор, певец:

«…было как можно больше наших товаров»

- Это те продукты, которые производятся в нашем государстве. По-моему, в первую очередь надо поддерживать именно отечественного производителя. Поедая эти продукты, мы и поддерживаем наших производителей. Мне вообще очень хочется, чтобы на прилавках наших магазинов было как можно больше наших товаров.