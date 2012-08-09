Власть ненавязчиво дает понять электорату, что за последние годы жить стало лучше, жить стало веселей. Особенно во время правления «тандема». А как на самом деле обстоят дела, скажем, в сфере бизнеса, особенно малого, на который возлагаются такие большие надежды в свете долгожданного ухода нашей экономики от сырьевой модели? Или что там у нас со здравоохранением, особенно в глубинке? Специально для «АН» на вопрос «Стали ли вы себя лучше чувствовать за последние годы, и как изменилось здоровье нашей страны?» отвечают…

Геннадий Селезнев, лидер общественного движения «Россия», бывший председатель Госдумы РФ II-III созывов (1996-2003 гг.):

«Зато есть железные миски и алюминиевые ложки»

- Я не стал себя хуже чувствовать. Наверное, все зависит от того, что в человека заложила природа и часто ли ему приходится бегать по врачам. А вообще оценку развития страны надо давать не из кремлевских кабинетов, а смотреть с уровня какого-нибудь, как это еще совсем недавно называли, райисполкома российской провинции.

Как-то у одного моего приятеля случилась беда, и он попал в городскую больницу. Так вот там до сих пор еще эксплуатируют то, что осталось с момента постройки больницы. А ведь в такие лечебные заведения обращаются наши простые люди, которые не понимают, что такое «альтернативная медицина». Во-первых, у них для этого просто нет денег, а во-вторых, никаких «альтернативных» клиник в большинстве российских городов и районов просто не существует. Я уж не говорю о сельской местности, - вот туда-то попасть не приведи бог! Там почти ничего нет – даже нормальных тарелок, зато есть железные миски и алюминиевые ложки, которыми раньше пользовались в госпиталях на фронтах Первой мировой войны.

А ведь у нас все в таком ужасном виде! Поэтому и надо ориентироваться именно на этот уровень медицинского обслуживания. Условия приема граждан и тем более госпитализации не выдерживают никакой критики! Надо поставить задачу поднять уровень всех периферийных лечебных учреждений - фельдшерских пунктов, поликлиник, больниц, детских консультаций, а не ориентироваться только на общероссийские медицинские центры, куда и направляется львиная доля средств.

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»), доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук:

«Ни чиновник, ни государство никогда не заплатят предпринимателю»

- Я могу сказать, что здоровье бизнеса за эти годы стало только хуже! Ухудшилась налоговая система. С момента начала так называемой административной реформы объемы взяток выросли не менее чем в 3 раза. Наша налоговая система тоже, мягко говоря, нездорова, потому что не пригодна к работе по-белому. Те 9 из 10 предпринимателей, которые еще остались, имеют теневую составляющую. А если их начать спрашивать, мол, что и как, то они быстро докажут, что по-белому в нашей налоговой системе работать просто невозможно.

Чтобы давать более чем $100 млрд. взяток, надо иметь мощнейшую теневую экономику. Соответственно, пока не расправишься с ней, то и со взятками тоже! И вторая сторона взяток касается ассиметричной процедуры. То есть ведь у нас как прописано: у предпринимателя всегда прямая ответственность. Нарушил – либо плати штраф, либо тебя вообще закроют. А денежная ответственность чиновника никогда не бывает прямой. Скажем, он что-то незаконно закрыл и в суде это доказали, однако ни чиновник, ни государство предпринимателю никогда и ничего не заплатят.

Александр Ворошило, генеральный директор и художественный руководитель концертного зала «Барвиха», народный артист России, бывший предприниматель:

«К сожалению, надежды таковыми и остаются»

- Человек так устроен, что всегда надеется на лучшее. Но пока, к сожалению, надежды таковыми и остаются. Возможно, что еще не все начинания, связанные с теми же национальными проектами, могут дойти, скажем, до поликлиник России. А ведь в эти лечебные заведения без денег и соваться не стоит!.. И тем не менее, нельзя сказать, что вообще ничего не изменилось. Какой-то порядок все-таки наступил, правда, выглядит это несколько неровно, и нет некой единой линии. С одной стороны, что-то постепенно меняется, с другой – буквально рядом какое-то вопиющее безобразие.

Александр Рукавишников, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник России:

«Нас стали больше уважать»

- Да, я стал себя лучше чувствовать за последние годы в свободе езды по миру. Теперь у меня нет абсолютно никаких проблем, а ведь еще не так давно все-таки были какие-то маразматические условности. И у нашей страны, по-моему, здоровье тоже улучшается, и нас стали больше уважать.