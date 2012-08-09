«Сегодня в тренде лизать ж..пу Мадонне и быть участником протестов!»

Певица Мадонна на концерте в Москве решила показать стриптиз, но потом вспомнила, что ей скоро 60, и передумала. Однако внимательный зритель сумел разглядеть на загривке поп-дивы священные буквы – Pussy Riot. Так мощно и креативно, буквально в одном бюстгальтере, певица борется с тем произволом, который творится в России! Конечно, есть придурки, которые на это повелись, но это их дело. Пиар – он и в Африке пиар. Меж тем, в России достаточно небезразличных людей, на самом деле переживающих за свою страну. Вот композитор и певец Андрей Макаревич написал письмо Владимиру Путину о немыслимых масштабах коррупции. Специально для «АН» на вопрос «В России достаточно уважаемых людей, на самом деле переживающих за страну, как тот же Андрей Макаревич. Зачем же слушать какой-то странный английский детский лепет, который исторгает со сцены стареющая «певица» в нижнем белье?» отвечают…

Иосиф Пригожин, продюсер:

«У Андрея Вадимовича очень серьезный авторитет»

- У Андрея Вадимовича, как у музыканта, очень серьезный авторитет, и, безусловно, он, как деятель культуры такого большого ранга, имеет право выражать свое мнение. Но я думаю, что Путин сам все прекрасно понимает и осознает, каков в России уровень коррупции. Знаю, что и в 1999-м, и в 2004-м годах Макаревич поддерживал на выборах Владимира Владимировича, и я был свидетелем того, как Путин посещал концерты «Машины времени».

Думаю, что Андрей Вадимович ничего нового в этом письме не сказал. Да, проблемы есть, и их нужно решать, но… Если завтра Путин развернет жесткую борьбу с коррупцией, то его тут же обвинят в тоталитаризме и в лишении бизнесменов возможности заниматься бизнесом. То есть, те люди, которые сами заинтересованы в коррупции, по сути, сделали Путина заложником: любое жесткое решение по отношению к ним приводит к тому, что его превращают в Уго Чавеса или кого-то подобного. Но и любое спокойное и неторопливое решение тоже превращает Путина в обвиняемого, который сам якобы и заинтересован в коррупции.

Что касается Мадонны, то пусть она критикует власть в Америке и учит нравственности собственных детей! Она уже давно является политической машиной, и пусть сама определится, кто же она – политический деятель или все-таки певица? Да, это очень популярная и известная женщина, но, по-моему, певицей ее назвать никак нельзя. У нее, конечно, грандиозное шоу, но уберите его, и пусть она споет a cappella!.. Думаю, что любая наша певица сделает это гораздо круче.

Такой гонорар за одно выступление, который она получит в России, Мадонна не получит ни в Америке, ни в Англии, ни в любой другой стране. Пусть она просто дарит людям радость (кстати, на ее шоу в Москве куплено 50% билетов), а давать советы мы и сами можем. Билет на ее концерт у нас в стране стоит 1,5-2 тысячи долларов, а в других странах – 40-50 евро. Получается, что в России можно и «бабки» зарабатывать, и людьми манипулировать. Но ей же никто не мешает зарабатывать в России деньги, и сейчас она получит 3-4 млн. долларов за свои концерты.

Сегодня в тренде лизать ж..пу Мадонне, быть участником протестов и не любить Путина! Сейчас идет большая игра, а предателей у нас, к сожалению, очень много. Например, накинулись на певицу Ваенгу за то, что ее мнение не совпадает с мнением кого-то еще. Вот есть эти три несостоявшиеся «морковки», которые нагадили людям в душу, и есть один вечный критик, который их поддерживает. Но есть люди, которым все это не нравится, и я один из них. Они рассчитывали на гуманность православия, но не ожидали, что позиция будет достаточно жесткой.

История «Пусси Райот» по популярности затмила саму Ксению Собчак! Сейчас каждый играет в свои игры, но цель этого - сделать так, чтобы и президент России играл в песочнице Собчак, Навальных и им подобных. По мнению этой публики, их вопросы гораздо более важны, нежели вопросы политики, экономики и жизни всей нашей страны.

Станислав Садальский, заслуженный артист России:

«Если тебе «корова» имя…»

- Я только приехал из Петербурга и могу сказать, что там у Мадонны, конечно, страшный провал. На Украине ее концерты прошли хорошо, а вот в Питере они горят со страшной силой, и очень мало народу там покупает билеты. Маяковский сказал: «Если тебе «корова» имя, Должна иметь молоко и вымя,Если же нет молока и вымени,Черта ж в твоем коровьем имени!»

Аркадий Инин, писатель, сценарист:

«То, что она делает, просто отвратительно!»

- Андрей Макаревич – это самостоятельный и разумный человек, который делает так, как считает нужным. Я его люблю и уважаю. Но и Мадонна вправе заступаться за кого угодно, и это ее личное дело. Эту Мадонну я просто терпеть не могу, мне не хочется про нее рассуждать, и она мне глубоко противна со всем своим «творчеством»! То, что она делает, просто отвратительно!..

Андрей Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви, профессор Московской духовной академии:

«Я желаю этой певице…»

- Я желаю этой певице быть в голосе, разуме и совести на пространстве Москвы, Санкт-Петербурга и России.