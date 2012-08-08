"Никогда не выбрал бы Сочи для проведения зимней Олимпиады"

Все ближе и ближе закрытие Олимпиады в Лондоне. К сожалению, наши спортсмены, наверное, не войдут в тройку сильнейших. Что ж, будем готовиться к следующим соревнованиям такого же уровня. Следующие Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро. Специально для «АН» на вопрос «А вы бы какой город для Олимпиады выбрали?» отвечают…

Владимир Перетурин, спортивный комментатор:

«Это будут Олимпийские игры для богатых»

- Что касается Рио-де-Жанейро, то нет никаких причин для того, чтобы отказать этому прекрасному городу в проведении Олимпиады. Южная Америка это давно заслужила, ведь там ни разу не проводились олимпийские игры. Да, в Бразилии есть некие сложности, скажем, кто-то говорит про какой-то бандитизм… Но ведь минусы можно найти везде. А вот для проведения зимней Олимпиады я бы никогда не выбрал Сочи. Это будут Олимпийские игры только для богатых, а простые люди туда не попадут, потому что там все будет стоить очень дорого.

Михаил Неструев, олимпийский чемпион-2004 по стрельбе из пистолета, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта:

«В Бразилии мне стрелялось очень хорошо!»

- Тоже выбрал бы Рио-де-Жанейро. Во-первых, на этом континенте никогда не было Олимпийских игр. Во-вторых, я там был и считаю, что эта страна и этот город действительно могут провести Игры на очень высоком уровне. Немного жаль, что тогда, когда выбирали место проведения Олимпиады-2016, вылетели испанцы, но в Барселоне Олимпиада уже была, а в Бразилии нет. Теперь будет!

В Бразилии мне запомнилось побережье с пляжами Копакабана и знаменитый памятник Иисусу Христу, стоящий высоко на горе. У меня это до сих пор стоит перед глазами и действительно так походит на визитную карточку страны будущей Олимпиады. Кстати, я там очень неплохо выступил, и это мне тоже запомнилось. Тогда в Бразилии мне стрелялось очень хорошо!

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады- 2002 по фигурному катанию, чемпион мира, заслуженный мастер спорта:

«Это будет дух карнавала и радости»

- В Бразилии, в Южной Америке вообще никогда не проводились олимпиады. Мне кажется, что это будет дух карнавала и радости. Я бы однозначно не выбрал США, потому что американцы и так очень часто получали олимпийские игры. Мне гораздо интереснее, что следующая Олимпиада пройдет в Рио-де-Жанейро.