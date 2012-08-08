"Россия способна защищать своих граждан за рубежом"

Четыре года назад грузинские установки "Град" начали обстреливать столицу Южной Осетии город Цхинвали. Но еще за несколько дней до начала войны в Южной Осетии российские власти анализировали возможность ответных мер на случай нападения Грузии, рассказал сегодня президент России Владимир Путин. Специально для «АН» на вопрос «Что показало признание Россией Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами?» отвечают…

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции:

«История всегда мстит за нарушение хода событий»

- Абхазия и Южная Осетия, которые были в 30-е гг. ХХ века искусственно присоединены к Грузии, по сути, с этих времен и боролись за свою самостоятельность и независимость. Но сегодня, спустя четыре года, мы, принося свои соболезнования погибшим, должны посмотреть на эту ситуацию с разных точек зрения. История всегда мстит за нарушение хода событий – в данном случае, искусственное перекраивание территорий. Ведь Осетия была искусственно разделена на Северную и Южную, после чего и зародился конфликт. Кстати говоря, на постсоветском пространстве существовало три «замороженных» конфликта: Приднестровье, Нагорный Карабах и грузино-югоосетинский и грузино-абхазский конфликты. Один из них сегодня разрешился так, и спустя четыре года мы должны понять, что, во-первых, Россия предотвратила масштабный геноцид, во-вторых, она способна защищать своих граждан за рубежом, и, в третьих, она все-таки должна осмыслить, что не нужно искусственно создавать такие анклавы, ситуация вокруг которых обязательно разрешается конфликтно. И обязательно нужно проводить референдумы и учитывать мнение народа, иначе…

За четыре года этот конфликт стал и предметом различных ситуаций, и попыткой использования его в неких политических договоренностях, что, конечно, не может не настораживать. Ведь на сегодняшний день, ни один из наших стратегических партнеров по ОДКБ так и не признал независимость этих республик. Кстати, некоторые очень далекие от нас государства, наоборот, сделали это. Так что сегодня мы должны очень серьезно оценить, какова судьба этих государств, и какое отношение России к людям из Абхазии и Южной Осетии.

Мы взяли на себя очень большую ответственность за их политическую и социально-экономическую судьбы, и не случайно наша страна делает большие моральные и материальные вложения в эти государства. Но сегодня мы должны очень серьезно отстраивать эту политику не только в одиночку, но вместе со своими партнерами по ОДКБ.

Вадим Густов, бывший председатель комитета Совета федерации по делам СНГ:

«Нельзя же установками «Град» уничтожать мирное население!»

- Я же помню, как тяжело до этого конфликта шел переговорный процесс. Однако люди тогда были живы! Но вдруг Саакашвили приходит в голову мысль: «А давай-ка мы там все разрушим, подорвем Рокский перевал, и жизнь потом сама покажет, что дальше». Тогда я выезжал на Парламентскую ассамблею в Совет Европы, где слушалась грузинская тема, и видел, что в кулуарах все понимали абсолютно все! Ну, нельзя же просто установить установки «Град» и уничтожать мирное население! Тогда, конечно, было много жертв.

Да, те два новых государственных образования, которые сейчас есть на Кавказе, еще не признаны многими другими государствами, однако, придет время, и жизнь все расставит по своим местам. Когда началась реальная агрессия, то Россия определилась со своим выбором. Я уверен, что в той ситуации это было единственно верное решение.

Андрей Климов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам:

«Мировое сообщество согласилось с логикой России»

- Мне кажется, что нынешняя годовщина показала правоту решения, совместно принятого органами власти России, то есть президентом, правительством и парламентом. Ведь мировое сообщество - и это часто подчеркивается в неформальных разговорах - согласилось с логикой России. И хотя официально нам делаются всякие заявления, но делаются они как-то вяло и дежурно.

А что касается Абхазии и Южной Осетии, то это решение поставило жирную правовую точку в истории очень затяжного конфликта, что теперь дает возможность этим территориям действительно развиваться. История учит, что такие вопросы даже после признания быстро не решаются. Мы должны пройти еще очень-очень долгий путь, однако, это уже качественно другая история.