Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает катастрофическим выступление российской сборной на Олимпиаде в Лондоне. На встрече с активом «Единой России» в Новосибирске он заявил, что «если мы входим в тройку, а по количеству медалей мы в тройке, то уже круто, это означает, что у нас хороший спорт, что спортивный и профессиональный потенциал остается очень высоким». Специально для «АН» на вопрос «Наша сборная и правда очень хорошо выступила?» отвечают…

ЛевЛещенко, певец, народный артист России

«Не понимаю, как наши спортивные руководители подсчитывают статистику»

- Я - болельщик, но не понимаю, как наши спортивные руководители подсчитывают статистику. У нас хорошие позиции в «витринных» видах спорта - художественной гимнастике, синхронном плавании… Я сейчас вспоминаю Олимпиаду в Москве, которая была уже 32 года назад. И песню, «До свиданья, наш ласковый Миша!» помню и надеюсь, что в 2014 году еще ее повторю. Символом Олимпиады-2014 нужно опять делать мишку, может быть, на этот раз белого. Скажите, зачем России дельфин? Тогда символом Олимпиады в Сочи можно вообще сделать треску, осетра или даже одноглавого орла…По-моему, лучше медвежонка ничего быть не может!..

Светлана Хоркина, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка:

«Олимпийские игры - это самое непредсказуемое соревнование»

- Конечно же, я взволнована. Пожалуй, Олимпийские игры - это самое непредсказуемое соревнование, которое только может быть в мире! Мне вспоминаются и те Игры, в которых участвовала сама. Естественно, я очень переживаю за сборную России и мне хочется, чтобы она действительно показала себя самой сильной, умной, красивой и результативной. И еще я хочу, чтобы вся наша страна также болела за своих спортсменов.

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«…вот только первыми почему-то не бываем»

- Мы, конечно, всегда должны бороться только за первое место, вот только первыми почему-то не бываем. Да, надо всегда пытаться быть первыми, но, оказалось, что и к этой Олимпиаде мы как-то тоже не очень готовы…